V NSi obžalujejo, da "zakon, ki bi pomenil korak naprej pri varovanju vode in priobalnih pasov, ni dobil zadostne podpore". "Primeri slabih praks kažejo, da sedanja ureditev ni ustrezna. Voljo ljudi bomo seveda spoštovali in se še naprej borili za ohranjanje narave in čiste pitne vode," so zapisali.

Na Twitterju se je odzval tudi premier Janez Janša in zapisal: "Poznate kako levo vlado, ki je odstopila po izgubljenem referendumu? Od večinskega sistema do družinskega zakonika? Zato brez drame. Ne morete pa sedeti doma in ob teh mainstream monopolih pričakovati čudežev na voliščih. Zato hvala vsem, ki ste glasovali. Kakorkoli. Tako se dela."

Priznal je, da je pred referendumom prišlo do nekaterih zapletov, denimo dvojnih obvestil, kar je pojasnil s spremembo volišča. A marsikateri očitek je izzvenel, je dejal Vučko. Predčasno glasovanje je bilo po njegovih besedah dobro urejeno, sicer pa na nobenih volitvah in nobenem referendumu ne gre brez zapletov.

Pričakuje, da bo to prebujenje, predvsem mladih, potrdila tudi analiza sodelujočih na referendumu po starosti in spolu, ki jo bodo opravili v prihodnjih dneh. "Kadar je volilna udeležba višja, vse volitve in vsi referendumi dobijo višjo legitimnost," je menil.

Iz opozicijskih vrst pozivi k predčasnim volitvam

Da sta volilna udeležba in rezultat pokazala, da "smo Slovenci sposobni stopiti skupaj in zaščititi javno dobro ter svojo prihodnost – kar voda zagotovo je". "Nocoj je bila dosežena velika zmaga. Gre za zmago narave, gre za zmago ljudi in gre za jasno in močno sporočilo, da ta vlada nima legitimnosti. Želim se zahvaliti vsem, ki so stopili skupaj, da lahko slavimo ta veličasten rezultat, kljub temu da je čas dopustov," se je odzval Marjan Šarec.

Izid referenduma kaže tudi na odnos javnosti do aktualne vlade, dodajajo v LMŠ in pozivajo, da naj vlada izid referenduma vzame kot nezaupnico ter odstopi. "To je zahteva ljudi po odpoklicu vlade, državnega zbora in po predčasnih volitvah," pravi vodja poslanske skupine Brane Golubović.

Koordinator Levice Luka Mesec si prav tako želi predčasnih volitev čimprej, vlado je k razmisleku o predčasnih volitvah pozval tudi Jernej Pavlič iz SAB.

Rezultat referenduma je "jasen izkaz ljudske nezaupnice tej vladi", so prepričani v Protestni ljudski skupščini. Zakon je bil sprejet brez upoštevanja naravovarstvenih organizacij, brez upoštevanja stroke in brez sodelovanja javnosti, med referendumsko kampanjo pa je vlada ljudi zavajala ter delila lažne informacije, dodajajo. "Tak odnos vlade do ljudi in demokratičnih postopkov je nesprejemljiv. In danes nas je več kot 625.000 povedalo, da imamo dovolj te vlade."

Ob tem pozivajo predsednika države, da v celoti preneha podpirati Janšo in to vlado, "ki že dlje kot eno leto deluje proti demokraciji, in ki zato nima več nikakršne podpore ljudstva. Boruta Pahorja pozivamo, da nemudoma uporabi svojih pristojnostih in pozove k predčasnim volitvam."