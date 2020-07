Redne dijaške in študentske vozovnice letos ne bodo omogočale brezplačnega javnega prevoza poleti

"Ta dobra gesta je bila zelo dobrodošla za vse dijake in študente, saj je večina njih od integriranega javnega potniškega prometa odvisna tudi med poletjem," so zapisali v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS ) v sporočilu za javnost, kjer se z ukinitvijo možnosti koriščenja brezplačnega integriranega javnega potniškega prometa za dijake in študente ne strinjajo.

"Določene obveznosti v povezavi s študijem se opravljajo tudi julija in avgusta, poletne mesece pa dijaki in študenti izkoristijo za začasno in občasno delo, ki bo letos, zaradi splošne finančne situacije, še toliko bolj pomembno za njih," so izpostavili v ŠOS. Kot so dodali, so v času epidemije prejeli "ogromno sporočil študentov, kako hudo je celotna situacija vplivala na njih, pri tem pa pogosto opozarjali na pomen uporabe integriranega javnega potniškega prometa".

S ŠOS so na infrastrukturno ministrstvo že prejšnji teden poslali dopis, odgovora pa še niso dobili. "Namesto tega so bili danes študenti obveščeni, da letos brezplačni potniški promet za dijake in študente ne bo na voljo,"so kritični v organizaciji in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozivajo, naj ukrep umakne.

So se pa z ministrstva odzvali naTwitterju, kjer so zapisali, da niso oni ukinili brezplačnih vozovnic za študente, temveč je to odločitev prevoznikov. "Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa so povzročili večmilijonske izpade prihodkov pri izvajalcih javnega prevoza potnikov. Razumemo prevoznike, da zaradi tega, pa tudi zaradi negotove jeseni, ni bilo moč doseči soglasja za izvedbo brezplačnega podaljšanja vozovnic. Upamo pa, da se bo nastala situacija čimprej uredila do te mere, da se bo praksa brezplačnih prevozov za dijake in študente v juliju in avgustu lahko nadaljevala," so še dodali.