Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Referendum o parkiriščih: do zdaj zbrali skoraj 5000 podpisov

Ljubljana, 13. 05. 2026 12.37 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
M.S.
Urejanje parkirišč v Štepanjskem naselju

Predstavniki iniciative za Štepanjsko naselje so do zdaj zbrali skoraj 5000 podpisov za razpis referenduma o najnovejšem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Ob tem so zavrnili navedbe ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da gre za referendum proti županu. Trdijo, da je njihov cilj odgovorno vodenje mesta.

Predstavniki iniciative so na novinarski konferenci povedali, da je hitrost pridobivanja novih podpisov vse večja ter da jih podpira vse več znanih posameznikov in civilnodružbenih organizacij. Pri tem so izpostavili učinke promocije na družbenih omrežjih. Po njihovem prepričanju bodo do 28. maja, ko se bo zbiranje podpisov zaključilo, zbrali vsaj 11.500 overjenih podpisov, kolikor jih potrebujejo za razpis občinskega naknadnega referenduma.

Borut Hočevar iz iniciative je dejal, da bo morebitna referendumska zmaga močna informacija občini, da je "treba parkirno stisko in tudi druge težave v Ljubljani reševati drugače, kot so se tega lotevali doslej".

Župan Zoran Janković je ocenil, da bo referendum, če bo do njega prišlo, referendum proti županu. To v iniciativi zanikajo. Po Hočevarjevih besedah je to referendum proti ustaljenemu načinu sprejemanja ukrepov in urejanju prometa, ki je pripeljal do "slabo premišljenega" odloka, ki ga želijo izpodbijati. "Za nas ni pomembno, kdo bo vodil Mestno občino Ljubljana, pomembno je, da mestna oblast komunicira s prebivalci in sprejema dobre ukrepe," je dodal.

Hočevar je dejal, da so v iniciativi dobili namige, da bi utegnila mestna oblast odlok umakniti, če bi v iniciativi umaknili referendumsko zahtevo, a ta informacija ni bila uradna in se zato o njej niso odločali. Ob tem je znova poudaril, da novi odlok ne prinaša bolj pravične razdelitve parkirnih dovolilnic, temveč samo prerazporeja parkirne težave.

Trem do zdaj znanim kandidatom za župana, med katerimi sta poleg Jankovića mestna svetnika Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Jasmin Feratović (Piratska stranka), so v iniciativi zastavili vprašanje, kako bodo reševali težave s pomanjkanjem parkirišč v Ljubljani, če bodo izvoljeni za župana. Njihove odgovore bodo poslali medijem in objavili na družbenih omrežjih, s čimer želijo "doseči, da bo reševanje parkirne stiske postalo eno od najpomembnejših vprašanj na jesenskih lokalnih volitvah".

Pobudniki referenduma so zagotovili, da pred jesenskimi lokalnimi volitvami ne nameravajo vstopiti v strankarsko politično igro, so pa veseli, "da so po Jankovićevih navedbah med našimi podporniki stranke z obeh političnih polov, levega in desnega". Glede sodelovanja v predvolilni kampanji do zdaj niso razpravljali, so pa izrazili pripravljenost za sodelovanje na volitvah v svete četrtnih skupnosti.

Obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo v začetku februarja zoper Mestno občino Ljubljana prav zaradi novega parkirnega režima vložili prebivalci Štepanjskega naselja, je na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana 18. maja. Za 20. maj pa je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.

štepanjsko naselje parkirišča ljubljana parkiranje

Tveganje revščine se povečuje, a kakovost življenja v Sloveniji visoka

Razrez v delovnih telesih DZ z dodatnimi mesti za Levico in Vesno

24ur.com Janković: Če zberejo podpise, absolutno gremo v referendum
24ur.com Levica zahteva vpogled v službene poti župana, Janković molči
24ur.com Kakšne apetite ima Gibanje Svoboda v prestolnici?
24ur.com Župan Polzele bi pozidal zeleni pas, krajani besni: 'Ne bomo spali sredi Stožic'
24ur.com Janković: Podpiram izplačilo dodatka direktorici ZD Ljubljana
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klepec666
13. 05. 2026 14.03
referendum gor ali dol , parkirnih mest ne bo nič več, ker ni niti prostora za parkirišča, tako da je to precej bz politikantstvo
Odgovori
+1
1 0
gongash
13. 05. 2026 13.53
Parkirajte jih v svojih stanovanjih
Odgovori
+0
1 1
ho?emVšolo
13. 05. 2026 13.42
Za celotno Ljubljano bi morale veljati parkirnine, saj bi se le tako Ljubljančani znebili dnevnih migracij oz. vozačev ter neskončnih zastojev.
Odgovori
+2
2 0
Mikl
13. 05. 2026 13.40
Zoran mafijec
Odgovori
-2
0 2
KMET70
13. 05. 2026 13.32
To me sploh ne zanima
Odgovori
+2
2 0
Antena
13. 05. 2026 13.24
Referendum plača predlagatelj.
Odgovori
+1
3 2
PridiNaVIDMAX
13. 05. 2026 13.19
Vemo kateri prevladujejo v štepanjcu. Isto kot v fužinah, rakovi, kodeljevem, obali, oziroma kar celi Sloveniji in ko pride do zdrah,zgag,vandalizma in da bi vse za "đabe", so PRVI v vrsti, tako da papir na katerem so vsi e podpisi naj služi kot nadomestni papir za wc. Bo veliko več koristi.
Odgovori
-3
1 4
Vojko Kos
13. 05. 2026 13.08
Referendum?! Lastnik odloča o svoji zemlji! A so jo lastniki stanovanj kupili?
Odgovori
+2
4 2
trac
13. 05. 2026 13.27
Lastniki so v bistvu prebivalci Ljubljane, ki pa vedno manj odločajo o bivanju v svojem mestu.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila kar dva člana
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713