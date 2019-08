Rdeči alarm je razglašen za kar več kot 25 lokacij! Preverite, kaj se obeta!

Obiščite trgovine XYZ, XYZ & SPORTINA, ARMANI EXCHANGE, SPORTINA, ESPRIT, SPORTINA OUTLET, S/O SPORTINA in MARX in si privoščite kose svojih priljubljenih modnih znamk po polovičnih cenah. Če ste se do pred kratkim le spogledovali z oblačili blagovnih znamk, kot so ARMANI EXCHANGE, FRACOMINA, MICHAEL KORS, MARC O'POLO, ANTONY MORATO, ESPRIT, VERO MODA, JACK&JONES, TOM TAILOR, so zdaj lahko vaši, in to petdeset odstotkov ceneje …