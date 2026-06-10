Referendum v Ljubljani kljub umiku spornega parkirnega odloka

Dvanajstega julija bodo meščanke in meščani Ljubljane odšli na tretji občinski referendum po letu 2000. Gre tudi za prvi, ki ga je sprožila tako obsežna podpisna akcija občanov.

Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, pobudniki vztrajajo pri referendumu.

"Umaknili smo odlok, s tem smo naredili to, kar zahteva civilna iniciativa. Oni hočejo referendum," je prejšnji teden dejal ljubljanski župan Zoran Janković.

V iniciativi CILJ odgovarjajo, da referendumske pobude ne nameravajo umakniti. Kot poudarja njihov predstavnik Klemen Fajs: "Ne bomo županu pomagali pri njegovih antidemokratičnih manevrih."

Pobudniki referenduma opozarjajo, da so kot nosilci postopka edini pristojni za umik pobude. Če bi od zahteve odstopili, bi lahko mestni svet po njihovem mnenju že na eni od naslednjih sej ponovno sprejel enak ali zelo isti odlok.

Na občini so zato predlagali kompromis. "Župan je tudi ponudil možnost, da se zaveže kot mesto, da do konca leta 2027 napišemo, da tega odloka ne bomo spreminjali," je v petek v oddaji Popkast pojasnil podžupan Dejan Crnek.

V iniciativi takšnim zagotovilom ne zaupajo. "Imeli smo dovolj neformalnih sestankov, obljub in zakulisnih kanalov. Vidimo, da tukaj deluje samo ena stvar, in to je uraden, pravno formalen izkaz ljudske nejevolje, in mislim, da ga bomo 12. julija na referendumu županu tudi dali," pravi Fajs.

Medtem obe strani še vedno preučujeta pravne možnosti. Civilna iniciativa želi dokazati, da je bil hiter umik odloka pravno sporen, na Mestni občini Ljubljana pa preverjajo, ali je sploh dopustno razpisati referendum o odloku, ki ne velja več.

Župan danes za pojasnila ni bil na voljo.