Zaslužijo si boljšo oskrbo in terapije, ne da mora skupnost zanje zbirati zamaške

Sklad, ki praznuje prvo obletnico, je v tem letu z donacijami pomagal že devetim otrokom z redkimi boleznimi v skupni višini 19.000 evrov. A to ni edina naloga. Še pomembnejša naloga je aktivno širjenje zavedanja o redkih boleznih in njihovi problematiki. "Želiva si, da bi bili v naši družbi ti otroci in njihove družine deležni podpore, sprejemanja, sočutja in razumevanja. Da se jim ob njihovi težki situaciji nikoli ne bi bilo treba srečevati še s predsodki, izključevanjem, obsojanjem in stigmatizacijo. Želiva si, da bi bili družba, ki bi za te posebne otroke poskrbela po svojih najboljših močeh, saj nas učijo, da v življenju na koncu največ štejejo odnosi in ljubezen. Dajmo malim borcem svojo ljubezen in podporo, saj ima njihovo življenje enako neprecenljivo vrednost kot življenje vsakega drugega od nas," ob letošnjem svetovnem dnevu redkih bolezni sporočata Nina in Gregor.

V Skladu Viljem Julijan, ki so ga za pomoč otrokom z redkimi boleznimi ustanovili starši dveletnega fantka Viljema Julijana, ki ima zelo redko neozdravljivo bolezen, glasbenik SoulGreg Artist in njegova žena Nina, zato februarja izvajajo številne dodatne aktivnosti, s katerimi obveščajo javnost o redkih boleznih. Vse z namenom podpore malim bolnikom in njihovim družinam in z željo, da bi se celostno izboljšalo stanje na področju redkih bolezni v Sloveniji.

Na Brdu pri Kranju danes poteka 5. Nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni. V letošnjem programu srečanja, ki ga organizira Združenje za redke bolezni Slovenije z več sodelujočimi društvi, bodo uvodne misli povedali najpomembnejši odločevalci v državi in zdravstvu. Poznejši prispevki bodo opisali izkušnje projekta za izboljšanje ozaveščanja in obravnave redkih bolezni v Romuniji (projekt INNOVCare), o uvedbi novih razširjenih presejalnih testov novorojencev za redke bolezni v Sloveniji, novih zdravilih za hemofilijo in spinalno mišično distrofijo.

Februarja so tako izvedli akcijo Srčna pisma, v kateri so povabili splošno javnost ter vrtce in šole k ustvarjanju srčnih sporočil podpore, ki so namenjena otrokom z redkimi boleznimi in njihovim najbližjim. Redke bolezni so večinoma težke in neozdravljive bolezni, zato mali bolniki skupaj s svojimi družinami pogosto doživljajo zelo težke stiske. Zato so z akcijo ljudi spodbudili, da podajo ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni malim borcem svojo osebno podporo, razumevanje, sočutje in ljubezen. Vsaka podpora v takšni stiski veliko pomeni, hkrati pa daje otrokom z redkimi boleznimi priznanje za njihovo borbo z boleznijo ter priznanje neprecenljive vrednosti njihovega življenja in obstoja ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Bolniki z redkimi boleznimi se poleg zdravstvenih in socialnih težav pogosto srečujejo tudi s predsodki, nesprejemanjem, nerazumevanjem, stigmatizacijo in celo diskriminacijo. Zato je zelo pomembno, da širimo zavedanje, da imata vsak posameznik in vsako življenje enako vrednost.

Predstavili so tudi Akcijski načrt Viljem Julijan s pobudo za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji. Načrt bodo poslali ministru za zdravje, predsedniku vlade, predsedniku republike, predsedniku državnega zbora, poslancem državnega zbora in svetnikom državnega sveta. V skladu si namreč želijo, da bi imeli ti otroci na voljo vso potrebno zdravstveno oskrbo in terapije, ne da bi bilo za to treba zbirati zamaške ali organizirati dobrodelne koncerte, kot se zelo pogosto dogaja.

Ključni predlogi akcijskega načrta:

V skladu pristojne državne institucije pozivajo, da v najkrajšem času uresničijo naslednje postavke:

– institucionalizirano povezovanje staršev otrok z redko boleznijo med seboj,

– zagotovitev ustrezne informiranosti staršev o vrsti pomoči od države,

– vzpostavitev nacionalnega registra redkih bolezni,

– ustanovitev službe ali urada za redke bolezni na ministrstvu za zdravje,

– ustanovitev državnega sklada za redke bolezni, iz katerega bi financirali diagnostiko, zdravila in ostale oblike zdravljenja redkih bolezni,

– izboljšanje obravnave in zdravljenja bolnikov, predvsem otrok z redkimi boleznimi na naslednji način:

a) ustanovitev skupin specialistov za obravnavo otrok z redkimi boleznimi,

b) opredelitev, kateri specialist ali skupina specialistov bolnika/otroka vodi tudi po odpustu iz bolnišnice,

c) izdelava načrta zdravljenja in/ali oskrbe bolnika/otroka – s tem načrtom se osebno seznani tudi izbrani osebni zdravnik/pediater,

d) otroka s težko redko boleznijo (predvsem neozdravljivo boleznijo) na domu redno, 3- do 4-krat na mesec obiskuje izbrani pediater in/ali patronažna sestra,

e) poučitev bolnikov/staršev o morebitnih zapletih osnovne bolezni ter kako zmanjšati tveganje za te in možnostih preprečevanja nalezljivih bolezni (npr. s cepljenjem bolnika in/ali njegovih svojcev proti sezonski gripi),

f) delovanje strokovnih ekip za paliativno oskrbo, ki nudijo podporo, nego in oskrbo za otroke, ki imajo neozdravljivo bolezen,

g) izobraževanje in usposabljanje staršev otrok z redko boleznijo za ustrezno nego in oskrbo otroka.

Vse podrobnosti v priloženem dokumentu.

Mali Viljem je februarja prebolel gripo. Za njegovo krhko življenje so številni stiskali pesti, kar je malemu borcu zagotovo pomagalo do okrevanja.