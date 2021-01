Napad, nedovoljeno snemanje, obiski policije, vse to zaradi želje po referendumu

Pobudnik referenduma, nekdanji koprski župan in sedanji občinski svetnik Boris Popovič , še vedno zbira podpise za razpis referenduma o usodi zemljišča v središču mesta. Gre za zasebno parcelo, ki je bila nekoč zazidljiva, občina pa ji je v času Popoviča spremenila namembnost in jo prekategorizirala v park. Novo vodstvo občine je to odločitev odpravilo, Popovič pa vztraja, da mora tam nastati park.

Ljudje se nad nedovoljenim snemanjem pritožujejo, kličejo policijo, a ta ne more nič. Na PU Koper pojasnjujejo, da so policisti že trikrat intervenirali na kraju, a z zbiranjem obvestil niso ugotovili protipravnega ravnanja v povezavi s slikovnim snemanjem. "V vseh opisanih primerih gre za snemanje javnega kraja, kjer posameznik ne more pričakovati zasebnosti. Kaznivo dejanje Neupravičeno slikovno snemanje (po 138. členu KZ-1) je podano le, če storilec s tem občutno poseže v osebno življenje drugega. Sem ne sodijo tudi posnetki iz javnega življenja, torej posnetki oseb, ki se udeležujejo javnih prireditev, posnetki oseb pri njihovih službenih opravilih in podobno. Občutno bo poseganje v osebno življenje takrat, ko bo prizadelo posnetega, bodisi da so ti posnetki žaljivi, smešni, da izdajajo karkoli iz njegovega osebnega življenja in podobno," so pojasnili.

Popovič je povedal, da je snemalec pred koprsko upravno enoto prišel že večkrat. "Pride snemalec s kamero, jo da na stativ in jo postavi direktno pred vhod UE in snema vse," je povedal Popovič in dodal, da ima snemalec ob sebi varnostnika in ustrahuje ljudi. Snemali naj bi tudi mladoletne, saj marsikdo pride s svojim otrokom ali vnukom, pravi nekdanji koprski župan.

O dogajanju so zato, tako Popovič, obvestili tudi informacijsko pooblaščenko. "Ustrahujejo ljudi, jih snemajo, ljudje se bojijo, da bodo izgubili službo, bili kaznovani, saj jih veliko dela na komunali, občini, v vrtcih in Luki. Bojijo se, da jih bodo posneli, posnetki pa bodo potem prišli do župana, ki bo poklical njihovega delodajalca," pravi pobudnik referenduma.

In kaj pravi informacijska pooblaščenka? Pri snemanju oseb, ki podpisujejo pobudo za razpis referenduma s kamerami ali telefoni se GDPR praviloma ne uporablja. "V teh primerih gre lahko za poseg v širšo pravico do zasebnosti v smislu 35. člena Ustave, ki zagotavlja nedotakljivost človekove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Za kršitev te pravice je posameznikom zagotovljeno sodno varstvo pred sodiščem, saj gre pri tem za konflikt med nasprotujočimi si temeljnimi človekovimi pravicami, npr. med pravico do zasebnosti in osebnostnih pravic iz 35. člena na eni strani ter pravico do svobode izražanja iz 39. člena Ustave na drugi strani (če gre npr. za snemanje na javnem mestu za namene priprave medijskega članka). V teh primerih ima po 134. členu Obligacijskega zakonika (OZ) vsakdo pravico zahtevati od sodišča ali drugega pristojnega organa, da odredi prenehanje dejanja, s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica, da prepreči tako dejanje ali da odstrani njegove posledice. Sodišče oz. drug pristojni organ lahko odredi, da kršitelj preneha z dejanjem. Če je posamezniku z objavo posnetkov ali drugih osebnih podatkov povzročena nepremoženjska škoda, lahko od povzročitelja glede na 179. člen OZ zahteva tudi denarno odškodnino," je pojasnila.

Popovič sicer pojasnjuje, da za snemanjem stoji Aco Kabanica, direktor podjetja Elta d.o.o., ki je ustanovil tudi Megafon, spletni portal, ki pa še ni v razvidu medijev. "Kabanica je kupil park, o katerem teče referendum, od Mandarića, in zdaj zlorablja svoj položaj in medij na tak način," pravi Popovič in doda, da je to nezakonito. A to še ni vse. Popovič pove, da so velikokrat že klicali tudi policijo in zdravstveni inšpektorat, češ da ljudje ne nosijo mask oziroma se družijo v velikem številu. "Policija in zdravstveni inšpektorat sta bila že večkrat tam," pojasni Popovič in doda, da želijo na ta način le motiti zbiranje podpisov.

Aco Kabanica navedbe zanika

Kabanica je navedbe, da za snemanjem stoji on, zanikal. "V Elti nam ni jasno kdo in s kakšnim namenom vam je posredoval to dezinformacijo," je sporočil in naša vprašanja posredoval uredniku portala Megafon,"ker vam morda on lahko da več informacij v zvezi s tem".