Gre za zmago ljudi, civilne družbe in zaušnico vladi

Pokazalo se je, da mlade politika še kako zanima, dodaja, "samo teme, ki so bile do sedaj na tapeti, so bile za njih nerelevantne".

"To je generacija prekarnih delavcev, s.p.-jevcev, kreativcev ... ki so na nek način obupali nad perspektivo redne pokojnine ali 40-urnega delavnika. To je generacija, ki ve, da si bodo eksistenco morali vsakič znova zagotavljati. Zagotavljali pa si jo bodo lahko samo, če jim družba vsaj približno pravično uredi dostop in upravljanje z javnimi viri. Zato so okoljske teme ključne teme neposredne prihodnosti političnega boja," poudarja Bitenc.

Pod sloganom Za pitno vodo so se množično angažirali civilna družba, nevladne organizacije, stroka, prostovoljci. Šlo je za kampanjo na terenu, od vrat do vrat so prepričevali o škodljivosti zakona. Od geografov na filozofski fakulteti, Jamarske zveze, Sveta za varovanje okolja pri SAZU ... opozorila so se vrstila, vpletli so se tudi taksisti in brezplačno na volišča prepeljali okoli 800 ljudi.

'Gre za zmago ljudi, zmaga aktivistov, zmaga civilne družbe. To ni zmaga opozicije, je pa zaušnica vladi'

V kampanjo in prepričevanje volivcev so se sicer vključile tudi nekatere opozicijske stranke – Socialni demokrati so denimo prepričevali pod sloganom Brez vode ni svobode, v SAB pa z Branimo vodo. A velike vloge niso odigrale – niso pa niti škodile, meni Bitenc. "V danih razmerah je že to velik dosežek." A konec koncev – "gre za zmago ljudi, zmaga aktivistov, zmago civilne družbe. To ni zmaga opozicije. In kdor koli iz opozicije si jo pripisuje ali si jo želi solastiti, dela in sebi in mreži aktivistov slabo uslugo."

Od nastopa vlade Janeza Janše je bil nedeljski referendum tudi prva možnost za odhod na volišča – in je tako obenem tudi pokazatelj podpore aktualni vladi, ki jo že več kot leto dni pretresajo protesti in pozivi k odstopu.

Z zgolj 13,4 odstotka podpore vladajoča koalicija na čelu z SDS na volišča ni uspela pripeljati niti svoje tradicionalne baze volivcev, proti pa jih je glasovalo približno trikrat toliko, kolikor jih je leta 2018 na volitvah v državni zbor podprlo vladajočo stranko. Ta je tedaj namreč prejela 222.042 glasov, na referendumu pa je včeraj proti glasovalo 677.119 ljudi – približno dvakrat več, kot jih je pred tremi leti skupaj volilo za opozicijske LMŠ, SD, Levico in SAB.

A tudi prek 100.000 ljudi, kot jih je včeraj glasovalo za, ni zanemarljiva številka. "To ni nekaj, zaradi česar bi SDS morala začeti zganjati paniko," poudarja Bitenc. "Je pa seveda res, da je to krepka zaušnica vladi, še krepkejša zaušnica ministru Vizjaku in njegovemu precej oholemu vodenju resorja." Obenem je izid referenduma tudi izraz splošnega nezaupanja v to vlado. "To je prvo ljudsko preverjanje volje po volitvah 2018 in prvo odkar imamo to vlado. Tudi splošno nezadovoljstvo z vlado je igralo vlogo."

Kar pa se tiče morebitnih predčasnih volitev, pozive h katerim je že slišati iz opozicijskih vrst, pa Bitenc meni, da je "matematika enaka, kot je bila pred referendumom, kot je bila pred dvema tednoma in kot je bila pred enim mesecem. Dokler se v parlamentu bodisi ne oblikuje nova večina za konstruktivno nezaupnico bodisi predsednik vlade ne odstopi, predčasnih volitev ne bo."