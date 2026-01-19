Redarji nad Štepanjsko naselje: številne odredbe za odvoz, prebivalci razburjeni

Tudi na novih plačljivih parkirnih površinah v Štepanjskem naselju in naselju Galjevica 2 kršiteljem odslej izdajajo plačilne naloge. Kot napovedano, so redarji očitno zavihali rokave in v ponedeljek zgodaj zjutraj začeli z označevanjem nepravilno parkiranih vozil za odvoz, prav tako pa so globe dobili nekateri, ki niso plačali parkirnine. Redarji so obhodili celo Štepanjsko naselje, na celotnem območju so namreč posejana vozila s pripetimi rdečimi ali zelenimi listki. Občina je sicer obljubljala, da bo do torka na nov režim le opozarjala.

Parkirišče v Štepanjskem naselju FOTO: Damjan Žibert

To je seveda vznemirilo in razjezilo prebivalce, ki so prepričani, da gre za polnjenje občinske blagajne in da parkomati ne bodo rešili parkirnega kaosa. Ta namreč vlada, ker na območju kritično primanjkuje parkirišč, vozila pa so posledično parkirana na zelenih površinah in območjih za pešce. Najbolj so razburjeni tisti, ki so imeli dovolilnice za parkiranje, a zvečer niso dobili parkirišča, zdaj pa so vseeno dobili kazen za nepravilno parkiranje.

Prebivalci obeh naselij lahko v t. i. poskusnem obdobju pridobijo brezplačno dovolilnico, ki bo veljala do konca junija, nato pa bo plačljiva skladno s cenikom za različne cone. Na pozive prebivalcev, da bi morala občina namesto zaračunavanja parkirnine zagotoviti večje število parkirišč, župan odgovarja, da to ni mogoče, saj je Štepanjsko naselje prenasičeno z avtomobili, smo poročali.

So redarji prejšnji teden res le opozarjali?

Čeprav so mestne oblasti obljubljale, da bodo prejšnji teden na območju Ljubljane le opozarjale, so nas bralci opozorili, da temu ni bilo tako. Za Bežigradom so, kot opisuje ena izmed bralk, začeli z izdajanjem kazni že v nedeljo v času maše, ob 11.uri dopoldne. Kot pripoveduje, obiskovalci doslej niso bili navajeni, da je treba tam plačati parkirnino, zato je bilo tam seveda večjo število kršitev, vozniki pa niso bili le opozorjeni, kot je bilo obljubljeno. "In s plačevanjem parkirnine ob nedeljah ne bomo rešili nobenega problema z dnevnimi migranti, tako kot navaja MOL razloge, zakaj spremembe v plačevanju parkirnin," meni naša bralka. Z več vprašanji, meddrugim tudi, ali in zakaj so redarji že prej izdajali kazni, čeprav so obljubljali le opozorila, smo se obrnili na MOL, ki pa na naša vprašanja še ni odgovorila.