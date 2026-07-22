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Slovenija

Referendum o noveli Zakona o parlamentarni preiskavi predvidoma 11. oktobra

Ljubljana, 22. 07. 2026 11.48 pred 1 uro 2 min branja 34

Avtor:
STA Ne.M.
Skupina državljanov začenja zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Kolegij predsednika DZ se je dogovoril o izredni seji DZ, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli Zakona o parlamentarni preiskavi. Seja se bo v četrtek začela ob 10. uri. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Ta bo predvidoma 11. oktobra.

Pobudo za referendum so sprožili in najprej podpisali nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. S pomočjo dela civilne družbe, predstavnikov nekaterih nevladnih organizacij in opozicijskih strank so uspeli zbrati 44.619 podpisov volivk in volivcev.

Zahtevo z zbranimi podpisi so v DZ vložili v torek. Ob tem pa je Juri pojasnil, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. Novela namreč med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred Ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. A kot meni Juri, bo referendum presegel pomen same zakonodajne vsebine in bo "to referendum proti politični samovolji".

Najava pobude za referendum
Najava pobude za referendum
FOTO: Bobo

Kot izhaja iz gradiva za sejo Odbora DZ za pravosodje, ki bo popoldne obravnaval zahtevo in za četrtkovo sejo DZ predvidoma pripravil predlog odloka o razpisu referenduma, bo ta v nedeljo, 11. oktobra. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, pa bi z odlokom določili 1. september.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?"

Današnjo sejo kolegija je vodil podpredsednik DZ Danijel Krivec.

referendum izredna seja novela zakona o parlamentarni preiskavi

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KOMENTARJI34

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kviz
22. 07. 2026 12.57
Ravno ti ki se pritožujejo so pred nekaj leti počeli mnogo hujše stvari.
Odgovori
+0
1 1
proofreader
22. 07. 2026 12.56
Na referendumu bomo glasovali za preiskavo primerov Zoki, Dominika, Golob, Alenka. Čas je, da se prične resno delati.
Odgovori
+1
2 1
Zoky Spooky
22. 07. 2026 12.54
Prosim isti dan še za referendumsko vprašanje: ali naj razni politični aktivisti, ki se predstavljajo kot nevladne organizacije VRNEJO DENAR, ki smo jim ga bili prisliljeni vplačati. Gre za milijone in milijone !
Odgovori
+2
3 1
proofreader
22. 07. 2026 12.59
Pa še o ukinitvi plačevanja RTV in nam vsak mesec ostane 14 evrov v denarnici.
Odgovori
0 0
proofreader
22. 07. 2026 12.54
Golob je na vrh NPU postavil osebo, neposredno odgovorno za neovirano izvedbo milijardnih nakazil v Iran.
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
22. 07. 2026 12.52
Levičarji spet mešajo drek in delajo stroške. Pošten človek se ne boji preiskave.
Odgovori
+1
2 1
Smuuki
22. 07. 2026 12.51
S tem referendumom bi radi preprečili preiskavo burek koalicije ki je po odzivu sodeč bolj globoko v tem kot smo mislili. Za vsako ceno bodo skušali preprečiti preiskavo. Zakaj? So šli predaleč in se tega zavedajo? Se bojijo izgube naplenjenih sredstev? Se bojijo da javnost izve kaj so počeli?
Odgovori
+2
2 0
BBcc
22. 07. 2026 12.53
Radi bi preprečil napad na posameznike, ki sploh niso v politiki in jim bo ta zakon ponoven to omogočal.
Odgovori
0 0
proofreader
22. 07. 2026 12.51
Če bi trenutna koalicija uporabljala metode prejšnje bi pridobili izpiske vseh transakcij sodelavcev in oglaševalcev Necenzurirano. To pa Golobu seveda ne odgovarja.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
22. 07. 2026 12.49
Levica in Svoboda se treseta od strahu, da bi nova koalicija uporabljala metode Vonte in pridobivanja podatkov za obdobje izven časa preiskave. Sploh Golobu bi to škodilo.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
22. 07. 2026 12.48
Pri Oštro so potrdili, da je Golob lagal glede prisluškovanja navadnim državljanom. Parlamentarna komisija preiskuje nosilce javnih funkcij.
Odgovori
+3
3 0
Zoky Spooky
22. 07. 2026 12.47
Vrabci že čivkajo o korupciji v prisluhih a policija se do danes še ni zganila. Povsem jasno je zakaj: politično policijo, ki je v službi leve politične opcije, že imamo. Toliko je že vse skorumpirano, da so se nekateri kar javno hvalili kako jim nihče nič ne more. Ampak sedaj, prvič po letu 1945, izgleda nastaja nekaj novega in nekaterim so se že začele tresti hlače. Sedaj se tudi lepo vidi kdo vse je del te hobotnice, ki že predolgo pleni Slovenijo. Čestitke vladi za razvoj Slovenije !
Odgovori
+4
4 0
Pajo_36
22. 07. 2026 12.49
Pod Janšo je bil zmerja fenomenalen. Res. Vsi so nam ploskal, ja.
Odgovori
-2
0 2
proofreader
22. 07. 2026 12.47
Čas je za politično policijo in da se končno začnejo preiskave politikov. Zokija so spet dodelili sodnici, ki ne utegne.
Odgovori
+4
5 1
proofreader
22. 07. 2026 12.45
Referendum za zavlačevanje preiskovanja Gen-i in povedanega v aferi Black Cube. Ne nasedajte.
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
22. 07. 2026 12.41
O pointu referendumov se noben ne vpraša. Posvetovalni ni zavezujoč za vlade, zakonodajni pa prepreči uveljavo zakona za 1 leto. Uau. Se bom pa odločil an podlagi prebranega zakon, kot sem se do sedaj. In vse do sedaj sem ugotovil, da desnica mega laže in dela senzacijo. Sej res, a zdej k je šparanje pa ene drame, lahko bi sprejeli zakon o kulturnih dodatkih, kot je bil predviden pod Vrečkovo, da se izjemne penzije NE dedujejo, ker SDS je glasoval, da se dedujejo in tako še bolj obremenijo budžet ministrstva. Ane. Recimo.
Odgovori
-4
0 4
vednokontra
22. 07. 2026 12.24
Referendum je čista manipulacija, saj se lahko preiskuje le POSLANCE in DRUGE uradne osebe. Navadni državljani so izvzeti. To so Borci za Goloba in druge LEVIČARJE, ki so v kamere priznali kako kradejo.
Odgovori
+7
12 5
BBcc
22. 07. 2026 12.29
Ti si izvzet. To sploh ni res kaj pišeš. Vsakega posameznika bojo lahko preiskovali. To je pač Janša.
Odgovori
-4
5 9
ROMELS
22. 07. 2026 12.37
BBcc - Zakaj jih pa ne bi preiskovali, če obstaja sum za nečedno delo?
Odgovori
+9
10 1
boslo
22. 07. 2026 12.39
Ker se "naših" ne sme...
Odgovori
+4
4 0
BBcc
22. 07. 2026 12.44
Ker naših se ne sme. Pa lahko tudi tistega ki jim politično ne paše. Sodišče mora bdeti nad politiko. Sploh pa diktator janša to sprejema da bi otišal nasprotnike.
Odgovori
-3
0 3
BBcc
22. 07. 2026 12.54
Utišal*
Odgovori
0 0
boslo
22. 07. 2026 12.54
Jaz nimam "svojih", vsi so lopovi
Odgovori
0 0
zdravkob
22. 07. 2026 12.14
Keri starci so tam, saj komaj stojijo na nogah. So pa pravi revolucionarji.
Odgovori
+7
10 3
Dragica Cegler
22. 07. 2026 12.13
Za policijo.Bodo tile rdeči popušili.
Odgovori
+8
11 3
dron
22. 07. 2026 12.27
Popusiš ti lahko v kevdru, kot po navadi vsak dan😉
Odgovori
-2
4 6
BBcc
22. 07. 2026 12.28
Res je najbolj rdeči Janša bo popušil.
Odgovori
-1
6 7
nemski_ovcar
22. 07. 2026 12.12
Komaj čakam. ZAAAA policijo
Odgovori
+8
12 4
Slovenska pomlad
22. 07. 2026 12.07
Stop pokvarjenemu in skorumpiranemu janšizmu!
Odgovori
-7
6 13
Solatko
22. 07. 2026 12.06
samo lopovi ščitijo lopove, zapomnite si to. Zato jankovič še ni v zaporu, ker sodniške vrste so vse nespsobne in po ukazu "založijo" papirje, da zadeve padejo. Ali uničijo dokaze (farmacevtka).
Odgovori
+18
18 0
zdravkob
22. 07. 2026 12.16
Zaradi te farmacevtke je tudi prav da sam Bog čuva. Obsedenci in hudobneži. Nihče ne sme bit obsojen zaradi vas. Ker ste hujši od tistega, ki ga tožite. Sramota!
Odgovori
-9
0 9
Andrej 007
22. 07. 2026 12.03
Ideološko pohabljeni komunistični nasledniki ne trpijo drugačnega mnenja...
Odgovori
+11
14 3
jerry75
22. 07. 2026 12.32
Točno to kar si napisal....to je naš prefarbani komunist PM Janez Ivan Janša. Ne trpi drugačnega mnenja.
Odgovori
-4
1 5
BBcc
22. 07. 2026 12.45
Res je Janša trpi samo lastno mnenje.
Odgovori
-2
0 2
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