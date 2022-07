Redukcije kot leta 1986? Za nekaj ur na dan bi lahko ostali brez vode

Popolna prepoved nenujne rabe vode, tako bi lahko opisali zadnji poskus obalnih občin in rižanskega vodovoda, da bi še dohajala potrošnjo. Prvi zgled so postavila javna komunalna podjetja. "Smo takoj zaprli vse namakalne sisteme, vse tuše na plažah, pitnike, javne izlivke, fontane, javne sanitarije smo opremili s pozivi k varčni rabi vode," razlaga Jana Pines .

Omejitve pa veljajo tudi za gospodinjstva. Prepovedano je pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje vrtov. Ekstremni ukrepi, ki so bili nazadnje v veljavi leta 2012. A brez obilnega deževja tudi to ne bo dovolj. Presušeni vodni viri že nakazujejo na možnost redukcij. "Kaj pa pomenijo redukcije? Redukcije praktično pomenijo to, da zapiramo posamezna območja za določeno število ur, na ta način bi prihranili nekaj količin," pojasnjuje Darij Križman , vodja sektorja oskrbe s pitno vodo pri RVK.

Nazadnje smo jim bili priča davnega leta 1986. To v praksi pomeni, da so posamezna območja nekaj ur na dan brez vode: "Periodično, en dan dopoldan, en dan popoldan, en dan ponoči, četrti dan nič, po takšnem programu je zamišljeno izvajanje redukcij," dodaja Križman. Seveda so iz tega izvzete bolnišnice, zdravstveni domovi, vrtci in ostala kritična infrastruktura. Ne pa tudi kmetijstvo in gospodarstvo, v tem času predvsem turizem.

Hoteli se bojijo črnega scenarija, a množičnih odpovedi zaradi tega ne pričakujejo. "Gostje so razumevajoči, v določenih situacijah oziroma izrednih situacijah, kot je ta, je že po zdravi pameti prav, da se vsi prilagodijo in pripomorejo k skupnim naporom," pravi direktor hotela Kempinski Palace Portorož Kai Behrens.

In kdaj bi lahko uvedli redukcije? S sedanjim tempom porabe, brez obilnega deževja, bi se to lahko zgodilo že konec tega meseca.