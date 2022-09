Boštjančič: Rebalans proračuna je potreben

Iz predloga rebalansa izhaja, da naj bi bilo v zadnjih štirih mesecih realiziranega 1,7 milijarde evrov primanjkljaja, ki naj bi bil le deloma posledica ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje, v danes objavljenem mnenju piše fiskalni svet.

Predlog rebalansa ocenjujejo kot nerealističen, saj bo verjetno primanjkljaj manjši od predvidenega, a bodo s tem osnove za jesenske proračunske dokumente za leti 2023 in 2024 postavljene previsoko. V primeru dejanske realizacije pa predlog ocenjujejo kot tveganega s stališča racionalnosti porabe in zaradi ekspanzivne naravnanosti tudi kot neustreznega glede na trenutne makroekonomske razmere, ki so kljub negotovostim po trenutno razpoložljivih podatkih še vedno ugodne.

Minister za finance Klemen Boštjančič pa je ob tem dejal, da rebalans bo izveden. "Če dohodki presežejo tiste, ki so določeni v proračunu, je rebalans potreben. Groba ocena je, da bodo odhodki letos višji za okoli milijardo evrov, zato je rebalans potreben, o tem ni nobenega dvoma," je dejal. Na ministrstvu bodo sicer uradni odgovor na oceno fiskalnega sveta podali v petek. Prihodki naj bi bili sicer višji za okoli 600 evrov, primanjkljaj pa bo po besedah ministra znašal okoli 2,1 milijarde evrov.