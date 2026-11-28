Z Matjažem se srečamo v URI Soča, kjer se je nekaj mesecev znova postavljal na noge. Začelo se je pred dvema letoma, ko je najprej čutil mravljince v prstih.

"Potem tudi slabša moč v nogah. Potem je bila že težava hoja po stopnicah gor in dol. Bili so pa tudi dve epizode, da sem ko sem hodil, da sem padel, je bil občutek, da mi je noge en odrezal," pripoveduje.

Na urgenci so postavili diagnozo: Guillain-Barréjev sindrom – redko avtoimunsko bolezen, ki prizadene periferno živčevje. Razvije se po običajno blagi bakterijski ali virusni okužbi, tudi prehladu – pacient lahko čez noč tudi popolnoma ohromi.

Prizadene pa lahko kogarkoli, od otrok pa do starostnikov v zadnjem življenjskem obdobju, pove dr. Primož Novak, specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine na URI Soča. "Nihče se ne more na to pripraviti. Nihče ne more tega predvideti. Nekako, če imaš to genetsko predispozicijo v sebi in pride en tak sprožilec, ki se mu ni mogoče izogniti, pač lahko zboliš."

Kakšen bo potek bolezni, ni pravila, pri vsakem je drugače. In že ko je Matjaž prejel diagnozo in začel s fizioterapijami – se je stanje še enkrat poslabšalo. "Sem se doma zbudil, da bom šel na WC, pa se nisem mogel več vstati. Niti z rokami, da bi se iz postelje dvignil."

Noge so bile čez noč mrtve, še pripoveduje, leva roka je popolnoma oslabela. "Odrezalo je noge do konca in gibanje nog in posledično atrofirajo," dodaja.

Sledilo je zdravljenje na nevrološki kliniki – kjer so mu poleg vsega diagnosticirali še sepso. Sledila je dolga rehabilitacija na URI Soča. "Ko sem prišel sem, sem imel mislim, da 79 kil samo. Kar 25 kil sem izgubil."

Začeti je moral praktično iz nič – naučiti se je moral znova hoditi, premikati. "Prva fizioterapevtka mi je dvigovala noge, jaz sem pa mogel si zamišljati, da dvignem nogo in probal napeti mišico. Ona me je dvignila. Tako smo začeli."

Prvi premik je po nekaj tednih meril centimeter ali dva. Leto dni po diagnozi se je postavil na noge in shodil. Naprej ga je gnala močna volja do življenja, hoje in že enostavne reči: da bo lahko sam prijel skodelico, si odprl steklenico, preživel čas na igrišču z družino.

Zelo pomembna je tudi psihološka in socialna podpora, pravi dr. Novak. "Bolnikom se čez noč spremeni življenje in, ne, potrebujejo nekoga, ki jih zna usmerjati."

A kot pravi Mlakar, je najbolj težko sprejeti, da bo trajalo tako dolgo. "V bistvu še traja. Ker bi rad to čim prej," pravi.

In mu je uspelo. Danes je voziček pospravljen v kleti. Hodi z berglami, včasih tudi brez njih, in že vozi avto. Zdaj pa želi pomagati še drugim, ki se po diagnozi znajdejo na podobnem začetku – zato je ustanovil društvo za paciente z isto diagnozo, ki že šteje 40 članov.

In kot pravi: "Prvo bi rekel, da nikoli ne obupaj. Bodi pozitiven in vztrajen. Tudi če ne boš videl takoj rezultatov. Če boš vztrajal, bo naenkrat prišlo tudi čez noč."