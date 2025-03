Rdeči križ zbira pomoč za svojce poškodovanih v požaru v Kočanih

Pri Rdečem križu Slovenije so se glede potreb po humanitarni pomoči najprej povezali s predstavniki Rdečega križa Republike Severna Makedonija in jim izrekli sožalje ter podporo v teh težkih trenutkih.

Z današnjim dnem pričenjajo z zbiranjem humanitarne pomoči za svojce pacientov, ki so na zdravljenju v Mariboru in Ljubljani, ter pri nudenju psihološke prve pomoči svojcem pacientov. Glede na pričakovan dolgotrajen (večmesečen) obseg zdravljenja poškodb je za svojce pacientov humanitarna pomoč nadvse dobrodošla, saj jim bodo z zbrano pomočjo namensko pomagali pri kritju stroškov nastanitev, prehrane, morebitnih stroškov prevoza iz Severne Makedonije v Slovenijo in nazaj, komunikacijskih stroškov z domovino in drugo.

Kako lahko pomagate?

Pomagate lahko z nakazilom na namenski račun ali s poslanim SMS-sporočilom LJD5 ali LJD10 na 1919, s čimer boste prispevali 5 oz. 10 evrov.

LJD je kratica za besedno zvezo "lepo je deliti" in opredeljuje zbiranje sredstev za ranljive skupine, ki potrebujejo pomoč, kar vsi vpleteni v tragično dogajanje vsekakor so.

Finančna sredstva lahko nakažete na namenski račun:

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,

IBAN: SI56 0400 0027 7766 910

Sklic: SI00 968640

BIC BANKA: KBMASI2X

Namen: pomoč po požaru Kočani

Koda namena: CHAR

V požaru v nočnem klubu v Kočanih je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, večinoma mladih. Skoraj 200 jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je več kot sto na zdravljenju v 14 državah. Štirje poškodovani se zdravijo tudi v slovenskih bolnišnicah, dva v UKC Ljubljana in dva v UKC Maribor.