Interventni zakon čaka na ustavno presojo, gospodarstvo opozarja na škodo

Referendum o interventnem zakonu bo ali ne? Da naj ustavno sodišče to točko čimprej obravnava, so jasni gospodarstveniki, ker si želijo čemprejšnjega razvoja in normalizacije razmer. A so podjetniki že dobili kritiko sindikatov, ki so presojo predlagali. To je nedopusten pritisk na ustavne sodnike, pravijo. Kakšen pa je odgovor ustavnega sodišča?