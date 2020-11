Tonin Mescu: Medtem ko se vi igračkate in rišete karikature, mi resno delamo

"Odziv je fenomenalen, kar se vidi tudi po vrstah na stojnicah. V Tivoliju je bila tudi več kot 30-metrska vrsta, tako da je jasno sporočilo ljudi, da hočejo imeti denar za zdravstvo, domove za starejše, ne pa za orožje," na vprašanje, kolikor podpisov za referendum so zbrali doslej, odgovarja koordinator Levice. Ob tem se sicer pojavlja očitek, da so pripravljeni za zbiranje podpisov kršiti tudi vladne predpise in s tem ogrožati zdravje ljudi. Mesec pravi, da so odzivi - kar se koalicije tiče - pač predvidljivi. "Janša že več mesecev kaže na medije, opozicijo, politične nasprotnike, samo da sam ne bi bil kriv za virus. A bom tako rekel: ta referendum na noben način ni grožnja javnemu zdravju. Ljudje spoštujejo ukrepe, držijo distanco, nosijo maske, si razkužujejo roke. če tega ne počnejo, jih opozorimo. Je pa ta referendum seveda grožnja vladi, ki je največja grožnja javnemu zdravju pri nas."

V oddaji 24UR ZVEČER so soočili dva najmlajša predsednika političnih strank - Mateja Tonina in Luko Mesca . Tema pa: referendum o 750 milijonski investiciji v Slovensko vojsko in očitki Levici, da z zbiranjem podpisov širi koronavirus. Refendum bo ali ne?

Tonin na ta očitek po drugi strani poudarja, da ta vlada izdatno vlaga v zdravstvo, zaradi česar so bili tudi rekordni proračuni: Ob tem Mesca prosi za sodelovanje - "če so še kakšne investicije, ki jih je treba podpreti, jih je ta vlada z največjim veseljem pripravljena tudi storiti". "Ravno danes smo se na vladi pogovarjali da smo zaradi vseh teh sredstev, ki se nam obetajo s strani Evropske unije, pripravljeni izdatno tudi vlagati v zdravstvo. Tako da tukaj imate vso našo podporo in skupaj lahko te stvari tudi dokončava," Mesca poziva prvak NSi. Kar se tiče referenduma, pa pravi, da ni napovedal, da ga ne bo, ampak tako pravi 90. člen Ustave Republike Slovenije, kjer - tako Tonin - zelo jasni piše, da za zakone, ki govorijo o nujnih ukrepih za obrambo in varnost domovine, referendumi niso dovoljeni. "In tako ugotavljata tudi dva ugledna ustavna pravnika. Tako se mi zdi škoda, da na nek način Levica tukaj zavaja ljudi in jih spodbuja da delajo nekaj, od česar ne bo rezultata."

Tonin pa ob tem še Levici očita, da poleg tega zavajajo tudi s plakati, češ da naj bi kupovali bojne helikopterje, ki jih imajo na sliki, pa da naj bi kupovali tanke ... "Gospod Mesec, koliko takih tankov naj bi kupili?" še sprašuje koordinatorja Levice.

Mesec pa odgovarja, da če kdo bere ta plakat dobesedno, mu ni pomoči. "Na tem plakatu je Janša, ki se igra z orožjem. In ljudje množično ne podpisujejo zahteve za referendum, ker je ena od igrač, ki jo ima v rokah 'tankec', ampak podpisujejo zaradi tega, ker so vladne prioritete napačne," meni. Kot še dodaja, pa se tukaj ne more strinjati s Toninom, da denar za zdravstvo bo. "Vse o zdravstvu pove naslednji proračun: za zdravstvo bo za investicije 69 milijonov evrov, slika v zdravstvu - ki pa vidim, da jo gospod Tonin zelo slabo razume - pa je katastrofalna. Zdaj imamo 30 odstotkov manj diagnoz pljučnega raka, ljudje za obolenja kot je rak na ledvicah dobivajo roke čez eno leto ... In to, koliko kroničnih obolenj ni bilo odkritih ali diagnosticiranih, koliko rakov bo naslednje leto - to so stvari, na katero bo treba družbo pripraviti. To bo res kriza, s katero se soočamo, ne pa vojaška ogroženost. Mi bi v resnici potrebovali zakon za interventne ukrepe za 70 ali 80 milijonov evrov v zdravstvo, ne pa v vojsko," pravi Mesec.

Tonin se tukaj z njim strinja - da je treba izdatno vlagati v zdravstvo. "Je pa treba tukaj poudariti, da zdravstvena blagajna nameni za zdravstvo približno 3500 milijonov evrov. Če to preračunamo v državni proračun, ki je okrog 10 milijard evrov, bi rekli, da zdaj za zdravstvo namenjamo nekje 35 odstotkov. Ker je pa gospod Mesec dolgoletni član Odbora za finance, bi ga pa vprašal, če lahko pove, koliko odstotkov državnega proračuna predvideva ta zakon za investicije v vojsko?"

Koordinator Levice mu odgovarja, da je toliko časa že član tega odbora, da dobro ve - "in tudi vi bi morali vedeti, kot dolgoletni politik" - da zdravstvena blagajna ni del integralnega proračuna. "Zdravstvena blagajna in 10 milijard, ki jih država razdeljuje, nima nobene veze. Zdravstvena blagajna je posebna blagajna, tako kot je posebna blagajna za pokojnine in posebna blagajna za občine. Štiri blagajne imamo. /.../ Vsega skupaj je 22 milijard in od tega potem razdelite ..."

Tonin je ob tem še enkrat ponovil vprašanje, koliko takšnih tankov (kot na fotografiji) bo Slovenija kupila, kajti to - tako Tonin - da Levica 'obljublja' na plakatih. Mesca pa je pozval tudi, naj odgovori tudi, koliko odstotkov državnega proračuna predstavlja ta zakon.

Mesec pravi, da je to odvračanje pozornosti, ker da vse čas transparentno govorijo, kaj bodo kupili. "Ja, za 400 milijonov oklepnikov, kupili boste helikopterje, kupili boste raketomete ..."

"O tem, kar vi pravite na vaših plakatih - ne bomo kupili niti enega takšnega tanka. Ta zakon predvideva za obrambo in varnost en odstotek državnega proračuna. In še ena stvar, na katero vas moram opozoriti: na vaših plakatih rišete, da bomo kupovali bojne helikopterje. Niti enega takšnega bojnega helikopterja ne bomo kupili. Zakon pa predvideva, da bomo kupovali takšne helikopterje (pokaže na fotografiji - op.p.), ki so dvonamenski, ki pomagajo reševati v gorah, ki sodelujejo v helikopterski nujni medicinski pomoči, ki so postavili nenazadnje tudi dom na Okrešlju. In glede slavnih oklepnikov, da bo ljudem jasno: poglejte, kakšne oklepnike kupujemo (pokaže). Pa veste zakaj jih potrebujemo? Ker naše vojake pošiljamo tudi na različne konce, kjer vzdržujejo mir in tam na naše vojake streljajo, jim zažigajo avtomobile ... In zato potrebujemo takšne oklepnike, da lahko preživijo. Odobritev za te oklepnike je sprejela vlada, kjer je bila Levica - ne boste verjeli - nadkoalicijska stranka," pa odgovarja prvak Nove Slovenije.

Mesec Toninu glede tankov na plakatu: Vi komentirate karikaturo. Razumete? To ni dejanska slika

Mesec na to pravi, da kot prvo Tonin komentira karikaturo. "Razumete, to je karikatura, to ni dejanska slika," poudarja. "Tudi če pogledate zadnjo naslovnico Mladine, kjer sem na karikaturi jaz. Imam pač tak krompirjast nos če pol glave. Pa bi vam lahko pokazal, da nimam takšnega nosu. To je karikatura." Na Toninovo vprašanje, kako pa je z napisom na plakatu, kjer navajajo, da bo šlo 780 milijonov evrov za tanke, pa Mesec pravi, da je to napis stranke SD in da naj vprašajo njih. "Mi nikjer ne govorimo, da boste vi kupili tanke. Nikjer. Razpolagamo pa v kampanji tudi s karikaturami, kar je povsem legitimno." "Super, pa smo prišli do bistva," pa ob tem dodaja Tonin.

Mesec pa se je ob tem navezal še na Toninovo navedbo, da referendum ni dopusten. "Ustava zelo jasno govori, da o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države ni dopusten referendum. Ampak o nujnosti tega ukrepa govori že to, da je med sprejetjem na vladi in sprejetjem v državnem zboru minilo pet mesecev. Tako se boste morali potruditi, da boste prepričali ustavno sodišče, da je ta zadeva nujna. Jaz vam pa povem, da ljudje podpisujejo referendum množično, ne zaradi stvari, ki ste jih zdaj govorili, ampak enostavno ker vedo, da je država trenutno v socialni, gospodarski in zdravstveni krizi, ki bi morala biti prioriteta vsake vlade, pa ni," pravi.

Tonin: Še enkrat vas prosim - povejte, kje lahko še dodatno investiramo v zdravstvo - in tudi bomo

"Vi ste rekli: za oklepnike in ostalo šaro bomo dali 780 milijonov evrov v naslednjih šestih letih, za zdravstvo pa nihče ne ve rešitve v teh proračunih in dokumentih, ki ste jih izdali. Ampak je to bistveno," poudarja Mesec. Tonin pa med tem pravi, da je za to vlado in zanj osebno zdravje prva prioriteta. "In v teh državnih proračunih, v vsem kar dajemo, dajemo največji poudarek prav v zdravstvu in v zdravstvenih proračunih. In še enkrat vas prosim: povejte, kje lahko še dodano investiramo v zdravstvo in tudi bomo."

Tonin je Mescu prav tako očital, da medtem, ko se oni 'igračkajo' in pišejo in rišejo takšne karikature, da oni pač resno delajo. "Jaz sem se moral danes cel dan ukvarjati s tem, kako bomo logistično organizirali, da bomo lahko vse ljudje v tej državi testirali, da bodo imeli mirne praznike. Vi se pa igrate s takšnimi stvarmi in zavajate ljudi. In še ena stvar, ko pravite kakšen je bil postopek. Vi v parlamentu ste me ves čas napadali, češ zakaj to delamo. Šel sem po rednem postopku, zato da je bila zadeva transparentna. O nujnosti, o kateri pa vi govorite - a ste vi pozabili, da ima ta vojska že nekaj let negativno oceno. Kdaj bo potem čas? Ni bil čas v času krize, ni bil čas v času gospodarske rasti ... Jaz se zavedam, da so trenutne razmere težke, ampak enkrat je treba stvari narediti."