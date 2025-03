Redarji lokalna policija? 'Nova pooblastila zahtevajo dogovor, kadre in sredstva'

V Skupnosti občin Slovenije so se odzvali na besede ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki je na posvetu na Brdu pri Kranju prejšnji teden namignil, da bi mestni redarji lahko postali lokalna policija. Nova pooblastila redarjem zahtevajo dogovor, načrt, kadre in sredstva, sporočajo iz skupnosti občin.

O ministrovi izjavi, da morajo občinski redarji dobiti več pristojnosti svojega ukrepanja na področju lokalne skupnosti in možnosti, da mestno redarstvo sčasoma postane lokalna policija, smo poročali. Na to so se danes odzvali v Skupnosti občin Slovenije, kjer ne nasprotujejo razvoju vloge in pristojnosti občinskega redarstva, vendar opozarjajo, da mora biti vsak prenos nalog iz državne pristojnosti na občine dobro premišljen in usklajen z vsemi deležniki. "Vsekakor nasprotujemo nepremišljenemu ad-hoc podeljevanju dodatnih nalog občinam. Vsak prenos nalog in pristojnosti mora biti jasno komuniciran in podkrepljen s finančnimi sredstvi, ustreznim številom zaposlenih, podelitvijo pristojnosti, ustreznim izobraževanjem in mehanizmi za implementacijo podeljenih pristojnosti," so poudarili.

Redar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kot so pojasnili, imajo namreč občinski redarji že sedaj pristojnosti za nadzor določenih prekrškov, a jih pogosto ne morejo učinkovito izvajati zaradi zakonskih omejitev. Kot primer so navedli, da ne morejo izvajati nadzora nad vožnjo skozi rdečo luč, uporabo varnostnega pasu ali mobilnega telefona med vožnjo, če kršitve zaznajo iz vozila, saj z rumeno lučjo na službenem vozilu nimajo pooblastil za zaustavljanje vozil. "Država je občinskim redarstvom torej podelila pristojnost, a jih ni opremila z instrumenti, da bi te v praksi lahko izvajali," so opozorili v skupnosti občin.