Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Interventni zakon čaka na ustavno presojo, gospodarstvo opozarja na škodo

Ljubljana, 06. 07. 2026 19.57 pred 43 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Marko Gregorc
Ustavno sodišče

Referendum o interventnem zakonu bo ali ne? Da naj ustavno sodišče to točko čimprej obravnava, so jasni gospodarstveniki, ker si želijo čemprejšnjega razvoja in normalizacije razmer. A so podjetniki že dobili kritiko sindikatov, ki so presojo predlagali. To je nedopusten pritisk na ustavne sodnike, pravijo. Kakšen pa je odgovor ustavnega sodišča?

referendum interventni zakon ustavno sodišče gospodarstveniki

Prvi odziv Jaklina: Ne nameravam odstopiti, delal sem dobro

Tanja Fajon bo karierno pot nadaljevala v Bruslju?

24ur.com Sodni svet vložil zahtevo za oceno ustavnosti, predlagal izvršitev odločbe o plačah
24ur.com Reforma sodstva: Sodni svet napoveduje ustavno presojo
24ur.com Ustavni sodnici: S. p. je absolutno nezdružljiv s funkcijo ustavnega sodnika
24ur.com Lex Jaklič ali urejanje sivega področja, ki trenutno velja za ustavne sodnike?
24ur.com Fides gre na ustavno sodišče: zahtevajo presojo ustavnosti odloka vlade
24ur.com Fides: Vlada je neodzivna
24ur.com Svoboda, SD in Levica vložile predlog za spremembo imenovanja sodnikov
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko ni na igrišču, je predvsem oče
Blaž Švab priznal da ga ta risanka vedno spravi v dobro voljo
Blaž Švab priznal da ga ta risanka vedno spravi v dobro voljo
Kako ravnati, če vašega otroka piči čebela ali osa
Kako ravnati, če vašega otroka piči čebela ali osa
Zmagovalec šova Slovenija ima talent bo drugič očka
Zmagovalec šova Slovenija ima talent bo drugič očka
zadovoljna
Portal
Hlačni kostim, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka preobrat na ljubezenskem področju
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka preobrat na ljubezenskem področju
Poročil se je šestkrat, zdaj ljubi skoraj 10 let mlajšo
Poročil se je šestkrat, zdaj ljubi skoraj 10 let mlajšo
Znano Hrvatico aretirali, doživela naj bi živčni zlom
Znano Hrvatico aretirali, doživela naj bi živčni zlom
vizita
Portal
Kako lahko magnezij pomaga pri težavah s spanjem
Z njimi boste shujšali brez lakote: Najboljši ogljikovi hidrati za kurjenje maščob so na dosegu roke
Z njimi boste shujšali brez lakote: Najboljši ogljikovi hidrati za kurjenje maščob so na dosegu roke
Zakaj je kopičenje visceralne maščobe v trebuhu nevarno za zdravje
Zakaj je kopičenje visceralne maščobe v trebuhu nevarno za zdravje
Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?
Fototip kože: zakaj nekateri porjavijo hitreje kot drugi?
cekin
Portal
Preverite omaro: ta oblačila lahko danes dosežejo presenetljivo visoke cene
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
moskisvet
Portal
Je Laura iz Sanjskega moškega razbijala po lokalu? Kaj prikazuje video iz Dubrovnika?
Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija
Bazen med avtomobili postal spletna senzacija, posredovala policija
Ta vsakodnevna navada lahko skrajša življenjsko dobo za več let, opozarjajo strokovnjaki
Ta vsakodnevna navada lahko skrajša življenjsko dobo za več let, opozarjajo strokovnjaki
Od davčne reforme do oltarja: Zala Tomašič razkrila, kako je spoznala moža
Od davčne reforme do oltarja: Zala Tomašič razkrila, kako je spoznala moža
dominvrt
Portal
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Preprosti triki, s katerimi bodo lončnice bolj košate
Preprosti triki, s katerimi bodo lončnice bolj košate
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
Popolna poletna solata, ki nasiti in telo oskrbi s koristnimi hranili
Popolna poletna solata, ki nasiti in telo oskrbi s koristnimi hranili
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
voyo
Portal
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
Zlo med nami: Ted Bundy
Zlo med nami: Ted Bundy
2017
2017
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763