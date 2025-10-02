Svetli način
Slovenija

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: 43 tisoč podpisov za referendum

Ljubljana, 02. 10. 2025 11.49 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Pobudniki referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pod vodstvom Aleša Primca so zbrali zadostno število podpisov za razpis referenduma. Kot je sporočil Primc, pa jim je uspelo zbrati več kot 43.000 podpisov. Potrebovali so jih sicer najmanj 40.000.

Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman.
Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman. FOTO: Shutterstock

Zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo je steklo 1. septembra, 35-dnevni rok pa se bo iztekel v nedeljo.

A kot so sporočili pobudniki, jim je zadostno število podpisov že uspelo zbrati.

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman, očitajo mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.

Referendumsko odločanje v drugi polovici novembra?

Po izteku 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov ima pobudnik referenduma sedem dni za vložitev s podpisi podprte zahteve v DZ.

Če je zahteva, podprta s podpisi volivcev, popolna, ima nato še DZ sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kakor leto dni. Vendar mora datum, ki bo oddaljen več kot 45 dni, DZ potrditi z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

Glede na zakonsko določene roke bi lahko referendumsko odločanje volivcev o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sledilo najhitreje v drugi polovici novembra.

Volivci so se sicer o tem vprašanju enkrat že izrekali, in sicer junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti.

KOMENTARJI (130)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sventevith
02. 10. 2025 12.55
Ne razumem zakaj so ljudje vedno proti nečemu? Če je volja nekoga taka, naj bo. Kje je sploh problem? Pusti izbiro drugim, če si ti tako prepričan, da po tem ne boš posegel. Kupiš vse kar na trgu obstaja? Verjetno ne. S tem je popolnoma enako. Pusti ljudem živeti, ali pa umreti. Imam dosti svojih težav, pa se z drugimi res ne bi rad preveč obremenjeval. Vsak naj počne kar mu je volja, le, da ne škodi drugim.
ODGOVORI
0 0
Abica
02. 10. 2025 12.54
+3
Zdaj pa res moramo vsi na volišča, če v prvo ni bilo dovolj jasno.
ODGOVORI
3 0
Glotar
02. 10. 2025 12.53
-1
Več tisoč let stara Hipokratova prisega, ki se ji zavežejo diplomanti medicinske fakultete, med drugim pravi: »Nikoli ne bom bolniku predpisal smrtonosne substance.
ODGOVORI
1 2
Glotar
02. 10. 2025 12.53
-3
kdor hoče avtanazijo, naj izvede samomor v lastni režiji, ne pa da mu bodo morali asistirat zdravstveni delavci, ki so se zavezali in s Hipokratovo prisego presegli, da bodo reševali življenja..
ODGOVORI
1 4
Abica
02. 10. 2025 12.55
Zakaj??? Ker ti tako hočeš?
ODGOVORI
0 0
Rock8
02. 10. 2025 12.52
+0
Smo že izglasovali ZA,ne rabimo izgubljat ponovno denarja,namenite ga za pametnejše namene.
ODGOVORI
2 2
petka5
02. 10. 2025 12.51
+4
Julijan zate, ki mislis, da je tem ljudem dovoljeno danes prekiniti zivljrnje se enkrat dam tale moj zapis, da vidis da temu ni tako in da stroka nima nobenih ne moralnih in ne eticnih zadrzkov ponizevati te hudo bolne ljudi v hudih mukah bolecin. Zato je ta zakon Nujen! Preveri si clanek v sosednjem mediju, izpovedal se je moz hudo bolne medicinske sestre v zadnjem stadiju raka, ki ji lajsajo bolecine, a so te vseeno neznosne... gospa trpi hude muke, da se je sama predozirala s temi sredstvi, zavestno l, ker je bilo vse prevec bolece, ni zmogla vec tega... kaj je narefilo osebje, dvakrat jo je ozivljalo, kljubvtemu, da si je ocitno pred tem napisala lastno izjavo,cda noce pomoci pri reanimaciji... in se huje kaksno ponizanje so ji naredili, strpsli so jo na pdihiatrijo na zaprt oddelek, kjer se stikov s svojci ni imela, vse ptoti njeni volji, a ona popolnoma prisebna v grozljivih bolecinah. Zaradi takih je ta zakon o pomoci pti koncanju zivljenja nujen... ker sicer postane clovek v gtozljivih bolecinah se ogabno ponizan v zadnjih trenutkih zivlhenja in osebje nima nobenih zadrzkov tako ponizati bolnega pacienta.
ODGOVORI
5 1
prašek
02. 10. 2025 12.52
+2
+++
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
02. 10. 2025 12.49
+3
Ne vem, ne želim zadnjih trenutkov na temu planetu preživeti ves zadrogiran, na morfiju, odsoten od okolice.... To zame ni dostojno. Dostojno se mi zdi, da se še pri zavesti poslovim od mojih najdražjih, jim povem, da so za mene vse, da naj živijo življenje s polnimi pljuči in potem mirno odidem. Tako bo najmanj boleče za vse.
ODGOVORI
5 2
prašek
02. 10. 2025 12.51
+1
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ODGOVORI
3 2
Five -O
02. 10. 2025 12.49
-4
Neznosno trpljenje? Fizično ali psihično ali oboje???? Bananistan no respect
ODGOVORI
1 5
Abica
02. 10. 2025 12.52
+2
Eno, drugo ali tretje.
ODGOVORI
2 0
Jezna Jasna
02. 10. 2025 12.49
+2
Katolibani in janšisti ljudem ne pustijo niti živeti, niti umreti po svoje.
ODGOVORI
6 4
NotMe
02. 10. 2025 12.46
+2
V razmislek. Že danes zdravniki predpisujejo močna zdravila za lajšanje bolečin, ki so ob prevelikem odmerku usodna. Predpišejo se terminalno bolnim. Koliko pacientov si že sanes skrajša muke, ne bomo nikoli izvedeli, ni potrebno veliko, obdukcije se ne opravljajo, smrt je pričakovana. Popolnoma nepotreben zakon, vsak, ki bolečin ne prenese in ima pri roki morfij, lahko vse skupaj konča sam, brez komisij, brez zdravnikov in precej bolj mirno, kot ob evtanaziji.
ODGOVORI
5 3
Abica
02. 10. 2025 12.51
+1
Lej, ti kar izkoristi to možnost, ki se ti zdi tako priročna, drugi bi pa raje imeli zakon, ki zadevo ureja kot je treba in ki na smrtni postelji ne bomo skušali ukrasti stekleničko morfija.
ODGOVORI
2 1
BBcc
02. 10. 2025 12.54
V razmislek. Pusti ljudem, da se sami odločijo kako. Zato se podpre zakon. Ti pa delaj kar želiš in kako želiš.
ODGOVORI
0 0
Quatflow
02. 10. 2025 12.55
Tocno tako NotMe. Tak zakon bi se lahko samo zlorabljal
ODGOVORI
0 0
petka5
02. 10. 2025 12.55
Po tem ko sem prebrala izpoved moza hudo bolne bolnice, ki se je dvakrat zavestno predozirala in so jo kljub njeni volji ozivljali in dtrpali na psihiatrijo, mi je jasno, da je tak zakon nujen. Saj niti sami ne mirejo koncati zivljenja ocitno, oni jih resijo, potem pa ponizajo in odvzamejo stike s svojci.
ODGOVORI
0 0
petka5
02. 10. 2025 12.46
+3
In samo se eden od teh, ki dajete podpise za te neumnevreferendume naj se oglasi, da bo drzava bankrotirala zaradi bozicnice... ce je denar vedno za te vase neumnosti od referenfumov, pptem je denar tudo za bozicnice ljudi
ODGOVORI
4 1
Mk3200
02. 10. 2025 12.45
+3
Sej smo ze mel referendum za to stvar in je blo sprejeto???
ODGOVORI
4 1
Mk3200
02. 10. 2025 12.45
+2
A nebi raje sprejeli da v nasprotnem primeru predlagatelj nosi stroske referenduma?
ODGOVORI
4 2
prašek
02. 10. 2025 12.46
-1
Iz tvojih ust v božja ušesa .....😀😀😂😂
ODGOVORI
2 3
BBcc
02. 10. 2025 12.54
Ja res je.
ODGOVORI
0 0
petka5
02. 10. 2025 12.44
+1
Sploh zacetek zbiranjacteh podpisov JASNO DOKAZUJE DA SDS IN PRIMC NE SPOSTUJEJO VOLJE LJUFI, KI JE BILA ENKRAT ZE JASNO IZRAZENA NA REFERENFUMU.
ODGOVORI
3 2
sophie25
02. 10. 2025 12.42
+9
Če nočeš evtanazije, pač je ne boš koristil. Jaz pa želim imeti možnost, razumeš Primc???
ODGOVORI
10 1
SDS_je_poden
02. 10. 2025 12.44
+5
Točno tako.
ODGOVORI
5 0
Abica
02. 10. 2025 12.52
+2
Ja, ne, ne razume. On bi rad odločal ZATE.
ODGOVORI
2 0
Ahil0
02. 10. 2025 12.41
+6
Proti evranaziji so tisti ki so mentalno še v letu 0, v času Kristusa.
ODGOVORI
8 2
BBcc
02. 10. 2025 12.43
+2
Tako. Meni je enkrat župnik rekel, ki je bil na sudušču in tožbo zgubil. Saj bodo farani dali in plačali. Samo vpliv in denar.
ODGOVORI
3 1
prašek
02. 10. 2025 12.40
+5
Primcu od srca privoščim, da bi dolgo umiral v bolečinah!!!
ODGOVORI
10 5
MalaZaba
02. 10. 2025 12.42
+0
Pa ti si resno bolan....
ODGOVORI
4 4
prašek
02. 10. 2025 12.44
-1
Sem pozabil . Poleg Primcu to privoščim še mareli !!!!
ODGOVORI
3 4
BBcc
02. 10. 2025 12.44
+1
On bo šel v Švico. Za rajo pa se mu gladko je..
ODGOVORI
2 1
NotMe
02. 10. 2025 12.47
+2
Tebi se je nekaj hudega zgodilo, kajne? Zaupaj se komu, saj bo šlo
ODGOVORI
3 1
UnknownIdentity
02. 10. 2025 12.39
+3
Trpite in jokajtw tisti ki ste proti da ja ne bote jamrali na stara leta pol je bols da se tiho.. Men nebo doben korjil moje volje. Samo v Bananistanu imamo tako zaostale ljudi ni cudno da tone na drzava
ODGOVORI
5 2
Ahil0
02. 10. 2025 12.39
+2
Zdaj pa še zdravstvo prepovedati, ker z zdravljenjem podaljšuje življenje proti božji volji. Je pač lepo živeti in trpeti v neznosnih bolečinah, če Bog tako leži. Kajneda farški bolniki.
ODGOVORI
5 3
AxisDeus
02. 10. 2025 12.38
+5
Absolutno sem osebno za evtanazijo, kar pa ne pomeni, da ni, sploh ob razpadu javnega zdravstva, nezadostno vzpostavljeni paliativi, staranju prebivalstva brez varnostne mreže v obliki oskrbe starejših, alarmantna. Vsi čuteči državljani moramo na zakon gledati kritično, predvsem pa bdeti, da pride ven v obliki, ko bo zares zadnja, ne pa dobesedno prisiljena sistemska možnost, ker sicer teh potrebnih storitev kdo ne bo mogel ali hotel izvajati. Toliko.
ODGOVORI
7 2
Julijann
02. 10. 2025 12.40
-1
In takega mnenja sem tudi jaz.
ODGOVORI
0 1
NotMe
02. 10. 2025 12.43
Bravo. Za, ampak za skrajšanje muk zadnjih tednov. Ne pa da se bodo za to odločali, ker nočejo biti v breme.
ODGOVORI
0 0
Koronavirusovec
02. 10. 2025 12.37
+3
Neka oseba bi naredila samomor v vsakem primeru. Ali bi raje videli da ima vaš otrok traume do konca življenja ko je videl to osebo razmazano na pločniku po skoku z bloka ali bi raje videli da se ta oseba odloči za diskretno opcijo?
ODGOVORI
4 1
