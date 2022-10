Referendum? 'Ljudska volja ni pet kričačev pred parlamentom'

Poslanci vladajoče koalicije so z 48 glasovi za in 29 proti izglasovali, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb, kar pomeni, da tudi istospolni pari lahko posvojijo otroka. V Gibanju za otroke in družine, ki ga vodi Aleš Primc, pa so takoj po glasovanju napovedali, da začenjajo zbiranje podpisov za razpis referenduma. A to bo težko, ker je ustavno sodišče že odločilo, da je bila prejšnja ureditev, ki je zakonsko zvezo definirala kot življenjsko skupnost moža in žene, neustavna, saj je diskriminatorna do istospolnih parov.

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede na sprejeti zakon soočila poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga in poslanec SDS Branko Grims. Opozicija je ostro nasprotuje zakonu, saj vztraja, da je samo mama lahko mama in oče le oče. Trdijo, da je to, kar je sprejela koalicija, proti naravi. Sluga je med tem poudarila, da je tako odločilo Ustavno sodišče RS, kot stranka pa so se zavzeli, da bodo spoštovali pravno državo. Grims je poudaril, da Ustava RS v 53. členu določa, da država ščiti očetovstvo, materinstvo, družino in otroka. Kot je dejal, tudi splošna deklaracija človekovih pravic, ki je temelj vseh demokratičnih ureditev od 2. svetovne vojne naprej, v 16. členu jasno pove, da potrebujemo dva spola, moškega in ženskega, da tvorimo družino. Po njegovem mnenju je to, kar je sprejelo ustavno sodišče, v nasprotju z ustavo in splošno deklaracijo človekovih pravic. Ustavno sodišče je po njegovem zavestno povozilo konvencijo o otrokovih pravicah ter postavilo "imaginarno" pravico do posvojitve.

Odločbi ustavnega sodišča nikjer ne govorita, da bi se pravice otrok spremenile, je Grimsa opozorila Sluga. Nasprotno, odločbi govorita o tem, da bo vsakdo v državi lahko sklenil zakonsko zvezo, je še dodala Sluga. Istospolni pari, ki bodo lahko sklenili zakonsko zvezo, se bodo tako kot drugi postavili v vrsto in se vpisali na seznam za posvojitev otroka. Sama posvojitev pa ostaja takšna, kot je bila, individualni pristop, kjer pristojne institucije odločajo o individualnih koristih točno tistega otroka, kjer se spelje individualni postopek tako na centru za socialno delo kot na sodišču, je povedala. Grims je Slugine besede označil za laž. Konvencija o otrokovih pravicah, ki nas zavezuje, pravi, da bodo države pogodbenice, ki to sprejemajo, torej tudi Slovenija, zagotovile, da bo pri posvojitvi otrokova korist poglavitno vodilo. "Ne pa korist neke imaginarne manjšine, kot je recimo homoseksualna manjšina, ampak otrokova korist." Grims meni, da ima otrok pravico do odraščanja v čim bolj normalnem okolju, s čimer je zavezana tudi država. Sluga je odgovorila, da danes "normalnih družin pač več ni". So razširjene družine, družine z enim staršem, družine s starimi starši, družine z obema staršema, kjer pa je "situacija taka, da v družini prihaja do grdih situacij". Ozrla se je tudi na svojo bolečo izkušnjo, kjer si je želela, da očeta, ki je zlorabljal družino, se opijal z alkoholom in kjer je bilo prisotno fizično okolje, preprosto več ni. "Danes so družine takšne in drugačne. Kaj pa družine, kjer starši ne morejo imeti otrok, kaj pa tiste, kjer se odločijo, da ne bodo imeli otrok, ali tisti, ki se poročijo v letih, ko ne morejo več imeti otrok? Vsi ti so družina, tudi če si poslanci opozicije tega ne predstavljajo," je dodala.

icon-expand Branko Grims in Janja Sluga FOTO: 24UR ZVEČER