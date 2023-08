Črni scenarij se uresničuje, rdeče opozorilo za del Slovenije

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi dolgotrajnih nalivov, zaradi katerih pričakujejo nadaljnje poraste in razlivanja vodotokov, izdala rdeče opozorilo za severovzhodno, severozahodno in osrednjo Slovenijo, ki velja danes do polnoči. Ob obilnih padavinah, ki so padle v kratkem času, so silovito narasli nekateri vodotoki, ki že poplavljajo.

"Žal se uresničuje najbolj črn scenarij. Dele Gorenjske in Koroške ter Savinjske so že prizadele silovite poplave, razmere pa se zaradi obnavljajočih nalivov še slabšajo. Marsikje je v le 10 urah padlo več kot 100, lokalno celo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je več, kot ga običajno pade v celem mesecu skupaj. Ker se vzpostavljajo ozki pasovi zelo intenzivnega dežja, so med posameznimi kraji velike razlike," opozarja naš hišni prognostik Rok Nosan.

Medtem ko ponekod ni padla še niti kaplja dežja, so številni kraji na severu Slovenije prejeli že več kot 100, lokalno celo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter. Zaradi silovitih nalivov, ki se že več ur obnavljajo na Gorenjskem in Koroškem, so močno narasli in marsikje v večjem obsegu poplavili številni hudourniški vodotoki, ki še naraščajo. Izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno, Poljanska Sora pa tudi v spodnjem toku že poplavlja v večjem obsegu. Pretok Drave na meji z Avstrijo se je v zadnjih urah hitro povečal, poleg tega je pretok Meže pred sotočjem v Dravogradu okoli 350 m3/s. Drava bo poplavljala vzdolž toka na izpostavljenih območjih ter na odseku dolvodno od jeza Markovci. Naraščanje rek se bo v petek čez dan razširilo na večji del države. V petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, Posavju in v porečjih Savinje, Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije. Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod v vzhodni polovici države še stopnjevale tudi v soboto, napoveduje Nosan. Vremensko opozorilo

Tudi po podatkih Arsa je ponekod v severni, severozahodni in delu osrednje Slovenije v 24 urah že padlo več kot 100 milimetrov dežja. To sicer ponekod predstavlja že povprečno mesečno količino padavin. Od četrtka od 4. ure do 4. ure danes so največ dežja namerili na merilni postaji Pasja ravan, in sicer 182,7 milimetra, na Voglu, Rudnem polju in Zelenici pa več kot 170 milimetrov. Več kot 150 milimetrov dežja je padlo na letališču Brnik, Kredarici in v Lučah.

Ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke, poroča Arso. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno.