Rdečemu križu in Karitasu dodatnih 98 ton hrane

Gre za prehrambne izdelke, namenjene socialno in materialno najbolj ogroženim osebam, v višini 98 ton. Organizaciji bosta razdelili 10.192 kilogramov konzerviranega golaža, 11.193 kilogramov konzerviranega mesnega raguja, 39.238 litrov cvetličnega medu in 37.445 litrov oljčnega olja, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Hrano bosta partnerski organizaciji Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije dostavili na razdelilna mesta. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov s hrano in upravičenosti do izdelkov nudijo območna združenja obeh partnerskih organizacij, so še pojasnili.

Program je sofinanciran iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in se izvaja od leta 2014 z namenom zagotovitve pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

V tem letu je ministrstvo za delo objavilo dodatna dva javna razpisa, na katera so se prijavili in bili izbrani, so potrdili tudi na Slovenski karitas. "Iz naslova teh dveh razpisov smo v oktobru prejeli skupaj 45 ton hrane, od tega 10 ton hrane za gospodinjstva na poplavnih območjih, 35 ton hrane pa dodatno za gospodinjstva, ki redno prejemajo pakete s hrano," so še pojasnili.