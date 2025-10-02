Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: 43 tisoč podpisov za referendum

Zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo je steklo 1. septembra, 35-dnevni rok pa se bo iztekel v nedeljo.

A kot so sporočili pobudniki, jim je zadostno število podpisov že uspelo zbrati.

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman, očitajo mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.