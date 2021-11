Referendum za ustanovitev Občine Golnik z novo zeleno lučjo

Odbor državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji s tesno večino sprejel mnenje, da je predlog za razpis referenduma za ustanovitev nove občine Golnik primeren. Nespremenjeno ostaja tudi predlagano območje izvedbe referenduma.

icon-expand Pogled na Golnik pri Kranju FOTO: Bralec Luka

Na seji je vlagateljica predloga za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj, Mateja Udovč (SMC), poudarila, da z referendumom prebivalcem dajejo možnost, da se na najbolj demokratičen način odločijo, kje želijo živeti in opravljati svoje lokalne zadeve. To so v podpori predlogu za razpis referenduma, ki naj bi stal okoli 90.000 evrov, izpostavili tudi Robert Polnar (DeSUS), Janez Moškrič (SDS) in Mojca Škrinjar (SDS). "Dajmo ljudem možnost, da se odločijo," je v razpravi pozval Moškrič. Predstavniki opozicije so na drugi strani povedali, da jih pobudniki referenduma niso prepričali in očitno ne gre za voljo ljudstva, temveč za parcialne interese. Ob tem so poslancem koalicije očitali tudi nedoslednost pri sklicevanju na referendum kot najvišjo oblike demokracije, saj da prav sami največkrat glasujejo proti referendumom. "Ta pobuda ni odločitev ljudstva, ampak politična odločitev in nimamo nobenega kvalificiranega podatka, koliko ljudi si referenduma in nove občine dejansko želi. Iz podatkov, ki so na voljo, gre očitno za 10 do 15 ljudi," je izpostavil Jani Möderndorfer (LMŠ).

"Pred nami ni nobene peticije z nobenimi podpisi, ne vemo, koliko ljudi stoji za tem," je dejala tudi Nataša Sukič (Levica) in poudarila, da v Levici vedno zagovarjajo čim bolj neposredno demokracijo, ne morejo pa podpreti takšnega predloga referenduma. "To je nesramna zloraba državnega zbora, ljudske iniciative in referenduma za parcialne interese pred volitvami," je ocenila. Predstavnica lokalne iniciative za ustanovitev nove občine Barbara Gunčar je sicer zagotovila, da je anketa pokazala, da si večina krajanov želi referenduma. Predsednika krajevnih skupnosti Golnik in Predoslje Marko Ogrizek in Gašper Žbogar pa sta povedala, da glede na dosedanje izkaze mnenj krajani odcepitve ne podpirajo oziroma nimajo želje po njej. Ogrizek je zastavil tudi vprašanje, ali bi bila na referendumu spoštovana volja posameznih krajevnih skupnosti. "Če se Golnik izreče proti, ali je lahko preglasovan in nas proti naši volji iztrgajo iz Mestne občine Kranj, v kateri želimo živeti?" je izpostavil dilemo. V skoraj peturni razpravi se je pojavil tudi predlog, da naj se, če bo že referendum, ta izvede na območju celotne Mestne občine Kranj in ne le sedmih krajevnih skupnosti, ki naj bi se odcepile. "Odločati morajo vsi, ki bodo nosili posledice," je poudaril Möderndorfer in dodal, da je zakon glede tega precej nedorečen in bi bila lahko drugačna izvedba referenduma protiustavna.