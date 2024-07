Referendum o Magnificu ali o županovi 'avtokratskosti in klientelizmu'?

Spopad med ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in opozicijskimi mestnimi svetniki, ki se je vnel zaradi sage o koncertu Magnifica v Tivoliju, se nadaljuje. Opozicija bo sprožila kar dve pobudi za občinski referendum, s katerima želi preprečiti uveljavitev sprememb, po katerih bi prireditve na več lokacijah v ljubljanskem krajinskem parku po novem potekale kar brez soglasja Zavoda za varstvo narave. Pobudniki pravijo, da to ne bi bil referendum o Magnificu, ki si želi avgusta v Tivoliju "koncertirati" kljub nasprotovanju okoljevarstvenikov, temveč o županovi "avtokratskosti in klientelizmu".