Rdeča zastava v Žusterni: kopališče znova zaprto

Nad kopališčem v Žusterni znova vihra zastava rdeče barve, in to le nekaj ur po tem, ko je Nacionalni inštitut za zdravje preklical ukrep odsvetovanja kopanja in so kopališče znova odprli. Po deževni noči iz torka na sredo so namreč znova zabeležili presežne mejne vrednosti.

Danes smo poročali, da je nacionalni inštitut za zdravje je preklical ukrep odsvetovanja kopanja v Žusterni. Izsledki analiz vode na kopališču so namreč pokazali, da je znova primerno za kopanje. Z droga so tako sneli rdečo zastavo in dvignili belo. Vendar ponovna otvoritev kopališča ni trajala dolgo. Koprski župan Aleš Bržan je sporočil, da so vzorci, ki so jih strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje – območna enota Koper v samem iztoku hudournika v Žusterni v deževni noči s torka na sredo, znova pokazali presežene mejne vrednosti. »Čeprav se rezultati danes objavljenih meritev nanašajo na obdobje, ko je bilo Kopališče Žusterna zaprto in niso bili odvzeti v samem kopališču, smo se odločili, da kopališče znova zapremo, Javno podjetje Marjetica Koper pa bo v sodelovanju z Gasilsko brigado Koper hudournik še danes zajezila in v celoti preprečila iztok hudourniških vod v morje,« je zapisal Bržan. Kopališče je bilo odprto le nekaj ur. FOTO: Mestna občina Koper Župan je napovedal, da bo komunalno podjetje Marjetica zbrano meteorno vodo, ki jo bo zadržal jez, do konca kopalne sezone, oziroma dokler ne odkrijejo in odpravijo vseh virov onesnaževanja hudournika, prečrpavala v cisterne in nato odpeljala v čistilno napravo na Srmin. »S tem ukrepom bomo zagotovili varen zaključek letošnje kopalne sezone, ob tem pa začeli temeljito preverbo vseh pomanjkljivosti sedanjega kanalizacijskega sistema in pripravili projekt posodobitve,« obljublja župan Mestne občine Kopra.