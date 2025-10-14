Svetli način
Slovenija

Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 23. novembra?

Ljubljana, 14. 10. 2025 13.38 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
51

Volivci bodo o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kot kaže, odločali na referendumu 23. novembra. Tak predlog je namreč objavljen v delovnem gradivu za četrtkovo sejo odbora DZ za zdravstvo, ki bo pripravil predlog odloka o razpisu referenduma. Roki za volilna opravila pa bi začeli teči 21. oktobra, še izhaja iz gradiva.

O razpisu referenduma bodo poslanci odločali na petkovi izredni seji DZ, o sklicu katere se bo v sredo še dogovoril kolegij predsednice DZ, je razvidno s parlamentarne spletne strani. V četrtek pa bo torej potekala seja matičnega odbora, ki bo pripravil predlog odloka.

Iz delovnega gradiva za sejo odbora je razvidno, da je za datum referendumskega glasovanja predlagan 23. novembra, roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, pa bi začela teči prihodnji torek.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo:"Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor, na seji dne, 24. julija 2025?"

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Pobudniki referenduma pod vodstvom Aleša Primca, ki zakon vidijo kot krivičen in nehuman ter mu očitajo kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo, so minuli petek v DZ vložili zahtevo za razpis referenduma, podprto z nekaj več kot 46.000 podpisi volivcev.

Primc prinesel podpise za referendum
Primc prinesel podpise za referendum FOTO: Bobo

Po vložitvi s podpisi podprte zahteve volivcev in če je ta popolna, ima DZ skladno z referendumsko zakonodajo sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kakor leto dni. Pri tem mora datum glasovanja, do katerega bi preteklo več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, DZ potrditi z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

Na glasovanju volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor. Zakon do takrat tudi ne more stopiti v veljavo.

Za uspeh zakonodajnega referenduma mora biti od ustavnih sprememb leta 2013 dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

V vsakem primeru pa velja, da DZ eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.

zakon referendum prostovoljno končanje življenja
Referenduma o podražitvi vozovnic LPP ne bo, Janković: Bil bi nedopusten

KOMENTARJI (51)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dejan
14. 10. 2025 15.08
paradoksalno kako vrli slovenski domoljubi poleg sovraštva do partizanstva zdaj na smrt bolne s tem želijo prisiliti, da gredo umret v tujino, ker jim v njihovi lastni domovini ne pustijo umret. pa v resnici ne gre za monopol Cerkve nad smrtjo ampak monopol medicincev, ker je dejstvo, da paciente, ki trpijo nevzdržne muke , enostavno tako predozirajo z analgetiki, da pacienti od posledic predoziranja umrejo. S predoziranjem se sicer strinjam, ne strinjam pa se s tem, da posameznik ne bi smel odločati, kako bo končal.
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
14. 10. 2025 15.06
Sam se sprašujem zakaj so najprej sprejeli POMOČ PRI SMRTI NA PA POMOČ PRI ŽIVLJENJU. Je to brezbrižnost, enostavnost, pa bom RAJE CITIRAL MANCO KOŠIR, tok, da nou takoj ETIKETE:
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
14. 10. 2025 15.06
# Kot civilna družba bi se morali naučiti bolj odločno pritiskati na politiko. Njeni predstavniki imajo polna usta besed o skrbi za ranljive, naredijo pa silno malo. Še vedno ni sprejet zakon o paliativni in hospic oskrbi! Morali bi imeti več hiš hospica, ne le ene v Ljubljani! Potrebujemo negovalne bolnišnice in paliativne oddelke tako v bolnišnicah kot v domovih starejših. Da ni kadra, da ni denarja, slišimo. Sprašujem: Kaj pa če ni prave politične volje? Ker ni zavedanja, da bomo umrli prav vsi? In da tako, kot zdaj mi ravnamo z bolnimi in umirajočimi, bodo – če ne še slabše? – ravnali kmalu z nami …#
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
14. 10. 2025 15.07
Kje je sedaj ta civilna družba?
ODGOVORI
0 0
Ivan Matija Maček
14. 10. 2025 15.03
+1
Aleš Primc kako si? Se me še spomneš?
ODGOVORI
1 0
Polkavalčekrokenrol
14. 10. 2025 15.03
-1
Če hočemo bit Švica bomo šli na referendum in obkrožili za,tudi oni so morali preko tega,hvala primc
ODGOVORI
0 1
13julij
14. 10. 2025 15.07
A se je kampanja že začela?
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
14. 10. 2025 15.01
+2
Pred kratkim smo v družini imeli primer,ko je oseba prosila za usmiljenje in končanje zemeljskih muk zaradi bolečin in bolezni.Odpeljana je bila na psihiatrijo in potem storila grozljiv in mučen samomor.
ODGOVORI
2 0
flojdi
14. 10. 2025 15.01
Bil je že. Koliko jih še bo ? Ok..moram začet šparat za Dostojen Odhod v tujini ? Ker moj emšo je blizu. Torej Bom.
ODGOVORI
0 0
jank
14. 10. 2025 14.48
+9
Desničarji nas pošiljajo v Švico na prostovoljno končanje življenja. Reveži bi po njihovem še naprej hirali v mučnih bolečinah doma, bogati pa se bodo, kot do sedaj, odpravili v Švico in tam končali življenje za okoli 20.000 €.
ODGOVORI
9 0
flojdi
14. 10. 2025 15.01
??a je že manj kot 30jurjef
ODGOVORI
0 0
Mclaren
14. 10. 2025 14.45
+5
A bo primc plačal referendum?
ODGOVORI
7 2
Mclaren
14. 10. 2025 14.45
+3
Spet ali kaj?
ODGOVORI
5 2
b s
14. 10. 2025 14.39
+8
Stalno se hvali Švica. Pa naj bo še pri nas tako urejeni. Je pa res da se lahko pri nas odločijo za prostovoljno končanje življenja samo bogati in to v tujini.
ODGOVORI
9 1
dobrabejba35
14. 10. 2025 14.35
+1
zakaj sploh imamo posvetovalne referendume, če se nekaj izglasuje na referendumu, bi oblast morala biti zavezana da to uvede v nekem razumnem roku (recimo 1 leto)
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
14. 10. 2025 14.40
-1
Zato ker desničarji radi zlorabljajo referendum...
ODGOVORI
4 5
EnBoRc
14. 10. 2025 14.33
+2
je že bil kaj zdj spet za isto stvar metat denar stran
ODGOVORI
5 3
flojdi
14. 10. 2025 15.04
..enim prav pridejo takale zadev e.npr popis..14dni dela poleg sihta mi je prineslo vec gnarja kot cew mesec nocnih tezke fizke"
ODGOVORI
0 0
Fluxx
14. 10. 2025 14.30
+3
Zapravljanje denarje o temi o kateri je bilo odločeno niti eno leto nazaj. Zakaj je to dovoljeno?
ODGOVORI
7 4
flojdi
14. 10. 2025 15.06
Ker.si lahko dovolijo.ker nikomur ni mar. Vedo. In izkoristijo. Kdo ne bi ? / Jaz NE. Sam tolk.
ODGOVORI
0 0
GAYPROPAGANDA
14. 10. 2025 14.30
+3
Vsem želim neboleč in hiter proces umiranja! Če pa se to ne zgodi si pustimo možnost da trpljenje končamo! Nekatere bolezni so grozne in bolečine neznosne!
ODGOVORI
7 4
Pajo_36
14. 10. 2025 14.29
+2
NE bojkotirajte referenduma, tudi če je že bil, ker če pade, zakona 1 leto vsaj ne bo ane. čas je, da se Primc ustavi, ker je sesalec javnega denarja par excellence ! Kot njegov šef. In zdej boste vi odločal, k vas plačujem, da se jaz zase ne smem odločit to, al kaj? Itak je ultra presoja in enih postopkov, k ne vem, a SDS falanga ne zna brat? več kot očitno ne, kar so glasovali na zadnjem referendumu, je bil dokaz. Kaj je naslednje Primc? Ugovor vesti ginekologov al kaj? Itak sanjate Hrvaško, to tud hočete ane... Sicer mi ni jasno, da je bil prejšen referendum potrjen, ker je dokazano, da so SDSovci na volilno nedeljo ob 5 popoldan pošiljali SMSe za odhod na volišča, se pravi kršili volilni molk.
ODGOVORI
6 4
SDS_je_poden
14. 10. 2025 14.31
+0
Moraš vedet, da je volilna baza sekte precej verna, kaj jih pa v Cerkvi pumpajo pa tudi vemo.
ODGOVORI
3 3
Špica
14. 10. 2025 14.28
+6
sj smo ze bili in je vse bilo jasno nevem zakaj spet referendum... ocitno prevec denarja...
ODGOVORI
8 2
GAYPROPAGANDA
14. 10. 2025 14.25
+4
V podporo zakonu se množično udeležimo referenduma in jasno povejmo da drugi ne bodo odločali o naši usodi! Kdor se želi trpeti do konca mu ta zakon nič ne jemlje! Ta zakon daje ljudem, ki ne želijo trpeti do konca zaradi hudih bolečin možnost predčasnega končanja življenja! Izid je na koncu isti! Oseba umira in ni več možnosti ozdravitve!
ODGOVORI
9 5
SDS_je_poden
14. 10. 2025 14.30
+0
Podpišem.
ODGOVORI
4 4
Pajo_36
14. 10. 2025 14.41
-1
TOčno tako ! Ampak vaško prebivalstvo bo itak proti zakonu, ker so povprečno ultra farški. Treba je,d a se zmigajo mesta na referednum, LJ, MB, CE, KR, Obala, če se bojo zmigal, bo Primc padel, če ne bo pa dobil krila do nebes !
ODGOVORI
1 2
vlahov
14. 10. 2025 14.23
+3
Referendum je direktna demokracija . Fajonova ima z volitev 8% glasov in hodi po svetu in igra BRICKS vlogo .
ODGOVORI
5 2
kunccix
14. 10. 2025 14.20
+2
Tale gospod, bi moral referendum in poziv h referendumu plačati iz svojega žepa! Volilci smo o tem vprašanju že odločili in pika. Nisem škodoželjen, ampak njemu pa želim, da se mu zgodi prav to in da ga držijo pri življenju čimdlje v hudih bolečinah in naj mu tisti bog ali v kaj že verjamejo pomaga!
ODGOVORI
8 6
mišelin
14. 10. 2025 14.19
-2
tlel berem komentarje in najbol me cudi da jih ne ibrisete tako kot moje pa nic ne pises o smrti kot nicname slovenska pomlad zopet dvojni vatli ocitno tudi pri komentiranjo ker mene brisejo ko samo resnico napisem ki pa vam ni pogodu ter nobene groznje s smrtjo ni v besedilu pa me vseno brisete
ODGOVORI
1 3
