Recept za trdno zvezo: vsak dan vsaj pol ure za partnerja

So bile vaše novoletne želje kdaj povezane s partnerskimi odnosi? Strokovnjakinja za partnerske odnose Melita Kuhar svetuje, da si v novem letu vsak dan vzamete vsaj pol ure samo za partnerja. V Sloveniji namreč razpade vsaka četrta zakonska zveza, pogosto takrat, ko otroci odrastejo, zakonca pa se odtujita in izgubita intimnost. Ženske še dodatno obremeni menopavza, ki prinaša utrujenost, tesnobo, hormonske spremembe in pogosto tudi padec libida.