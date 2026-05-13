Referendum o parkiriščih: do zdaj zbrali skoraj 5000 podpisov

Predstavniki iniciative so na novinarski konferenci povedali, da je hitrost pridobivanja novih podpisov vse večja ter da jih podpira vse več znanih posameznikov in civilnodružbenih organizacij. Pri tem so izpostavili učinke promocije na družbenih omrežjih. Po njihovem prepričanju bodo do 28. maja, ko se bo zbiranje podpisov zaključilo, zbrali vsaj 11.500 overjenih podpisov, kolikor jih potrebujejo za razpis občinskega naknadnega referenduma.

Borut Hočevar iz iniciative je dejal, da bo morebitna referendumska zmaga močna informacija občini, da je "treba parkirno stisko in tudi druge težave v Ljubljani reševati drugače, kot so se tega lotevali doslej".

Župan Zoran Janković je ocenil, da bo referendum, če bo do njega prišlo, referendum proti županu. To v iniciativi zanikajo. Po Hočevarjevih besedah je to referendum proti ustaljenemu načinu sprejemanja ukrepov in urejanju prometa, ki je pripeljal do "slabo premišljenega" odloka, ki ga želijo izpodbijati. "Za nas ni pomembno, kdo bo vodil Mestno občino Ljubljana, pomembno je, da mestna oblast komunicira s prebivalci in sprejema dobre ukrepe," je dodal.

Hočevar je dejal, da so v iniciativi dobili namige, da bi utegnila mestna oblast odlok umakniti, če bi v iniciativi umaknili referendumsko zahtevo, a ta informacija ni bila uradna in se zato o njej niso odločali. Ob tem je znova poudaril, da novi odlok ne prinaša bolj pravične razdelitve parkirnih dovolilnic, temveč samo prerazporeja parkirne težave.

Trem do zdaj znanim kandidatom za župana, med katerimi sta poleg Jankovića mestna svetnika Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Jasmin Feratović (Piratska stranka), so v iniciativi zastavili vprašanje, kako bodo reševali težave s pomanjkanjem parkirišč v Ljubljani, če bodo izvoljeni za župana. Njihove odgovore bodo poslali medijem in objavili na družbenih omrežjih, s čimer želijo "doseči, da bo reševanje parkirne stiske postalo eno od najpomembnejših vprašanj na jesenskih lokalnih volitvah".

Pobudniki referenduma so zagotovili, da pred jesenskimi lokalnimi volitvami ne nameravajo vstopiti v strankarsko politično igro, so pa veseli, "da so po Jankovićevih navedbah med našimi podporniki stranke z obeh političnih polov, levega in desnega". Glede sodelovanja v predvolilni kampanji do zdaj niso razpravljali, so pa izrazili pripravljenost za sodelovanje na volitvah v svete četrtnih skupnosti.

Obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo v začetku februarja zoper Mestno občino Ljubljana prav zaradi novega parkirnega režima vložili prebivalci Štepanjskega naselja, je na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana 18. maja. Za 20. maj pa je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.