Začetek kampanje: 'Ne želimo, da voda postane privilegij bogatih'

"Ne želimo, da postane voda privilegij bogatih. Ne želimo, da postane dostop do obal jezer in rek plačljiv. Zahtevamo, da bo voda pravica tudi vseh naslednjih generacij," je na novinarski konferenci v Ljubljani danes poudaril Macerl. Novela zakona o vodah je sporna in škodljiva, sprejeta je bila brez strokovne podpore, je dejal Miha Stegel iz civilne iniciative Danes. "Nekatere ključne spremembe so bile narejene zadnji trenutek, o njih ni bilo javne razprave. Obale bodo po novem pozidane, obisk obale pa si bodo lahko privoščili le tisti, ki si bodo lahko privoščili nočitev v hotelu, kavo v lokalu ali vstopnino na plažo," je prepričan. Pozidava obale pomeni poškodovanje podzemnih voda, s tem pa tudi pitne vode, je dodal.

Opozicija: Vodo je treba ubraniti pred vlado

Vodo je treba ubraniti pred to vlado, zato se je kampanji pred referendumom o zakonu o vodah po besedah Luke Mesca pridružila tudi Levica. Kot je dejal koordinator stranke, želi vlada z novelo zakona omogočiti privatizacijo priobalnih zemljišč, kar je na žalost že realnost v nekaterih drugih državah.

Po Meščevih opozorilih ljudje v nekaterih državah brez plačila nimajo dostopa do obal. V Levici jih zato ne preseneča, da so ravno v okoljih, kjer to najbolj občutijo - na Bledu in v Bohinju -, zbrali največ podpisov pod zahtevo za referendum. "Ne čudi nas, da je minister za okolje Andrej Vizjak edini iz tako rečeno okoljske sfere, ki trdi, da ta zakon bolj varuje pravico do vode, kot jo je varoval prejšnji. Pod to se ne podpiše noben resen okoljevarstvenik," je poudaril Mesec. V kampanji je treba po njegovih besedah opozoriti na manipulacije z ministrom Vizjakom na čelu.

K udeležbi na referendumu in zavrnitvi zakona je pozvala tudi Nika Murtič, ki je kot prostovoljka pomagala pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. To, da se ljudje ne strinjajo z zakonom in so zaskrbljeni, po njenem mnenju dokazuje več kot 52.000 zbranih podpisov. Udeležimo se referenduma za ohranitev tistega, kar je naše, je dejala.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je v izjavi za medije ocenila, da novela olajšuje izkoriščanje obrežij in s tem pitne vode. SAB bo v kampanji sodelovala kot organizator, je napovedala. "Voda je naše največje bogastvo, je vir življenja. V SAB smo bili prvopodpisani pod pobudo, da se pravica do vode zapiše v ustavo," je v izjavi v Ljubljani poudarila Bratuškova. "Zakon o vodah, ki je bil sprejet, gre v napačno smer. Namesto zaščite gre v olajšano izkoriščanje obrežij in pitne vode," je poudarila Bratuškova.

"Z novelo zakona, ki jo je sprejel DZ in jo podpira ta vlada, se dostop do čiste pitne vode ter do voda v Sloveniji omejuje," pa je poudaril poslanec SD Marko Koprivc. V SD so po njegovih besedah prepričani, da bodo volivci na referendumu 11. julija novelo zakona, ki je škodljiva in usmerjena v interese kapitala in lobistov, zavrnili. "Mislim, da že diši po svobodi in bo ta kmalu prišla nazaj v Slovenijo. Prvi korak je 11. julija, ko bodo ljudje zrušili ta za Slovenijo škodljiv zakon," je poudaril.