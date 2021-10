Za preživetje je ključno hitro ukrepanje. Poznate postopke oživljanja?

Zastoj srca in zlom kolka. Do prihoda reševalcev sta bili bolnici v rokah bolničarjev Rdečega križa. "Kot vodja ekipe dobro poznam svoje člane, zato tudi vem, v čem izstopajo. V tem primeru sem seveda takoj vedela, koga poslati na oživljanje in kdo bo tisti, ki bo oskrbel starejšo gospo in njene rane," pravi prostovoljka Rdečega križa Tatjana Skvarč.

Če je reševalcev premalo, poskušajo v reševanje vključiti vse okoli sebe, pravi še en prostovoljec, Darko Hribar. Tokrat je šlo le za prikaz ukrepanja ob poškodbi ali zastoju srca, in ne za resnično nesrečo. A gre za znanje, ki bi ga moral imeti vsak, saj rešuje življenja. Če se oseba ne odziva in ne diha, gre za srčni zastoj. Ključno je, da očividec ali svojec takoj pokliče 112, nato pa začne pritiskati na prsni koš.

Postopek je pokazala prostovoljka Rdečega križa: pri odrasli osebi 30 stiskov, ki morajo seči od pet do šest centimetrov globoko. "Pri oživljanju začnem na sredini prsnega koša. To počnemo toliko časa, dokler ne pride ekipa nujne medicinske pomoči, dokler se stanje ne spremeni, če smo sami, pa dokler res ne moremo več," pove Skvarčeva.