Bomo tudi o pokojninski reformi odločali na referendumu?

Tako imenovana delavska koalicija bo zbirala podpise za nov zakonodajni referendum. Tudi drugo srečanje z resornim ministrom ni zbližalo njihovih stališč. "Zadovoljni nismo, s strani ministra nismo prejel praktično ničesar," o razlogih glavni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev David Švarc. Pravijo, da jim vlada ni prišla naproti z nobeno zahtevo - tudi koalicijski poslanci, ki so jim postavili 15-dnevni rok, ne nameravajo črtati delov reforme, ki so zanje sporni. "Zviševanje starostne meje za upokojitev iz 60 na 62 let in s 56 na 67 let, podaljšanje obdobja za izračun osnove iz 34 pa 35 let in seveda prispevna stopnja delodajalca ostaja praktično dvakrat nižja od delavcev," še pojasnjuje Švarc.

Minister za delo Luka Mesec pa, da so rešitve dobre in da jim je zopet poskušal razložiti, da je del reforme, ki prinaša blaginjo - dovolj močan. "Odmerni odstotke se povečuje s 63 na 70, kar pomeni, da bo vsaka začetna pokojnina za 10 odsotkov boljša od pokojnin, ki ji prejemajo ljudje danes. Seveda pod pogojem, da bomo delal nekolj dlje."

Kritiki so naračunali, da bo zaradi novega načina usklajevanja pokojnin čez 35 let kar 80 odstotkov vseh - nižjih od minimalne plače. "Za najranljivejše skupine upokojencev, kot so invalidi in kmetje, se najnižje pokojnine zvišjujejo tudi za 20 odstotkov in to že naslednje leto. Dajemo božičnico, izboljšujemo možnost koriščanja varstvenega dodatka, ki je narejen ravno za to, da preprečuje revščino med upokojenci. Vse to njihove formule spregledajo," odgovarja Mesec.

Za reformo so sicer prejšnji mesec dobili zeleno luč tako delodajalcev kot tudi sindikalnih central, pod katere sodijo nekateri današnji nasprotniki."Absolutno razumem razloge, kaj zahtevajo in tudi zakaj, vendar pa je zveza v skladu z odločitvijo predsedstva zveze svobodnih sindikatov podpisala dogovor in se je v tem dogovoru tudi zavezala, da ne bo pristopila k izvajanju referendumskih aktivnosti," medtem pojasnjuje predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.

Kot pravi Zorko - pa zakon ni več v rokah socialnih partnerjev, ampak vlade oziroma poslancev. Lahko pa da bo tudi v rokah ljudi. A še prej morajo kritiki po potrditvi zakona v DZ zbrati 2500 podpisov za zagon postopkov, nato pa v podpis pod zahtevo prepričati še 40 tisoč ljudi.