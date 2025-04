Recept za potico, ki vas bo navdušila

Ko se po slovenskih domovih razširi vonj po orehih, vanilji in sveže pečenem testu, nam je vsem takoj jasno, da prihajajo prazniki. In potica kot simbol vseh večjih praznovanj pri nas res ne sme manjkati. " Pogosto rečemo, da je potica kraljica velikonočnih dobrot in krona praznične mize, je spomin na dom in vez s koreninami. Njen vonj prikliče otroške spomine, čustva in vse tiste prijetne občutke, ko praznujemo s svojimi najdražjimi," pojasni Janja Štrumbelj, ustanoviteljica butične pekarne lePotica v Ljubljani .

Za praznike orehova, za darila malinova

Ob tem dodaja, da se v toplejših mesecih pogosteje odločamo za pehtranovo, zelo priljubljena pa je tudi slivova, ker je precej sočna. Sodobnejše okuse, kot so recimo cimetove in malinove, pa radi izberemo za darila, posebne priložnosti ali kot kulinarične spominke.

Raziskava pri Woltu kaže, da v velikonočnem času najpogosteje naročamo orehovo potico (57 %), sledi ji pehtranova (25,6 %), nato makova (15,1 %) in lešnikova (2,3 %). Podobno razkriva tudi Janja iz lePotice: "Ko Slovenci govorimo o potici, imamo običajno v mislih orehovo, z rozinami ali brez njih. Zlasti za praznike, ki so povezani s slovensko tradicijo in običaji, je nekako samoumevno, da mora biti na mizi domača orehova potica."

Skrivnost dobre potice in nasvet za peko

Tistim, ki se peke potice lotevajo prvič, svetuje, naj začnejo z manjšimi količinami. Tradicionalni recepti pogosto vključujejo večje količine testa, kar zna biti za začetnika zahtevno. Bolje je začeti z receptom, ki vsebuje 300 gramov moke in 300 gramov orehov. Tako dobimo približno kilogram potice, ki jo lahko brez težav oblikujemo in položimo v okrogel pekač. Izkušnja bo tako še vedno prijetna, rezultat pa spodbuden za naslednje peke.

Za dobro potico so ključne sveže, kakovostne sestavine in uravnotežen recept. Janja poudarja, da mora imeti orehova potica prijeten okus po orehih, medtem ko rum, limonina lupina, cimet in druge dišave le nežno podprejo osnovni okus, ne smejo pa ga nadvladati. Harmonijo okusov lahko dosežemo tudi s pravim razmerjem med testom in nadevom, ki ne sme biti ne presuh ne premoker.

Ekskluzivno: recept za lešnikovo potico s čokolado

Potico si zaradi zahtevne priprave pogosto radi naročimo kar na dom prek Wolta, in sicer najpogosteje med velikonočnimi in božičnimi prazniki, medtem ko jo med letom radi podarjamo svojim najbližjim ali poslovnim partnerjem.

Če pa bi se letos radi preizkusili v peki doma, je Janja iz lePotice razkrila recept za bogato lešnikovo potico s čokolado. To je potica, ki združuje vse, kar imamo radi – ravno pravo mero tradicije in pregrehe. Dober tek!

Sestavine za model premera 2023 cm:

Testo:

300 g moke

2 rumenjaka

50 g sladkorja

1 vanilin sladkor

0,3 žličke soli

1 ščep naribane lupine bio limone

pol žlice ruma

125 ml mleka

pol kocke kvasa

60 g masla



Nadev:

250 g zmletih praženih lešnikov

2 žlici čokolade v prahu

90 g masla

90 g sladkorja

50 ml sladke smetane

1 jajce

0,5 žlice vaniljevega sladkorja

0,5 žlice ruma

0,5 žlice kisle smetane

ščepec soli

25 g piškotnih drobtin (po potrebi)



Poleg tega še:

maslo za pekač

ostra moka za delovno površino

beljak za lepilo



Priprava:

1. V manjšo posodo ali skodelico nadrobimo kvas, mu primešamo malo moke, sladkorja in toliko mlačnega mleka, da dobimo gosto tekoče testo. Kvasec pustimo, da naraste za enkratno količino.

2. Moko presejemo v skledo. Rumenjaka razžvrkljamo in jima dodamo preostali sladkor, dišave in sol. V preostalem mlačnem mleku raztopimo maslo, prilijemo k rumenjakom in dobro premešamo. Moki prilijemo kvas in premešamo. Prilijemo jajčno mešanico in vse skupaj s kuhalnico zmešamo v testo. Testo z rokami na hitro zgnetemo v gladko kepo, ki se loči od posode. Posodo pokrijemo in pustimo, da testo vzhaja za enkratno količino.

3. Pripravimo nadev: maslo in sladkor penasto umešamo. Primešamo jajce in stepamo nekaj minut, da nastane krema. Dodamo sladko smetano, zmlete lešnike, čokolado, dišave in sol, na koncu pa še kislo smetano. Če je nadev pregost, ga razredčimo z malo snega iz beljaka (ki je ostal od testa), če je preveč redek, ga zgostimo z drobtinami.

4. Potičnik ali drug pekač dobro namažemo z maslom.

5. Testo zvrnemo na prt ali desko, ki smo ju posuli z ostro moko, in ga razvaljamo v pravokotnik. Premažemo ga z nadevom in tesno zvijemo. Oba konca zvitka premažemo z beljakom. Potico položimo v model in jo večkrat prebodemo. Pokrijemo jo s prtičem in pustimo, da vzhaja za enkratno količino. Potico pečemo približno 40 minut, v pečici, ogreti na 190 C.