Reci ne! spolnim zlorabam otrok in mladostnikov na spletu

Policija v sodelovanju z Europolom in policijami Hrvaške, Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore začenja mednarodno kampanjo Reci ne!, s katero želi opozoriti na problematiko spletne spolne zlorabe otrok in mladostnikov. Po podatkih Europola se je v času epidemije povpraševanje po posnetkih spolne zlorabe otrok povečalo za 25 odstotkov.

V času epidemije se je večina ljudi preselila na splet, novemu načinu življenja so se posledično prilagodili tudi spolni nadlegovalci. Prek spleta lahko do spolne zlorabe pride še hitreje, saj storilci hitro, anonimno in brez posebnih stroškov pristopajo do otrok in mladostnikov v klepetalnicah, na spletnih straneh in družbenih omrežjih. Splet pa je past tudi zato, ker mora žrtev spletne zlorabe živeti ob zavedanju, da so njeni najhujši trenutki življenja zabeleženi na fotografiji ali videoposnetku, ki kroži po spletu. Po podatkih organizacije Internet Watch Foundation je Evropska unija postala največja gostiteljica posnetkov spolne zlorabe otrok v svetovnem merilu. V času epidemije se je po podatkih Europola povpraševanje po posnetkih spolne zlorabe občutno povečalo, v nekaterih državah članicah celo za 25 odstotkov.

icon-expand Reci ne! Spolna zloraba otrok je hudo kaznivo dejanje, ki ima za žrtev daljnosežne posledice FOTO: Dreamstime

V kampanji Reci ne! se slovenska Policija povezuje s hrvaško policijo, policijo Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore. V državah nekdanje Jugoslavije je za spolne zlorabe še manj ovir, ker storilci in žrtve izhajajo s podobnih jezikovnih in kulturnih območij. Komunikacija v takem primeru lahko steče hitreje, zaradi zgodovinskih povezav obstaja več skupnih točk, vse to pa lahko vodi do hitrejšega fizičnega stika med nadlegovalcem in žrtvijo.

V kampanji, ki se bo začela v četrtek, 23. 9. 2021, bodo predstavniki

policij nekaterih držav Zahodnega Balkana in Europola skupaj s slovensko

Policijo javnosti posredovali sporočilo, da zanje v skupnem boju za

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje teh kaznivih dejanj ni meja,

enako kot to dejstvo na spletu izkoriščajo storilci spolnih zlorab otrok in

mladostnikov.