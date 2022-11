ZA ali PROTI? Še zadnji poskusi prepričati neodločene

Kot je povedal Robert Golob, ki je volivce pozval na volišča, je referendum pomemben zato, da lahko vlada začne končno delati: "Referendum je pomemben zato, da bomo javno radiotelevizijo končno osvobodili stranke SDS in njenih kadrov. Referendum je pomemben zato, da bodo starostniki, ki potrebujejo oskrbo, to lahko prejemali tudi na domu." Pomemben je predvsem zato, da super volilno leto zaključimo s pomembnim sporočilom: "Želimo si nove svobodne demokratične oblasti, ki ne bo utrujala ljudi s političnimi preigravanji, ampak bo zazrta v prihodnost. In glas trikrat za je glas za prihodnost."

Kot je povedala Tanja Fajon, so v SD trikrat za. Za demokracijo, da RTV postane javni servis brez politike. Za zakon o vladi, da bodo lahko delali tisto, kar so obljubili. Za Zakon o dolgotrajni oskrbi, da zagotovijo medgeneracijsko solidarnost in varno starost: " Tu smo da delamo skupaj, da delamo za našo državo."

Luka Mesec je dejal, da je prvi razlog, da so v stranki Levica trikrat za, zato ker Ljubljana danes ni videti kot vojno žarišče, kot je bila, ko je bila na oblasti prejšnja vlada. Kot meni, ti referendumi nimajo drugega smisla kot to, "da je SDS, ki ni zmogla prenesti poraza na volitvah, poskušala spotakniti vlado in pokazati, da je ta nesposobna." A kot pravi Mesec, vlada kaže sposobnost in kompetentnost. Kot je pozval državljane: "Tretjič bodite za, ker potrebujemo novo družbeno pogodbo, za kar pa potrebujemo mandat, da lahko Slovenija obrne nov list, da se jutri zbudimo v drugačni družbi. "

Štiri strokovone organizacije pozvale na referendum o RTV

Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC-Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja in Zavod za kulturo raznolikosti Open so se v kampanji ZA uveljavitev novele zakona povezale pod geslom RTV je ZAkon z namenom zagovarjati stroko, profesionalne standarde in interes javnosti.

Pridružile so se jim tudi druge strokovne organizacije, vključili so se številni profesionalni novinarji in drugi strokovni delavci RTV Slovenija in drugih medijev, svoja sporočila za zakon so sporočali kulturniki in znanstveniki, športniki, okoljevarstveniki, upokojenci in mladi, so danes zapisali v sporočilu za javnost: "Skupaj sporočamo, da z glasom ZA novelo zakona o RTV Slovenija želimo javno radiotelevizijo zaščititi pred politično zlorabo in uničenjem, ko model upravljanja in vodenja omogoča, da najpomembnejšo medijsko in kulturno ustanovo v državi upravljajo in vodijo nekompetentni kadri, ki jih nastavi katerakoli politična skupina za uresničevanje svojih interesov."