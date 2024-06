Redna upokojitev pri 40 letih zavarovalne dobe in 60 letih starosti

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija je dejal, da želijo pripraviti pokojninski sistem za naslednjih 20 ali 30 let. Pred letom dni so ob predstavitvi takratnih izhodišč za reformo sicer napovedovali, da bo sprejeta do konca letošnjega leta, vendar je Feketija danes zatrdil, da bodo dajali prednost vsebini pred "kakršnim koli rokom, ki smo si ga sami zastavili ali ga je zastavil kdo drug".

Vsebine izhodišč ni želel predstavljati. "Pokojninski sistem je sklop toliko različnih parametrov in vidikov, tako da če izpostavim enega, je treba izpostaviti še vse ostale," je pojasnil. "To je tudi princip pogajanj – dokler ni dogovorjeno vse, ni dogovorjenega še nič," je dodal.

Na vprašanje novinarjev, ali lahko zagotovi, da sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost ne bodo ogrožena, je odgovoril: "To bi pomenilo, da bi moral videti v prihodnost. A časovni vidik tu ni tisti, ki bi ogrozil sredstva iz načrta," je zagotovil. "Tukaj absolutno nimamo nobenega časovnega pritiska. (...) Zaradi tega ne bomo tega ostali brez teh sredstev. Vprašanje je samo, kdaj jih bomo dobili," je dodal.

Po njegovih besedah niso predvideli drugih virov za financiranje pokojninskega sistema kot te, ki so že opredeljeni v sistemu, torej prispevki. "Ni pa to neposredno tema teksta zakonodajnih sprememb," je opomnil po srečanju, na katerem so sodelovali tudi predstavniki ministrstva za finance.