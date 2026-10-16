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Slovenija

Referendum o RTV-prispevku: razlika se je povečala

16. 10. 2026 17.19 pred 34 minutami 2 min branja 55

Avtor:
STA D.L.
RTV Slovenija

DVK je osvežila rezultate nedeljskih referendumov. Osveženi podatki vključujejo tudi izide glasovanja po pošti v Sloveniji, so pojasnili na DVK. Poleg tega so okrajne volilne komisije ugotovile napačne vnose podatkov. Osveženi podatki so sicer nekoliko povečali razliko v prid nasprotnikov ukinitve RTV-prispevka.

RTV Slovenija
RTV Slovenija
FOTO: Bobo

Po zadnjih podatkih Državne volilne komisije (DVK), ki jih je objavila danes ob 8.40, je v nedeljo na posvetovalnem referendumu za ukinitev RTV-prispevka glasovalo 461.483 ali 49,93 odstotka volivcev. Proti je glasovalo 462.837 ali 50,07 odstotka volivcev, kar je 1354 glasov več kot glasov za. Še v ponedeljek je bila razlika v številu glasov za in proti 546. Po podatkih, ki jih je DVK objavila v ponedeljek popoldne, je namreč za ukinitev glasovalo 461.753 volilnih upravičencev, proti pa jih je bilo 462.299.

Na DVK so pojasnili, da osveženi podatki izidov referendumov vključujejo tudi izide glasovanja po pošti v Sloveniji, ki so jih ugotovile okrajne volilne komisije in komisije volilnih enot. "Nekaj sprememb referendumskih izidov je bilo izvedenih tudi v primeru, ko so okrajne volilne komisije ugotovile napačne vnose podatkov," so še dodali.

Volivci so sicer v nedeljo na zakonodajnem referendumu odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na dveh ostalih posvetovalnih pa še o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter ukinitvi volilne pravice državljanom tretjih držav. Rezultati teh glasovanj se danes niso spremenili.

Za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je glasovalo 48,74 odstotka, proti pa 51,26 odstotka volilnih upravičencev. Pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom podpira 60,54 odstotka volivcev, 39,46 odstotka jih je bilo proti. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav je glasovalo 55,30 odstotka tistih, ki so oddali svoj glas, proti pa jih je bilo 44,7 odstotka.

Udeležba na referendumih po osveženih podatkih znaša 54,6 odstotka.

Gre za neuradne izide po preštetih 99,98 odstotka glasovnic. DVK bo v ponedeljek ugotavljala še rezultate prispelih glasov iz tujine.

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RTV-prispevek DVK referendum rezultati glasovanja volilna udeležba

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KOMENTARJI55

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ThorStorm666
16. 10. 2026 18.12
Levičarji z mukijem, jenulom in vsemi levicarskimi nvo društvi so poskrbeli, da bodo lenuhi še vedno cuzali za nič dela na rtv!! Slovenija ostaja poleg Španije in irske levičarska greznica
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0 0
Kritikizstajerske
16. 10. 2026 18.11
sajbe laznive pokvarjene....karma se vedno obstaja💪
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+1
1 0
Kritikizstajerske
16. 10. 2026 18.11
😂😂😂😂zdaj pa naj bodo se glasni
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+1
1 0
Agent Provokator
16. 10. 2026 18.11
Janez, zakon o prepovedi glasovanja tujcev, si ti je odbil od glave... tujci bi večinsko glasovali za, ker itak ne gledajo RTVSLO, prihranili pa bi 14 evrov. PRAV TI JE!!!!
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0 0
zagorjan1
16. 10. 2026 18.10
naj dvigne roko tisti ki RTV storitev ne uporablja
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+1
1 0
Teleport
16. 10. 2026 18.10
Rtv si je to skozi leta sama zakuhala. Preveč levo usmerjeni.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 18.10
Volivci SDS zahtevajte ponovitev glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka za celotno državo, če mislite, da so se na referendumih dogajale nepravilnosti. Hkrati bi lahko imeli tudi predčasne volitve, kar pomeni, da bi Janša na predlog za ukinitev rtv prispevka vezal tudi zaupnico vladi, ki jo vodi ! To bi bilo NAJBOLJ demokratično in pošteno
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0 0
Pamir
16. 10. 2026 18.08
V vseh medijih tomson nacistična zborovanja, obujanje hitlerja, pozivi k preganjanju Izraelcev na Hrvaškem.V vseh , razen na janšar noratv.
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+0
1 1
osservatore
16. 10. 2026 18.06
Janez še naprej p_u_š_i.
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+1
2 1
Naiven_od_rojstva
16. 10. 2026 18.06
Ne verjamem
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-3
0 3
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 18.08
pa preštej še enkrat !
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+1
1 0
WOKEPROPAGANDA
16. 10. 2026 18.05
RTV prispevek za rtv nora ostati neodvisen od države! S tem preprečimo da bi ta ali ona politika preveč vplivala na uredniško politiko! RTV hrani vso našo slikovno in glasovno zgodovino! 100 let zgodovine! Ima najboljši program od vseh slovenskih televizij! Ni trobilo!
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+1
3 2
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 18.05
Če bomo nacionalko plačevali samo tisti, ki jo gledamo, potem nismo več zgolj plačniki davka, ampak postanemo delničarji in deležniki ter GLAVNI FINANCERJI !!! To pomeni: tisti, ki plačuje, odloča in nadzira! Vlada nima več kaj imenovati nadzornega sveta in direktorja ter določati kadrov, če zadeve ne financira - Janša pravi, da zadeve on ne bo financiral, kar pomeni, da ne more terjati, da bo pa zadevo upravljal in vodil ... Zakaj, zabogamilega !? Ne glede, ne plačuje prispevka, ampak Janša bi še vedno rad kadriral, zaposloval, odpuščal na nacionalki, urednikoval, pisal članke, komentarje, določal, kaj se sme in kaj ne sme objavljati
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+2
3 1
16. 10. 2026 18.07
Daj bog, da se zgodi tak scenarij. JJ vam ni dobena grožnja, če boste le zvozili. Ko levičar nima več koga izkoriščat, se pač požrejo med sabo.
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-1
0 1
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 18.11
Podpišem to opcijo ! Financiramo RTV in jo tudi nadziramo ! Tisti, ki plačujemo prispevek.
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0 0
Arguss
16. 10. 2026 18.05
Dejte se vsi skupaj malo zresnit.Ob hitri gospodarski krizi, ko pride v prihodnosti bodo najbolj nastradali delovni po proizvodnjah tam od minimalca do 1200eur neto.Takih ljudi je zelo veliko in njim,če zgubijo službo rtvslo ne bo nič pomagal al plačajo al pa ne.
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+0
1 1
ThorStorm666
16. 10. 2026 18.04
Mafija rtv nvo greznice delajo na polno!!
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-1
3 4
biggie33
16. 10. 2026 18.04
Stevanović bo uredil, da se bo spoštovala volja 100% državljanov.. kdor želi, plača sam, kdor ne, pa gre iz proračuna.. ideja je super, definicija demokracije!
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-2
3 5
Žmavc
16. 10. 2026 18.03
Naj uvedejo naročnino. Plačaš, dobiš kodo in gledaš. Kdor ne plača, pač ne gleda. Zadeva rešena.
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+0
3 3
Pamir
16. 10. 2026 18.06
Odlično, še za cerkve za kater gre več 100 milijonov kode.
Odgovori
+3
4 1
Bodica
16. 10. 2026 18.02
Smrt janšizmu,..... svoboda narodu.
Odgovori
+3
6 3
Bodica
16. 10. 2026 18.02
janševci so si ponovno na RTV polomili zobe.
Odgovori
+4
7 3
anatomija
16. 10. 2026 18.00
Janša je razlagala , da je dobil veliko zmago .,in da je za vlado o poraz ,ki ga mora vzeti v obzir ko je na referendum prišlo 15 % ljudi pa je njegova pobuda dobila nekaj stotink več glasov .
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+0
1 1
anatomija
16. 10. 2026 18.04
Da ne bo sprenevedanja , to je zakon o 2 tiru , ki ga je Janša zahteval preko svojega klovna Kovačica udeležba • 14,96 % • Rezultat: 49,94 % ZA | 50,06 % PROTI
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0 0
ŠeVednoPlešem
16. 10. 2026 18.00
Kot davkoplačevalec zahtevam, da gre moj denar za neodvisno novinarstvo, ne pa za politično propagando. Nočem plačevati za strankarsko televizijo. Javni mediji morajo služiti ljudem, ne pa določeni politični opciji. Mojega davkoplačevalskega denarja ne dam za medijsko enoumje in politične projekte. In o tem nas v tej državi večina misli enako !!!!
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+7
7 0
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