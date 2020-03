'Gre za potencialno okužbo v obliki, ki jo že poznamo iz epidemije gripe'

Ali to pomeni, da se bo virus začel s pojavom prvih dveh primerov pri nas hitreje širiti in kako to ustaviti? Za ustavitev širjenja virusa so najbolj pomembni samozaščitni ukrepi pri prebivalstvu, pravi Rebolj: "Se pravi odgovorno vedenje, kontaktiranje osebnega zdravnika po telefonu, ... Seveda pričakujemo, da bo primerov več, vsak primer lahko okuži nove ljudi, s katerimi je bil v stiku, a kot rečeno, več kot zdravstveno osebje tukaj lahko naredijo ljudje sami - da se izogibajo prostoru, kjer je veliko ljudi, da ne prihajajo v stik z drugimi ljudmi, kadar ti kažejo znake okužbe, da kašljajo v rokav, da si razkužujejo roke, ko prijemajo kljuke in da ne prihajajo v zdravstvene domove, ampak pokličejo."