Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 23. novembra?

O razpisu referenduma bodo poslanci odločali na petkovi izredni seji DZ, o sklicu katere se bo v sredo še dogovoril kolegij predsednice DZ, je razvidno s parlamentarne spletne strani. V četrtek pa bo torej potekala seja matičnega odbora, ki bo pripravil predlog odloka.

Iz delovnega gradiva za sejo odbora je razvidno, da je za datum referendumskega glasovanja predlagan 23. novembra, roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, pa bi začela teči prihodnji torek.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo:"Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor, na seji dne, 24. julija 2025?"

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Pobudniki referenduma pod vodstvom Aleša Primca, ki zakon vidijo kot krivičen in nehuman ter mu očitajo kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo, so minuli petek v DZ vložili zahtevo za razpis referenduma, podprto z nekaj več kot 46.000 podpisi volivcev.