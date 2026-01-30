Naslovnica
Slovenija

Redka bolezen in le dva meseca časa: triletni Aleks iz Kranja nas potrebuje

Kranj, 30. 01. 2026 13.41 pred 1 uro 3 min branja 58

Avtor:
Urša Zupan
Aleks Drobnjak

Že večkrat smo Slovenci dokazali, da znamo in da zmoremo. Tokrat našo pomoč potrebuje triletni Aleks iz Kranja z genetsko boleznijo, ki je tako redka, da jo ima le 30 ljudi na svetu. Še do nedavnega zanjo ni bilo nobenega zdravila, zdaj pa so ga znanstveniki razvili in Aleks bi ga lahko prejel v Turčiji. Njegova starša potrebujeta 600.000 evrov. Bolezen napreduje, zdravila pa je trenutno na voljo samo še za dva otroka, kar pomeni, da bi denar morala zbrati v dveh mesecih. Dobre ljudi prosita za pomoč.

Nasmejanemu fantku Aleksu so marca lani odkrili hudo in redko genetsko bolezen, imenovano spastična paraplegija tip 56 (SPG56), ki nastane zaradi mutacije v genu CYP2U1. Bolezen se sprva kaže v obliki mišične oslabelosti, z leti pa se vse bolj slabša. Povzroča hudo doživljenjsko invalidnost z izgubo sposobnosti hoje, sedenja, stanja, govora in drugih osnovnih funkcij. Sčasoma povzroči tudi propad mentalnih funkcij.

Pogovor z družino Radoš si boste lahko ogledali nocoj v oddaji 24UR ob 18.55! 

Prošnja staršev

"Ko sva izvedela za Aleksovo diagnozo, se nama je življenje obrnilo na glavo. Bila sva povsem na tleh in preplavljena z obupom, ko so nama zdravniki povedali, da ima najin sin izjemno redko, neozdravljivo in hitro napredujočo nevrodegenerativno bolezen, za katero ni zdravila," pravita njegova starša Tina in Radoš Drobnjak.

"Za starša ni nič hujšega kot to, da nemočno gledaš svojega otroka, kako izgublja sposobnosti, kako se bori in kako ga je strah, ti pa mu ne moreš pomagati," še pravita. Kljub temu sta odločena, da ne bosta obupala, pač pa se bosta zanj borila do konca.

Drago zdravilo in 600.000 evrov

Za omenjeno bolezen še do nedavnega ni bilo nobenega zdravila ali zdravljenja. Do sedaj je v svetu opisanih le 30 primerov te bolezni. Nedavno pa je fundacija iz Avstralije skupaj z mednarodno skupino znanstvenikov in strokovnjakov razvila prvo gensko zdravilo za to bolezen – AAV9-CYP2U1.

Aleks lahko zdravilo prejme v okviru klinične študije v Gazi University Hospital v Ankari, prinaša pa mu izjemno upanje in možnost, da se napredovanje njegove bolezni ustavi ter da bo imel veliko lepšo prihodnost. Težava je v tem, da strošek te genske terapije in celotnega zdravljenja znaša 600.000 evrov in je v celoti samoplačniško.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je za najinega sina edina priložnost, da se napredovanje bolezni zaustavi in da bo imel možnost za boljšo prihodnost. Zavedala sva se, da bo zdravljenje drago, vendar si nisva predstavljala, da je cena tako izjemno visoka. Takšnega zneska si nikakor ne moreva privoščiti, ampak veva, da se ne smeva predati," pravita starša.

Le dva meseca časa

Aleks nima druge možnosti. Edina pot je, da s pomočjo ljudi dobrega srca zberemo sredstva, ki jih potrebuje za zdravljenje, so zapisali v Društvu Viljem Julijan in začeli z zbiralno akcijo. Čas je pri tem izrednega in ključnega pomena, saj Aleksova bolezen napreduje, zdravila pa je trenutno na voljo samo še za dva dodatna otroka, kar pomeni, da bi morali sredstva za Aleksa zbrati čim prej – v dveh mesecih, opozarjajo.

Donacijo za Aleksa lahko prispevate z SMS s ključno besedo ALEKS10 ali ALEKS5 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 0028 2633 303, sklic SI00 333999 in namen "Za Aleksa".

"Z vsem srcem se prijazno obračava na vse ljudi dobrega srca s prošnjo za pomoč za najinega Aleksa. Vsak prispevek, naj bo majhen ali velik, nam pomeni neizmerno veliko, saj Aleksu odpira možnost za zdravljenje z gensko terapijo, ki mu lahko spremeni življenje. Vaša podpora nam daje moč, da verjamemo v lepšo prihodnost za najinega fantka. Iskreno se zahvaljujemo za vsako pomoč in za vsak korak, ki ga boste naredili skupaj z nami. Hvaležni smo vam iz vsega srca," pa prosita starša.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Spastična paraplegija tip 56 (SPG56) je redka, dedna nevrodegenerativna bolezen, ki jo povzroča mutacija v genu CYP2U1. Ta bolezen prizadene živčni sistem, predvsem hrbtenjačo, kar vodi do postopne okvare motoričnih funkcij. Simptomi se običajno začnejo kazati v zgodnjem otroštvu in vključujejo mišično oslabelost, okorelost (spasticiteto) v nogah, težave pri hoji, ravnoteženju in koordinaciji. Z napredovanjem bolezni lahko pride do popolne izgube sposobnosti hoje, težav s sedenjem, stanjem in celo z govorom ter drugimi osnovnimi telesnimi funkcijami. V nekaterih primerih lahko bolezen vpliva tudi na kognitivne funkcije in povzroči mentalno nazadovanje. Ker gre za zelo redko bolezen, je bilo do sedaj opisanih le malo primerov po vsem svetu, kar otežuje raziskave in razvoj zdravljenja.

Genska terapija je eksperimentalna medicinska veja, ki zdravi ali preprečuje bolezni z vnosom, izločitvijo ali spremembo genetskega materiala v celicah bolnika. Cilj je popraviti okvarjene gene, ki povzročajo bolezen, ali pa v celice vnesti nove gene, ki jim bodo pomagali pri boju proti bolezni. Pri zdravljenju SPG56, kot je omenjeno v članku, se uporablja specifično gensko zdravilo (AAV9-CYP2U1). To zdravilo verjetno deluje tako, da v celice vnese zdravo kopijo gena CYP2U1, ki je pri Aleksovi bolezni okvarjen. Z nadomestitvijo ali dopolnitvijo okvarjenega gena s pravilnim naj bi se omogočila pravilna proizvodnja beljakovin, ki so ključne za normalno delovanje živčnega sistema, s čimer se lahko ustavi napredovanje bolezni ali celo povrnejo izgubljene funkcije.

Mutacija gena je trajna sprememba v zaporedju DNK, ki sestavlja gen. DNK je navodilo za gradnjo in delovanje organizma, in če pride do napake v tem zaporedju, lahko to vpliva na funkcijo gena. Mutacije se lahko zgodijo spontano med podvojevanjem DNK ali pa so posledica zunanjih dejavnikov, kot so izpostavljenost sevanju ali določenim kemikalijam. Večina mutacij je neškodljivih ali pa imajo le majhen vpliv, vendar nekatere lahko povzročijo resne genetske bolezni, kot je spastična paraplegija tip 56, če vplivajo na ključne funkcije gena. V primeru SPG56 je mutacija v genu CYP2U1 odgovorna za razvoj bolezni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Senca6
30. 01. 2026 14.53
to pa res ne bo neki problem zbrat če stopimo skup
Odgovori
+0
1 1
modrook
30. 01. 2026 14.50
Halo? ZZZS? Za kaj ze placujemo zavarovanje?
Odgovori
+7
9 2
Bolfenk2
30. 01. 2026 14.47
Eni znajo dosti povedati čez Setevanoviča. Verjamem pa da bi stranka Resnica raje pomagala našim državljanom. Jasno so povedali, da oni ne bodo plačevali za Ukraino in migrante kot to počne Golob in bo verjetno tudi Janša.
Odgovori
-5
2 7
Nike Air Max
30. 01. 2026 14.51
še ena 🐑🐏🐏 ki se klanja stevanoviću 😁
Odgovori
+3
4 1
Kranjski domoljub
30. 01. 2026 14.39
Dajte vsak po 2eu da se malega kranjca reši. Namesto da kranjskim kriminalcem socijalo finacirate.
Odgovori
+10
10 0
asdfghjklč
30. 01. 2026 14.38
Sem poslal 2x sms po 10 eur ... upam, da sem vsaj malo pomagal na poti do zdravljenja. Ta naša gnila država ni vredna, da jo še pes poščije, kar se tiče zdravstva!
Odgovori
+15
15 0
Nike Air Max
30. 01. 2026 14.50
svaka ti ćast, će si res poslal 🦾🤙🥂🤝👍
Odgovori
+2
3 1
Perivnik
30. 01. 2026 14.36
Pa Nika, ta ima polne žepe dnarja, ki ga dobiva od spornih klinik iz Amerike. Naj ga vsaj kanček, 600.000 € koristno porabi.
Odgovori
+10
10 0
Kranjski domoljub
30. 01. 2026 14.36
Zakaj še obstaja država če ne za ljudi. Doživljenske zapore za te lopovske politike ki so uničili zdrastvo. Koliko ljudi so ubili.
Odgovori
+9
9 0
suleol
30. 01. 2026 14.32
dno dna otrokom moramo drzavljani pomagat medtem k privikigirani za gledanje v zrak zivijo na racun drzave
Odgovori
+10
10 0
Perivnik
30. 01. 2026 14.31
Mogoče bo pa tokrat, ko smo ravno pred volitvami, Golob in Golobnjak dal. Vendar bi bilo lepo, glede na ves njegov skriti denar, da daruje iz svojega računa, mogoče kar tistega v Romuniji.
Odgovori
+6
8 2
Misika1967
30. 01. 2026 15.02
Tudi janeg bi lahko toliko prispeval iz istih razlogov ki jih pripisujes Golobu.
Odgovori
0 0
Luna61
30. 01. 2026 14.29
Ubogi otrok. Koalicija fila denar za vse drugo, le za bolne otroke ne. Sramota
Odgovori
+8
8 0
CyberWorm00000
30. 01. 2026 14.26
don zoki to ukrade w enmu mescu če ma dober mesec pa w enmu tednu : )))
Odgovori
+9
11 2
modrook
30. 01. 2026 14.52
+!! Jap, flat v Villa Schelleburg ni pocen
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
30. 01. 2026 14.26
30 dni je do specialista...
Odgovori
+7
7 0
Rainbow warrior
30. 01. 2026 14.25
Zelo žalostno da morajo za zdravljenje tako hudih bolezni pri otrocih zbirati denar ljudje, po drugi strani pa odtekajo milijoni v privat žepe in v zgrešene investicije. Naj kar zaprejo to parlamentarno greznico, tako ali tako jih ne rabimo ker delajo samo v našo škodo, ko pa je treba financirati zdravila za bolezni otrok, pa glasujejo proti, sramota človeštva.
Odgovori
+7
8 1
followme
30. 01. 2026 14.29
Navadna raja ter vojska in policija bi 1x za vselej morala skupaj stoputi ter spucati to ........
Odgovori
+7
7 0
ivan z Doba
30. 01. 2026 14.22
Slovenci znamo in zmoremo! Življenje je neprecenljivo! Le za politike ne! Zakaj moramo državljani zbirati denar za bolne otroke, ko na drugi strani npr.država vlaga milijone v tuje spopade in s tem v tuje žepe?! In to že od osamosvojitve. Za vse je denar, za službena potovanja, za dvig plač javnemu sektorju, poslancem in politikom, le za bolne otroke in dostojno življenje upokojencev ga ni! In to že od prve vlade v samostojni Sloveniji dalje! Še malo, pa bomo plačevali davek na zrak, ki ga dihamo. Levo- desno, isti 💩!
Odgovori
+4
5 1
Bolfenk2
30. 01. 2026 14.20
Golob je malo nazaj obljubil ca 2 milijardi za vojno v Ukraini, včeraj pa še nekaj milijonov za migrante. Logično da zmanjka denarja za naše državljane, ki potrebujejo pomoč.
Odgovori
+13
13 0
MasteRbee
30. 01. 2026 14.20
Koliko se ukrade iz zdravstvene blagajne vsako leto? Tri milijarde?
Odgovori
+7
7 0
chani
30. 01. 2026 14.18
ni problem dat 10€ al 5€ itak to vedno dajo tisti ki nimajo al pa imajo malo problem je kje so vse te predsedniske vladne guzonje ki imajo da bi dali za boge otroke ki so komaj zaceli zivet!!! una nasa predsednica se vozi z helikopterjem ki itak od predsednika ni nobene koristi kje je ona da bi pomgala ki bi prva morala!!!! sramota ta slovenija
Odgovori
+11
11 0
?rni Ov?ar
30. 01. 2026 14.18
Za vse te stvar je kriva država . Jaz nimam nič s tem.
Odgovori
+3
5 2
kryptix
30. 01. 2026 14.17
Iz javne blagajne naj vzamejo in lahk gre že jutri.
Odgovori
+10
11 1
4krogci
30. 01. 2026 14.15
Naj se Batagelj izkaze, ko bil zjutraj tko glasn!
Odgovori
+6
7 1
MasteRbee
30. 01. 2026 14.17
Golob, ki ne ve zakaj potrošit.
Odgovori
+6
7 1
Perivnik
30. 01. 2026 14.33
Ali pa Janković, naj še on končno nekaj naredi za Slovence, če jim že parkirna mesta krade.
Odgovori
+5
5 0
