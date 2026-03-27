Rdeči alarm za 47 občin na severu države, zaprtih več cest in šol

Po podatklih portala Meteoinfo Slovenija sunki vetra na izpostavljenih mestih, zlasti v višje ležečih krajih, presegajo 100 km/h. Predvsem na Pohorju, v Alpah in vzdolž Dinarske pregrade segajo tudi nad 130 km/h. Lokalno prihaja do obsežnega vetroloma.
Padavine se v zadnjih urah od vzhoda nekoliko krepijo. Meja sneženja se je marsikje na Štajerskem, Koroškem in Dolenjskem spustila do nižin. Učinek sneženja po nižinah bo zaradi toplih tal in pozitivne temperature minimalen, medtem ko bo nad okoli 400 m nadmorske višine danes zjutraj povsem zimsko.
Največ snega bo zapadlo po hribih na območju Pohorja, Haloz, Gorjancev, Kočevskega Roga in na širšem območju Snežnika. Nad okoli 600 metrov nadmorske višine so marsikje zasnežene tudi ceste. Veter gradi snežne zamete, ki ponekod otežujejo prevoznost cest.
Ob 4.15 zjutraj je na območju Elektra Maribor brez elektrike 9255 odjemalcev, na območju Elektra Ljubljana 1393, na območju Elektra Primorska pa 1322. Na Celjskem je brez elektrike okrog 1200 odjemalcev, medtem ko za Gorenjsko podatki niso znani.
Na severu države še vedno razglašen rdeči alarm
Rdeči alarm zaradi vetra velja za 47 občin v severnem delu države, od koder so že v četrtek poročali o številnih težavah. Prihajalo je do izpadov elektrike, veter je odkril več streh stanovanjskih in drugih objektov ter podrl več dreves, zaradi katerih je bilo neprevoznih nekaj cest.
Zaradi varnosti otrok ostajajo zaprta vrata šol in vrtcev na območju Gorenjske, in sicer občin Jesenice, Radovljica, Tržič in Preddvor, pa tudi v občinah Bovec in Kobarid.
Pri Agenciji RS za okolje najmočnejše sunke vetra pričakujejo še danes dopoldne, popoldne pa bo veter postopoma slabel, vendar pričakujejo še preseganja opozorilnih vrednosti. Dopoldne bodo prehodno sunki burje na Primorskem prav tako dosegli hitrost okoli sto kilometrov na uro.
V civilni zaščiti prebivalcem svetujejo, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Opozarjajo tudi, da so sedaj vse sile uperjene v preprečevanje nevarnosti za premoženje in življenje, sanacija pa pride na vrsto, ko se bodo razmere umirile.
Kako je v prometu?
Na gorenjski avtocesti močni sunki vetra ovirajo promet med priključkoma Jesenice vzhod in Podtabor, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.
Podrto drevje je na cesti Preddvor-Spodnje Jezersko, zaprta je cesta Mrzli Studenec-Rudno polje ter cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Slemenu. V Zagorju ob Savi je zaradi podrtega drevja zaprta Levstikova ulica.
Zaradi zimskih razmer velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na cestah Novo mesto-Metlika, Štrekljevec-Jugorje in Soteska-Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami.
Na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.
Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.