Rdeči čevlji, gole noge in nore ženske v politiki

Še preden razglasimo prebujenje narodnega volilnega telesa, ki bi želelo podpreti ženske (in od izvoljenih predstavnikov morebiti pričakovalo in zahtevalo tudi izboljšanja in premike na področju zagotavljanja bolj enakega položaja žensk) ali še preden nas do konca obsede paranoja o ženskah, ki imajo v rokah (preveč) moči, je potrebno poudariti vsaj troje – najprej, volilni rezultati kažejo, da na višanje izvoljivosti žensk pomembno vpliva starostna doba neke politične stranke. Ker je zmagovalna stranka volitev v Državni zbor razmeroma mlada stranka, ki na izvoljiva mesta ne rabi postavljati etabliranih in zaslužnih članov (ki so večinoma moškega spola), je preprosto rečeno, (tudi) tokrat več prostora ostalo ženskam.

In tretjič, z večanjem števila političark, ki pogumno vstopajo v polje, ki bi po mnenju mnogih še vedno moralo biti na voljo predvsem moškim, se veča število napadov in nasilja s katerim se morajo spopasti.

Drugič, kljub temu da mednarodne raziskave kažejo, da so ženske tiste, ki na javno-politični dnevni red pogosteje uvrščajo vprašanja, ki se dotikajo širšega položaja žensk, samo preštevanje žensk v dvoranah in odborih ne pomeni nič, če ženskam njihovo delo, zastavljanje vprašanj in izpostavljanja problemov, ni omogočeno na enak način kot moškim.

Besedilo je bilo pripravljeno v sklopu projekta Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja, in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Najbrž ravno to slednje botruje dejstvu, da se ženske za vstop v politiko odločijo težje in šele po tehtnem premisleku, da v politiki ostajajo manj časa kot moški in da se morajo – žalostno – zatekati tudi k samocenzuri kot sredstvu, ki jim omogoča lažje preživetje. Zadeva je preprosta in jasna - če si ne želijo biti napadane, degradirane in dehumanizirane se morajo v politiki obnašati tako kot da so deležne časti sedenja za mizo, kamor ne bi smele biti niti vabljene. Zato naj z ničemer ne opozorijo nase, kaj šele da bi povzdignile glas, obule rdeče čevlje in se same, kot avtonomne osebe, sprehodile po rdeči preprogi.

Ta drugačna obravnava ženskih političark, ki razkriva dejansko razumevanje vloge spolov pri nas, je v zadnjem času postala še posebno očitna. Pod težo posiljenih nasmehov in praznih zavez o tem, kako smo si ali si moramo postati še bolj enakopravni, se mnogi spozabijo, da se enakost med spoli predvsem živi, tako mimogrede v vsaki vsakdanji praksi. Potem pa se čudimo, zakaj se ženske kritizira zaradi lastnosti, ki jih pri moških cenimo (ambicioznost, odločnost), od kod si lahko vsak vzame pravico in z znanjem ali brez slednjega (psiho)analizira političarke, tako kot da bi jih s tem želel odvrniti od vsakega nadaljnjega pojavljanja v javnosti, in nenazadnje od kod prihaja ta neverjetna obča skrb za družino in potomce političark, ki se jim v obliki pomembnih vprašanj, ki naj bi morala zanimati javnost, nenehno postavljajo. Nikogar pa, zanimivo, ne zanima kdo skrbi za otroke moških politikov, medtem ko slednji upravljajo z našo prihodnostjo.