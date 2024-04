Rdeče obarvane ceste: pločevina se vije iz prestolnice

Pred prihajajočimi prvomajskimi prazniki na naših cestah že nastajajo zastoji. Vožnja se podaljša predvsem za potovanje proti Dolenjski, Primorski in Štajerski. V gneči vozite previdno in strpno, ohranjajte varnostno razdaljo, v zastoju pa ustvarite reševalni pas in ne zapuščajte vozil.