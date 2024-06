Konoplji v medicinske namene se obeta podpora, tesno glede osebne rabe

Državna volilna komisija še šteje glasovnice. Za zdaj, po preštetih 89,87 odstotka glasovnic kaže, da so volivci referendum o konoplji v medicinske namene podprli (65,07 odstotka ZA in 34,93 odstotka PROTI).

Volivci in volivke so na današnjem referendumu izražali tudi svoje mnenje glede možnosti dopustitve gojenja in predelave konoplje na območju Slovenije v medicinske namene ter glede dopustitve gojenja in posedovanje konoplje na območju Slovenije za omejeno osebno rabo. Posvetovalni referendum glede konoplje so predlagali v Gibanju Svoboda, ki obe omenjeni možnosti podpira.

Več nasprotovanja konoplji za osebno rabo

Tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel iz kvote Gibanja Svoboda je sicer zadržana do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo. Poudarila je, da je pri treba gojenju in predelavi prepovedanih drog, vključno s konopljo v medicinske, upoštevati vsa določila konvencij Organizacije združenih narodov ter Enotne konvencije o mamilih in njene dopolnitve.

Tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je prejšnji teden dejal, da je zadržan do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo. "Naj se ljudje odločijo, ali smo kot družba že zreli za to," je dejal. Se pa zavzema za gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene.

Na škodljive posledice uživanja konoplje za osebno rabo je v času kampanje opozarjala tudi zdravstvena stroka. Nacionalni inštitut za javno zdravje je na spletni strani zapisal, da ne drži, da uživanje konoplje nima negativnega vpliva na zdravje. Kot so zapisali, uporaba pripravkov iz konoplje običajno pospeši srčni utrip, vpliva na občutek tiščanja v prsnem košu in zniža krvni tlak. Poleg tega poveča tveganje za srčni infarkt.

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni s partnerskimi organizacijami je volivce pozivalo, naj na referendumu glasujejo proti gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Ob tem so v skupnem sporočilu izpostavili izkušnje iz tujine, ki po njihovih navedbah kažejo, da je ohlapnejša regulacija vodila v številne škodljive posledice.

Tudi nevladni organizaciji Varna pot in Vozim sta odločno proti konoplji za osebno rabo. Opozorili so, da je pričakovati, da bi legalizacija konoplje povišala število voznikov pod vplivom marihuane, to pa bi vodilo k še več najhujšim prometnim nesrečam, so sporočili.