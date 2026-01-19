Naslovnica
Slovenija

Redarji nad Štepanjsko naselje: številne odredbe za odvoz, prebivalci razburjeni

Ljubljana , 19. 01. 2026 11.33 pred 26 minutami 3 min branja 38

Avtor:
Anja Kralj
Parkirišče v Štepanjskem naselju

Štepanjsko naselje, kjer vlada spor med stanovalci in mestnimi oblastmi zaradi parkiranja, so že zgodaj zjutraj obiskali redarji. Kot je izvedela novinarka 24UR Leja Hrovat, so za več vozil odredili tudi odvoz, prebivalci pa so zaradi tega vznemirjeni. Občina je sicer napovedovala, da bo nadzor redarjev predvsem usmerjen v voznike, ki parkirajo na zelenih površinah.

Tudi na novih plačljivih parkirnih površinah v Štepanjskem naselju in naselju Galjevica 2 kršiteljem odslej izdajajo plačilne naloge. Kot napovedano, so redarji očitno zavihali rokave in v ponedeljek zgodaj zjutraj začeli z označevanjem nepravilno parkiranih vozil za odvoz, prav tako pa so globe dobili nekateri, ki niso plačali parkirnine. Redarji so obhodili celo Štepanjsko naselje, na celotnem območju so namreč posejana vozila s pripetimi rdečimi ali zelenimi listki. Občina je sicer obljubljala, da bo do torka na nov režim le opozarjala. 

To je seveda vznemirilo in razjezilo prebivalce, ki so prepričani, da gre za polnjenje občinske blagajne in da parkomati ne bodo rešili parkirnega kaosa. Ta namreč vlada, ker na območju kritično primanjkuje parkirišč, vozila pa so posledično parkirana na zelenih površinah in območjih za pešce. Najbolj so razburjeni tisti, ki so imeli dovolilnice za parkiranje, a zvečer niso dobili parkirišča, zdaj pa so vseeno dobili kazen za nepravilno parkiranje. 

Prebivalci obeh naselij lahko v t. i. poskusnem obdobju pridobijo brezplačno dovolilnico, ki bo veljala do konca junija, nato pa bo plačljiva skladno s cenikom za različne cone. Na pozive prebivalcev, da bi morala občina namesto zaračunavanja parkirnine zagotoviti večje število parkirišč, župan odgovarja, da to ni mogoče, saj je Štepanjsko naselje prenasičeno z avtomobili, smo poročali.  

Preberi še 'Ta teden prijazno opozarjamo, naslednji teden kaznujemo'

So redarji prejšnji teden res le opozarjali?

Čeprav so mestne oblasti obljubljale, da bodo prejšnji teden na območju Ljubljane le opozarjale, so nas bralci opozorili, da temu ni bilo tako. Za Bežigradom so, kot opisuje ena izmed bralk, začeli z izdajanjem kazni že v nedeljo v času maše, ob 11.uri dopoldne. Kot pripoveduje, obiskovalci doslej niso bili navajeni, da je treba tam plačati parkirnino, zato je bilo tam seveda večjo število kršitev, vozniki pa niso bili le opozorjeni, kot je bilo obljubljeno. "In s plačevanjem parkirnine ob nedeljah ne bomo rešili nobenega problema z dnevnimi migranti, tako kot navaja MOL razloge, zakaj spremembe v plačevanju parkirnin," meni naša bralka. 

Z več vprašanji, meddrugim tudi, ali in zakaj so redarji že prej izdajali kazni, čeprav so obljubljali le opozorila, smo se obrnili na MOL, ki pa na naša vprašanja še ni odgovorila.  

Preberi še V najgosteje poseljenem naselju zmanjkuje parkirišč: 'Iščem ga 40 minut'

Spomnimo, občina Ljubljana z argumentom, da ureja parkirni kaos v prestolnici, draži parkiranje in uvaja nova parkirna območja ter ukinja brezplačno nočno parkiranje. Parkiranje v Ljubljani je kar 30 odstotkov dražje. Za uro parkiranja na mestnih ulicah v najdražji coni, v središču mesta, je treba odšteti en evro in 70 centov, v drugi coni en evro, v tretji 70 centov. Spreminja se tudi čas obračunavanja parkirnine, po novem jo bo treba plačevati med 6. in 22. uro. Nočno parkiranje po novem ni več brezplačno, pač pa stane dva evra. Višje so tudi cene parkiranja na parkiriščih za osebna in bivalna vozila, v parkirnih hišah ter kazni za parkiranje brez plačila.

ljubljana parkiranje

Mraz bo pokazal zobe: tudi do -10 stopinj Celzija

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JaBas
19. 01. 2026 11.58
Kaj je narobe s tem, da občina končno uredi problem parkiranja na javnih površinah??? Samo v SLO se parkira povsod, na zelenicah, pločnikih itd pa nič. V tujini ni sanse za kaj podobnega, sem tudi prepričan, da tile stanovalci, ko pridejo v tujino vozil ne puščajo po igriščih in travnikih. In prav je, da se zacne delat RED, ce ves da nimas parkinga pac ne bos kupil dveh ali vec avtomobilov in racunal, "da jih bos se nekam dal". Pri nas naselje blizu LJ, sami dvojčki, ljudje pa na tistih 200 m2 površine nabasejo vse, od bazena do počitniške prikolice (!!) in potem seveda ni prostora za avto. Kam ga dajo? Ja seveda na plocnik. In to je problem s to drzavo, ljudje se obnašajo kot da so sami na svetu in da jim pripada vse kar si zmislijo
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
19. 01. 2026 11.57
Kanglerja so odnesli radarji. Bo Zoki padel zaradi parkirnin?
Odgovori
+2
2 0
2mt8
19. 01. 2026 11.57
Zaradi radarjev bi moral že zdavnaj.
Odgovori
+2
2 0
Klovni...
19. 01. 2026 11.56
To Janković samo gazi svoje ovčke..... Pa še vedno te bodo volile
Odgovori
+4
4 0
Solatko
19. 01. 2026 11.56
kar ste volili, to ste dobili. Lokalnega šerifa, ki dela kar če. Tudi farmacevtke na mizi .
Odgovori
+3
3 0
JanezNovak13
19. 01. 2026 11.55
Kupim stanovanje v Štepanjcu. Kdo da manj?
Odgovori
+5
5 0
Plešemo
19. 01. 2026 11.54
Bravo zoki naj raja plačuje bogataši majo svoja privat parkirišča.Sej veliko pokradel sam pa tudi nekaj naredi..
Odgovori
+1
5 4
SpamEx
19. 01. 2026 11.58
seveda rabmo dnar za novo garažno hišo v centru da bojo premožni mel kje za parkirat
Odgovori
0 0
Teleport
19. 01. 2026 11.59
🤣Kot, da bi obrtnik prišel k tebi sestavit kuhinjo in pokradel pol stanovanja. Ti bi mu pa ploskal
Odgovori
0 0
Teleport
19. 01. 2026 11.54
Golobov gazda v navezi s srbsko mafijo
Odgovori
+7
7 0
alkimistos
19. 01. 2026 11.53
Čisto prav pa še si ga volite!
Odgovori
+9
9 0
MC King
19. 01. 2026 11.53
Redarji ogrožena sorta v štepanjcu. Reši se kdor se more de de :D
Odgovori
+6
6 0
Buci in Bobo
19. 01. 2026 11.53
Učite se od Zokija kako se komandira. Če ko bo janša sds na oblasti bo tudi on uredil stvari, zelo zelo hitro bo šlo.
Odgovori
+4
5 1
smotka30
19. 01. 2026 11.52
Po celi Sloveniji plačujemo parkirišča pred blokom že leta, zdaj ko se je pa v Lj začelo pa vsi v zrak.
Odgovori
-3
0 3
Buci in Bobo
19. 01. 2026 11.55
Ha ha ha. Ne prav povsod. Zato del populacije izkorišča s
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
19. 01. 2026 11.58
zastonj parkinge, blokovci pa plačujemo za parkirišča ki so namenjena migrantom. Zato je zoki prav storil. Vse ali nič.
Odgovori
0 0
mali.mato
19. 01. 2026 11.58
Plačate eno ali več parkirišč?
Odgovori
0 0
toxicox
19. 01. 2026 11.52
kupijo stanovanje in eno parkirišče jih je pa 5 v familiji in vsak svoj avto
Odgovori
+5
5 0
2mt8
19. 01. 2026 11.51
Župan je celih 20 let rabil da je ugotovil, da je Štepanjc prenasičen z avtomobili. Večinska etnična sestava tega naselja je odgovor.
Odgovori
+4
5 1
prdara
19. 01. 2026 11.51
meglena Ljubljana s kopico problemov,ma če mi dajo zastonj življenje tam ni šans da bi se selil s prelepe gorenjske
Odgovori
+6
7 1
Teleport
19. 01. 2026 11.49
Pred magistrat tako kot mariborcani
Odgovori
+7
7 0
Fossil
19. 01. 2026 11.48
Najlepše v Ljubljani je cesta ki pelje iz nje!
Odgovori
+14
14 0
klop12
19. 01. 2026 11.50
se strinjam
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
19. 01. 2026 11.47
Štepanc de najlepše okrožje na svetu de
Odgovori
+8
9 1
medusa
19. 01. 2026 11.47
In spet ga boste volili bebeci bebavi....
Odgovori
+15
16 1
Morgoth
19. 01. 2026 11.52
Če je njihov no, Ć pa to.
Odgovori
+4
4 0
ijsales
19. 01. 2026 11.46
zoki ma nas rad...ne samo jurčka in damjana...
Odgovori
+15
15 0
JApajaDAja
19. 01. 2026 11.46
zokijeva volilna baza se je uprla.......
Odgovori
+14
14 0
