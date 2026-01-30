Redka bolezen in le dva meseca časa: triletni Aleks iz Kranja nas potrebuje

Nasmejanemu fantku Aleksu so marca lani odkrili hudo in redko genetsko bolezen, imenovano spastična paraplegija tip 56 (SPG56), ki nastane zaradi mutacije v genu CYP2U1. Bolezen se sprva kaže v obliki mišične oslabelosti, z leti pa se vse bolj slabša. Povzroča hudo doživljenjsko invalidnost z izgubo sposobnosti hoje, sedenja, stanja, govora in drugih osnovnih funkcij. Sčasoma povzroči tudi propad mentalnih funkcij.

Prošnja staršev

"Ko sva izvedela za Aleksovo diagnozo, se nama je življenje obrnilo na glavo. Bila sva povsem na tleh in preplavljena z obupom, ko so nama zdravniki povedali, da ima najin sin izjemno redko, neozdravljivo in hitro napredujočo nevrodegenerativno bolezen, za katero ni zdravila," pravita njegova starša Tina in Radoš Drobnjak.

"Za starša ni nič hujšega kot to, da nemočno gledaš svojega otroka, kako izgublja sposobnosti, kako se bori in kako ga je strah, ti pa mu ne moreš pomagati," še pravita. Kljub temu sta odločena, da ne bosta obupala, pač pa se bosta zanj borila do konca.

Drago zdravilo in 600.000 evrov

Za omenjeno bolezen še do nedavnega ni bilo nobenega zdravila ali zdravljenja. Do sedaj je v svetu opisanih le 30 primerov te bolezni. Nedavno pa je fundacija iz Avstralije skupaj z mednarodno skupino znanstvenikov in strokovnjakov razvila prvo gensko zdravilo za to bolezen – AAV9-CYP2U1. Aleks lahko zdravilo prejme v okviru klinične študije v Gazi University Hospital v Ankari, prinaša pa mu izjemno upanje in možnost, da se napredovanje njegove bolezni ustavi ter da bo imel veliko lepšo prihodnost. Težava je v tem, da strošek te genske terapije in celotnega zdravljenja znaša 600.000 evrov in je v celoti samoplačniško.

"To je za najinega sina edina priložnost, da se napredovanje bolezni zaustavi in da bo imel možnost za boljšo prihodnost. Zavedala sva se, da bo zdravljenje drago, vendar si nisva predstavljala, da je cena tako izjemno visoka. Takšnega zneska si nikakor ne moreva privoščiti, ampak veva, da se ne smeva predati," pravita starša.

Le dva meseca časa

Aleks nima druge možnosti. Edina pot je, da s pomočjo ljudi dobrega srca zberemo sredstva, ki jih potrebuje za zdravljenje, so zapisali v Društvu Viljem Julijan in začeli z zbiralno akcijo. Čas je pri tem izrednega in ključnega pomena, saj Aleksova bolezen napreduje, zdravila pa je trenutno na voljo samo še za dva dodatna otroka, kar pomeni, da bi morali sredstva za Aleksa zbrati čim prej – v dveh mesecih, opozarjajo.

Donacijo za Aleksa lahko prispevate z SMS s ključno besedo ALEKS10 ali ALEKS5 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 0028 2633 303, sklic SI00 333999 in namen "Za Aleksa".

"Z vsem srcem se prijazno obračava na vse ljudi dobrega srca s prošnjo za pomoč za najinega Aleksa. Vsak prispevek, naj bo majhen ali velik, nam pomeni neizmerno veliko, saj Aleksu odpira možnost za zdravljenje z gensko terapijo, ki mu lahko spremeni življenje. Vaša podpora nam daje moč, da verjamemo v lepšo prihodnost za najinega fantka. Iskreno se zahvaljujemo za vsako pomoč in za vsak korak, ki ga boste naredili skupaj z nami. Hvaležni smo vam iz vsega srca," pa prosita starša.

