Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Rdeči karton' nasilnim staršem na nogometni tekmi

Maribor, 13. 10. 2026 16.04 pred 28 minutami 2 min branja 12

Avtor:
N.V.
otroci igrajo nogomet

Po pretepu staršev na mednarodnem turnirju v Piranu je vodstvo kluba NK Pobrežje sprejelo drastične ukrepe. Staršem in gledalcem bo do konca leta prepovedano spremljati tekme v živo, otroka starša, ki je bil nasilen, pa so izključili iz kluba.

Nogometni turnir Piran Trophy in rezultati ekip NK Pobrežje in NK Olimpija so ostali pozabljeni, potem ko je prvo vlogo prevzel incident na tribunah, poroča Večer. Po poročanju očividcev naj bi spor sprva začeli mami na nasprotnih tribunah, nato pa naj bi se priključila še očeta. Takrat je nastal kaos.

Tekma je bila prekinjena, pretep pa je prestrašil mlajše otroke, ki so na tribunah jokali. Ukrepala je policija, zmago pa je odnesla Olimpija.

Ostro so se odzvali v NK Pobrežje in na Facebook profilu objavili sporočilo: "DOVOLJ JE!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opozorili so na resen problem neprimernega vedenja staršev v otroškem nogometu ter na "nedopustne pritiske na otroke, trenerje, sodnike in klubske funkcionarje".

Zato so se odločili za ukrepe. Vsem staršem in drugim gledalcem do konca leta 2026 ne bo več dovoljen ogled tekem vseh selekcij NK Pobrežje na mariborskem stadionu, ne glede na to, iz katerega kluba prihajajo.

Ob tem so nogometne klube še pozvali, da začnejo organizirati otroške turnirje brez beleženja rezultatov in razvrščanja ekip. "NK Pobrežje Maribor se do nadaljnjega ne bo prijavljal na nove tekmovalno usmerjene turnirje, kjer sta v ospredju rezultat in končna uvrstitev. S tem želimo opozoriti na neprimerne pritiske posameznih staršev, zaradi katerih se pogosto pozablja na osnovni namen otroškega nogometa: igro, veselje, druženje in razvoj otrok."

Ukrepali bodo tudi zoper posameznike, ki so odgovorni za nasilje na mednarodnem turnirju v Piranu. Otroka starša, ki je bil neposredno udeležen v fizičnem konfliktu, so izključili iz kluba. Drugemu staršu, ki je bil udeležen v uvodnem verbalnem konfliktu, pa so izrekli opomin pred izključitvijo otroka in prepovedali prisotnost na vseh treningih, tekmah in drugih aktivnostih kluba do vključno 31. 12. 2026.

Odziv organizatorjev turnirja

"Obžalujemo vsakršno neprimerno vedenje, prepire in nespoštovanje, saj takšni dogodki ne sodijo na športne prireditve, še posebej ne na turnirje, namenjene otrokom," so zapisali na Facebook strani Piran Trophy.

Ob tem so poudarili, da so imeli s trenerjema obeh ekip pozitivne izkušnje, bila sta "zelo prijetna, komunikacija z našo organizacijsko ekipo pa je bila ves čas korektna, spoštljiva in profesionalna".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če želimo otrokom omogočiti razvoj na najvišji ravni, jim moramo zagotoviti tudi okolje, v katerem prevladujejo red, spoštovanje in športno vedenje," so zapisali in poudarili, da ne odobravajo nikakršnega "razgrajanja, nešportnega vedenja, žalitev, groženj ali prepirov ob nogometnih igriščih".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogometni turnir nk pobrežje nk olimpija nasilje ukrepi

Tea Košir naj bi odstopila kot poslanka

Zaposleni v šolstvu s peticijo proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme

24ur.com Otroci na mestnem trgu igrali nogomet, starši prejeli kazen
Bibaleze.si Oče pretepel 12-letnico, ker se je videvala s starejšim moškim
24ur.com Črni karton prihaja v nogomet
Cekin.si Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
24ur.com 'Pri mladih je treba krepiti njihovo čustveno inteligenco'
Bibaleze.si Policija opozarja: Starši, ali res dovolite otrokom nevarne 'igrače'?
24ur.com Starš na tekmi pretepel 13-letnega vratarja nasprotne ekipe
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
13. 10. 2026 17.18
Nekateri starši so zglazanji
Odgovori
0 0
ap100
13. 10. 2026 17.06
ja to je res grozno - nekateri starši se derejo provocirajo ter norijo po tribunah z zelo slabim zanjem lokalnega jezika - kašen je to zgled za lastne otroke v takih družinah - načeloma velja za vse skupinske športe
Odgovori
0 0
Suzi66
13. 10. 2026 16.58
Starsi se stepejo in oni izključijo iz kluba otroka?????
Odgovori
+0
3 3
Lopov975
13. 10. 2026 17.03
res so asi.
Odgovori
-1
1 2
Grenkosned
13. 10. 2026 17.06
Pravilno!
Odgovori
+2
2 0
royayers
13. 10. 2026 17.07
pravilno! naj gre sonček v borilne veščine. Glede na starše bo tako ali tako baraba. Na žalost!
Odgovori
+1
1 0
Kviz
13. 10. 2026 16.54
Bravo, te omejitve bi morale veljati že mnogo prej. Zato pa nimamo tapravih nogometašev ampak mokre želje fotrov.
Odgovori
+3
3 0
zajfa
13. 10. 2026 16.52
Ja, tako kot v šolah, tako tudi v športu. Tam kjer je denar in status v igri, bo vedno rivalstvo in zdrahe ... Strah pred minimalcem in bednim življenjem v tej naši državici dela stresne situacije. Vsi se grebejo in grebejo, ker samo vrhnja polička pri nas je vredna dostojnega življenja, povsod samo malo nižje si že pri najboljšem prijatelju delodajalcev : minimalčku.
Odgovori
+1
1 0
Rookoko
13. 10. 2026 16.46
Najvecji olos od ljudi srecas ravno na nogometnih tekmah otrok. Ko to vidis se sele zavedas, kaj smo spustili v drzavo 35 let nazaj…
Odgovori
+5
6 1
96bimBo
13. 10. 2026 16.36
Imena in priimke staršev ...
Odgovori
+2
5 3
Svarog
13. 10. 2026 16.50
Zelo malo je takih, ki jih znam izgovorit.
Odgovori
+2
3 1
Lopov975
13. 10. 2026 17.04
in kaj boš potem? Boš mamice po ritki,atije pa za ušesa? Res si car
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Princ Harry razkril bolečo resnico o smrti mame Diane
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Najstnica fantu poslala intimno fotografijo, nato pa doživela nočno moro
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Po spletu se širi nevaren trend, otroci pa ne razumejo posledic
Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede
Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede
zadovoljna
Portal
Po spravi nov šok: skupaj nista ni zdržala niti štiri mesece
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Grayson: 'Nekateri modeli so narejeni za Gospodarsko razstavišče, drugi za Grand Palais'
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
Nekatere jih obožujejo, druge ne razumejo, a to jesen so povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Znanstveniki so morda odkrili nov vzrok za visok krvni tlak in način za njegovo zdravljenje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Zakaj bolniki z Alzheimerjevo boleznijo pozabijo svoje bližnje
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Vnetje ščitnice se lahko začne neopazno
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
Kakšna je razlika med vitaminom D2 in D3?
cekin
Portal
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Tako bo rasel dodatek za upokojence: letos 170 evrov, leta 2030 pa ...
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
Banka Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti
moskisvet
Portal
Zvezdnici grozi do sedem let zapora: po nasilnem izpadu na letalu obtožena napadov
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Te države veljajo za najbolj nevarne na svetu
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Umrl zvezdnik serije Kriva pota
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
Citroën obuja legendarnega spačka: prihaja električna različica
dominvrt
Portal
Priljubljen na slovenskih vrtovih, a skriva dve veliki težavi
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Sosedje se že grejejo, vi pa zmrzujete? To so pravila za vklop ogrevanja
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Ustvarite zimsko zavetje za koristne žuželke
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
okusno
Portal
Pozabite na običajna kosila: ta kombinacija sestavin prijetno preseneti
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Popolna juha za dni, ko smo bolni ali se počutimo slabo
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
Tadej znova blestel in osvojil že drugo imuniteto
voyo
Portal
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009