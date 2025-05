Referendum: sledi še štetje glasov po pošti

OGLAS

Na nedeljskem referendumu je namreč proti uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti glasovalo 403.153 volivcev oziroma 92,52 odstotka, za njegovo uveljavitev pa se jih je izreklo 32.597 oziroma 7,48 odstotka tistih, ki so glasovali. Nasprotniki zakona so torej dosegli oba pogoja za njegovo zavrnitev. Zakon je namreč na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če obenem proti glasuje najmanj petina vseh volivcev. Volilna udeležba je bila 25,93-odstotna.

Na volišču referendum o dodatku k pokojnini FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tem izidom bodo okrajne volilne komisije danes prištele še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje, 19. maja, pa bodo ugotavljali še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Te glasovnice sicer na izid referenduma ne morejo vplivati. Na uradne izide bo treba še počakati, saj bo Državna volilna komisija poročilo o končnem izidu glasovanja na referendumu sprejela po 22. maju.

V štabu Levice po referendumu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Nedeljskemu dogajanju bodo danes po pričakovanjih sledili še odzivi iz vrst politike, med drugim vladne SD, ki se še ni oglasila. Že v nedeljo so v SDS, ki je bila predlagateljica referenduma, ocenili, da je rezultat zmaga razuma in odločen "ne" obstoječi oblasti, slišati je bilo tudi pozive k prevzemu politične odgovornosti in odstopu ministrice za kulturo Aste Vrečko. Medtem so v vladnih vrstah ocenjevali, da je šlo pri referendumu za preštevanje desne sredine ter da desnica s svojimi lažmi in manipulacijami ni prepričala večine volivcev.

Rezultat: šola za oblast?

Pisatelj, pesnik in režiser Vinko Möderndorfer meni, da je izid referenduma o pokojninah umetnikov velika šola za koalicijo, ki da se med kampanjo sploh ni borila. Ocenil je, da je izid tudi žalosten trenutek. "Škoda, da se politika tako grobo vmešava v umetnost in življenje umetnikov," je Möderndorfer poudaril za STA. Nedeljski doseg kvoruma na referendumu za zavrnitev zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti za Möderndorferja ni presenečenje. "Predlog za referendum je bil od vsega začetka pravzaprav zelo demagoško zastavljen, ampak človek še vedno upa, da mogoče del Slovencev ne bo padel na to," je dejal. Hkrati je poudaril, da je rezultat lahko tudi velika šola za levo oblast. Kljub vsemu bi se bilo treba pošteno boriti in se bolj vključiti v kampanjo. Referendum bo v zgodovini slovenskega parlamentarizma zelo slabo zapisan. Politična stranka je namreč nagovorila prebivalce zoper nekaj deset umetnikov. "Kaj takšnega se še ni zgodilo," je poudaril sogovornik, sicer tudi nekdanji vodja upravnega odbora Prešernovega sklada. Na referendumu se je po njegovem mnenju odločalo, ali Slovenci potrebujejo kulturo in umetnike. Hkrati se je odločalo o estetski vrednosti kulture in tem, ali pustiti umetnosti svobodo. Möderndorfer kljub temu meni, da Slovenci potrebujejo kulturo. Večina vseeno meni, da bi bila komercializacija umetnosti, kamor jo tako ali tako sili kapitalizem, zelo slaba. "S tem, ko ugasne ta umetnost, ugasne marsikaj, nenazadnje tudi narodova identiteta in svoboda," je bil kritičen. Poudaril je, da mnogi svobodni umetniki zelo težko živijo, neka politika pa jim ne privošči vsaj malo bolj mirne starosti. "Ne gre samo za denar, gre tudi za priznanje," je ob tem dejal.