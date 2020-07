'Rdeča zvezda je moralni simbol, čeprav so ga zlorabile različne politike'

Koncert je tudi letos pripravila skupina umetnikov, v soorganizaciji s Festivalom Ljubljana in Mestno občino Ljubljana. Organizatorji so pojasnili, da so ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečitev širjenja okužb s covidom-19 lahko sprejeli le 500 ljudi, od tega pa je bilo potrebno odšteti 25 nastopajočih in tehnično ter varnostno osebje. Tako je bilo na voljo okrog 400 vstopnic za spremljanje dogodka iz sedišč.

Na koncertu Nosil bom rdečo zvezdo so nastopili tisti, "ki jim je mar". "Čas je, da združimo moči za boljši jutri in ni ga, ki bi nas znal bolje združiti, kot pesem," so še pred dogodkom zapisali na spletni strani Festivala Ljubljana.