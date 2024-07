Redno vzdrževanje avtomobilske klime: ključ do zdravega zraka v vašem vozilu

Poletje je tukaj in z njim dolgo pričakovani dopusti. Preden se odpravite na morje in uživate v poletnih radostih, poskrbite, da bo vaša vožnja varna in udobna. Ena najpomembnejših stvari, ki jih morate preveriti, je delovanje vaše klimatske naprave. Nihče si ne želi, da mu na poti na morje neha delovati klimatska naprava. Ko poleti vstopimo v avto in vklopimo klimo pa nas lahko preseneti tudi neprijeten vonj , kar lahko negativno vpliva na naše zdravje. Da bi se vsemu temu izognili, je ključnega pomena redno vzdrževanje in dezinfekcija klimatske naprave.