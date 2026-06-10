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Slovenija

Referendum v Ljubljani kljub umiku spornega parkirnega odloka

Ljubljana, 10. 06. 2026 19.28 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Žana Vertačnik
Referendum parkirišča

Ljubljanski referendum o parkirnem odloku, ki ga ni več, očitno bo. V kratkem ga bodo tudi uradno razpisali, civilna iniciativa, ki ga je zahtevala in ima zato edina vzvode, da ga do takrat še umakne, pa pravi, da tega ne bo storila. Jankovićeva ekipa jim je sicer še pet pred dvanajsto poslala politično ponudbo, ki pa je niso sprejeli. Kako pa bo prvo ljudsko odločanje na pobudo meščank in meščanov vplivalo tudi na Jankovićevo župansko kandidaturo, kjer se bo morda pomeril z nekaterimi znanimi obrazi s politične levice?

Dvanajstega julija bodo meščanke in meščani Ljubljane odšli na tretji občinski referendum po letu 2000. Gre tudi za prvi, ki ga je sprožila tako obsežna podpisna akcija občanov.

Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, pobudniki vztrajajo pri referendumu.

"Umaknili smo odlok, s tem smo naredili to, kar zahteva civilna iniciativa. Oni hočejo referendum," je prejšnji teden dejal ljubljanski župan Zoran Janković.

V iniciativi CILJ odgovarjajo, da referendumske pobude ne nameravajo umakniti. Kot poudarja njihov predstavnik Klemen Fajs: "Ne bomo županu pomagali pri njegovih antidemokratičnih manevrih."

Pobudniki referenduma opozarjajo, da so kot nosilci postopka edini pristojni za umik pobude. Če bi od zahteve odstopili, bi lahko mestni svet po njihovem mnenju že na eni od naslednjih sej ponovno sprejel enak ali zelo isti odlok.

Na občini so zato predlagali kompromis. "Župan je tudi ponudil možnost, da se zaveže kot mesto, da do konca leta 2027 napišemo, da tega odloka ne bomo spreminjali," je v petek v oddaji Popkast pojasnil podžupan Dejan Crnek.

V iniciativi takšnim zagotovilom ne zaupajo. "Imeli smo dovolj neformalnih sestankov, obljub in zakulisnih kanalov. Vidimo, da tukaj deluje samo ena stvar, in to je uraden, pravno formalen izkaz ljudske nejevolje, in mislim, da ga bomo 12. julija na referendumu županu tudi dali," pravi Fajs.

Medtem obe strani še vedno preučujeta pravne možnosti. Civilna iniciativa želi dokazati, da je bil hiter umik odloka pravno sporen, na Mestni občini Ljubljana pa preverjajo, ali je sploh dopustno razpisati referendum o odloku, ki ne velja več.

Župan danes za pojasnila ni bil na voljo.

Kakšne možnosti za uspeh imajo pobudniki?

Poletni in dopustniški čas praviloma ni najbolj ugoden za mobilizacijo volivcev.

Nekateri sogovorniki ocenjujejo, da referendum ne bo zgolj odločanje o parkirni politiki, temveč tudi širši preizkus podpore ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću pred prihodnjimi lokalnimi volitvami. Po njihovem mnenju bo glasovanje pokazalo, kako politično ranljiv je dolgoletni župan, ki je že napovedal, da se bo novembra ponovno potegoval za mandat.

Za zdaj sta kandidaturo za župana javno napovedala mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc.

V političnem zakulisju medtem že potekajo prve resnejše meritve javnega mnenja. Ankete izvajata najmanj dve raziskovalni organizaciji: Inštitut Mediana in društvo Progresiva, za katerim stoji dolgoletni generalni sekretar SD Uroš Jauševec

Po neuradnih informacijah se v različnih javnomnenjskih raziskavah pojavljajo številna znana politična imena. Med potencialnimi kandidati oziroma osebami, katerih prepoznavnost in podpora se preverjata, naj bi bili nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, nekdanji predsednik vlade Anton Rop, nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon, sokoordinator Levice Luka Mesec, poslanec SDS Aleš Hojs ter Miha Lobnik, ki mu kmalu poteče mandat zagovornika načela enakosti.

Ljubljana referendum Zoran Janković parkirni odlok

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KOMENTARJI5

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0523
10. 06. 2026 20.30
Pa dejte že tega jankića na hladno, pa bo cela Slovenija imela mir.
Odgovori
0 0
Misika1967
10. 06. 2026 20.04
No pa naj referendum sami placajo kaj imamo ostali z njihovimi parkirisci.
Odgovori
-1
1 2
2fast4
10. 06. 2026 19.52
Janko iz Beograda pravi, da je vse njegovo deeee...jurck pejt v koco deee....
Odgovori
+0
2 2
Medo888
10. 06. 2026 19.49
Njemu je pomemben le denar
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
10. 06. 2026 19.39
Nepotreben strošek naj plačajo pobudniki iz svojega žepa
Odgovori
+4
5 1
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