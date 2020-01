Rdeči križ na mariborski občini ostal pred zaprtimi vrati, hrane pa iz dneva v dan manj

Rdeči križ je na mariborski občini ostal pred zaprtimi vrati. In to kljub temu, da so občinarjem precej natančno razložili, kakšen je problem. Letos bodo po izračunih, zaradi iztekajočega se evropskega ukrepa, prejeli za kar 80 ton manj hrane. Zato se zna zgoditi, da bo paketov zmanjkalo še pred poletjem, opozarjajo. In da bodo lačni še bolj lačni, če občina ali pa država ne bosta priskočili na pomoč.