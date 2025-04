Recept, kako prideš do vrha in še višje

Pionirski, drzen pristop ustvarja vrhunske rezultate. To dobro vesta obe ekipi. Da dosežeš in dviguješ to letvico, pa potrebuješ trdne temelje, zaupanje. Zato sodelovanje gradita na vzajemnem spoštovanju in odgovornem odnosu – od vsakega (plezalnega) giba do vsakega člana ekipe. S tem utrjujeta vrhunsko kakovost, zavezanost odličnosti in izjemno izkušnjo – tako med plezanjem kot med vožnjo.

Ko se prepleta zdravo rivalstvo in prijateljstvo

Da so plezalci vzor pravih prijateljev, čeprav so v steni rivali, so že večkrat dokazali in z izjemnim odnosom drug do drugega presenetili celo mednarodno javnost. Spomnimo se samo kvalifikacij Mie Krampl in Lučke Rakovec za olimpijske igre v Tokiu. Športni komentatorji so takrat izpostavili, da je šlo za 'srce parajoč in navdihujoč obračun med prijateljicama in izenačenima tekmovalkama, ki sta se po koncu ne glede na izid iskreno objeli'. Da sta pravi prijateljici, sta tekmovalki potrdili celo z vtetoviranim metuljem, ki ga imata obe na levi roki. "Rekli sva, da hočeva imeti nekaj, kar naju spominja druga na drugo in na najino skupno rast," pravi Mia.

In dodaja, da je tekmovalnost v timu pozitivna vrednota: Biti moramo drzni in izzivati svoje zmožnosti. Želimo si priti do svoje meje, biti vsakokrat boljši. Njihovi cilji so visoki in pravi, kot to pritiče članski reprezentanci, je jasen reprezentančni trener Luka Fonda. "Posledično so visoka tudi pričakovanja. A brez njih se v desetih letih ne bi zgodilo vse to, kar se je: paket vseh tekem, celega tima ... Tega uspeha in rasti ne bi bilo," je prepričan.