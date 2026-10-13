'Rdeči karton' nasilnim staršem na nogometni tekmi

Nogometni turnir Piran Trophy in rezultati ekip NK Pobrežje in NK Olimpija so ostali pozabljeni, potem ko je prvo vlogo prevzel incident na tribunah, poroča Večer. Po poročanju očividcev naj bi spor sprva začeli mami na nasprotnih tribunah, nato pa naj bi se priključila še očeta. Takrat je nastal kaos. Tekma je bila prekinjena, pretep pa je prestrašil mlajše otroke, ki so na tribunah jokali. Ukrepala je policija, zmago pa je odnesla Olimpija. Ostro so se odzvali v NK Pobrežje in na Facebook profilu objavili sporočilo: "DOVOLJ JE!"

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Opozorili so na resen problem neprimernega vedenja staršev v otroškem nogometu ter na "nedopustne pritiske na otroke, trenerje, sodnike in klubske funkcionarje". Zato so se odločili za ukrepe. Vsem staršem in drugim gledalcem do konca leta 2026 ne bo več dovoljen ogled tekem vseh selekcij NK Pobrežje na mariborskem stadionu, ne glede na to, iz katerega kluba prihajajo. Ob tem so nogometne klube še pozvali, da začnejo organizirati otroške turnirje brez beleženja rezultatov in razvrščanja ekip. "NK Pobrežje Maribor se do nadaljnjega ne bo prijavljal na nove tekmovalno usmerjene turnirje, kjer sta v ospredju rezultat in končna uvrstitev. S tem želimo opozoriti na neprimerne pritiske posameznih staršev, zaradi katerih se pogosto pozablja na osnovni namen otroškega nogometa: igro, veselje, druženje in razvoj otrok." Ukrepali bodo tudi zoper posameznike, ki so odgovorni za nasilje na mednarodnem turnirju v Piranu. Otroka starša, ki je bil neposredno udeležen v fizičnem konfliktu, so izključili iz kluba. Drugemu staršu, ki je bil udeležen v uvodnem verbalnem konfliktu, pa so izrekli opomin pred izključitvijo otroka in prepovedali prisotnost na vseh treningih, tekmah in drugih aktivnostih kluba do vključno 31. 12. 2026.

Odziv organizatorjev turnirja

"Obžalujemo vsakršno neprimerno vedenje, prepire in nespoštovanje, saj takšni dogodki ne sodijo na športne prireditve, še posebej ne na turnirje, namenjene otrokom," so zapisali na Facebook strani Piran Trophy. Ob tem so poudarili, da so imeli s trenerjema obeh ekip pozitivne izkušnje, bila sta "zelo prijetna, komunikacija z našo organizacijsko ekipo pa je bila ves čas korektna, spoštljiva in profesionalna".

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