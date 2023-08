Rdeči križ z donacijami zbral že več kot milijon evrov

Ekipe bolničarjev, ki so jih že aktivirali, bodo od današnjega dne enotam in lokalnemu prebivalstvu nudile prvo pomoč in psihosocialno podporo, so v RKS zapisali v sporočilu za javnost.

Po vsej državi je v teh dneh dejavnih več kot 1000 prostovoljcev območnih združenj RKS, razdelili so več kot 80.000 litrov vode, več kot 40 palet higienskih potrebščin in več kot 80 palet hrane in prehranskih izdelkov, mleka in otroške hrane. RKS dnevno pomaga 120.000 socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Sredstva za pomoč prizadetemu prebivalstvu pri sanaciji je mogoče še naprej nakazovati RKS na Mirju 19 v Ljubljani na TRR SI56 0310 0123 4567 891, ki je odprt pri SKB banki. Sklic je 00 96875, namen Ujma 2023, BIC banke SKBASI2X, koda namena pa CHAR. Mogoče je poslati tudi SMS-sporočilo UJMA5 ali UJMA10 na 1919 in tako darovati pet oziroma deset evrov.