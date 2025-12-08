Svetli način
Slovenija

Biščak napovedal tožbo, Primc: Obžalujem, da zastrupitveni lobiji delajo zdrahe

Ljubljana, 08. 12. 2025 23.01 | Posodobljeno pred dvema minutama

Ali je referendumska saga glede izidov odločanja volivcev o prostovoljnem končanju življenja res končana ali pa bodo tisti, ki Katoliški cerkvi in zdravniškim organizacijam očitajo nezakonito sodelovanjev v kampanji, vložili tožbo na vrhovno sodišče in s tem pustili možnost, da gremo še enkrat na referendum, odprto? V oddaji 24UR ZVEČER so soočili pritožnika na rezultat referenduma Bogdana Biščaka in pobudnika referenduma Aleša Primca.

Je referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja končno dosegel epilog? Po vložitvi ugovorov Srebrne niti in Bogdana Biščaka na Državno volilno komisijo (DVK) zaradi domnevnih nepravilnosti v referendumski kampanji, za zdaj kaže da nam ne bo treba – že tretjič v dveh letih – na referendumu odgovarjati na isto vprašanje.

DVK je namreč danes potrdila rezultat, obenem pa zavrgla vse ugovore in pritožnikom, ki so trdili, da je bila kampanja, zaradi sodelovanja Katoliške cerkve in zdravniških organizacij, nepoštena oziroma nezakonita, sporočila da je ponovitev referenduma zdaj stvar sodišča – saj da komisija ni pristojna za odločanje o domnevnih nepravilnostih v kampanji.

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili enega od pritožnikov na rezultat – Biščaka, in Aleša Primca, ki jim očita nedemokratično delovanje.

Da bo na vrhovno sodišče zdaj vložil tožbo, je potrdil Biščak. "Po odločitvi državne volilne komisije sem bil zelo presenečen. Ker Zakon o referendumu in ljudski iniciativi v 51. členu zelo jasno piše, da se da vložiti ugovor tudi zaradi nepravilnosti v referendumski kampanji. Državna volilna komisija pa se je odločila, da za to ni pristojna. Tega nisem razumel. In potem, ko sem malce razmislil o zadevi – glede na to, da sta dva vrhovna sodnika člana DVK – so po mojem prišli do zaključka, da je ugovor na referendumsko kampanjo utemeljen in da bi se v primeru, da bi DVK odločila, da ga razveljali, v državi sprožil tak politični nered, da so se raje odločili, da ta vroči kostanj dajo v odločanje vrhovnemu sodišču," meni.

Primc po drugi strani poudarja, da je še zmeraj pod velikim vtisom "zmage za bolnike, invalide in upokojence". Biščkova napoved vložitve tožbe pa se mu zdi izredno nedemokratična. "Ljudstvo je v Sloveniji najvišji organ odločanja. In ko ljudstvo enkrat odloči, je to treba spoštovati. Obžalujem, da zdaj Biščak in zastrupitveni lobiji delajo zdrahe med narodom v času, ko bi se morali pripraviti na praznike. Ljudje, advent je tukaj, umirimo se in pripravimo na praznike," je pozval.

Biščak mu medtem odgovarja: "Če bom še enkrat slišal besede 'zastrupitveni lobiji', bom nasprotni strani vrnil s 'sadistični lobiji'. Kar se pa nedemokratičnosti tiče – nad ljudstvom je zakon, ki določa, kar določa. Da je ugovor možno vložiti in se tudi ne spomnim, da bi Primc in drugi, ki so z njim sodelovali, ko je predlog za razveljavitev referenduma o drugem tiru vložil Kovačič, da bi takrat izražali svoje pomisleke o demokratičnosti samega sistema. O tem, ali je bil za referendum zakonito in pošteno voden, bo na koncu očitno pač odločilo vrhovno sodišče. In v primeru, da ni bilo tako, je povsem demokratično, da se takšno odločitev razveljavi." 

Primc pa pravi, da z odločanjem vrhovnega sodišča – glede na to, da to zakon predvideva – nima nobenih težav. "Kar se tiče primera Kovačiča, jaz tiste zadeve nisem vložil in me je presenetila odločitev sodišča, podobno kot takratnega predsednika vlade Mira Cerarja. Ko enkrat ljudstvo odloči, mislim, da potem to velja. Poglejte primer Janeza Janše – on je bil v zaporu, ko so leta 2014 potekale tako državnozborske, kot lokalne volitve. Potem je ustavno sodišče ugotovilo, da je bil v zaporu protiustavno in protizakonito. Ampak Janez Janša se zaveda, da je ljudstvo najvišja instanca v Sloveniji in se potem na tiste volitve ni pritožil – kljub temu, da je ustavno sodišče ugotovilo, da je bil nezakonito zaprt. In seveda, prav gotovo je ta njegov zapor – kot vodja opozicije je iz zapora gledal, kako je tekla kampanja – imel odločilen vpliv na volitve. In da ne govorimo o tem, da se zadnjih 15 let pred čisto vsakimi volitvami zlorablja sodstvo za to, da se vpliva na volitve. Tako da, kar se tiče vplivanja na volilne referendumske kampanje, ima skrajna levica v Sloveniji zelo veliko masla na glavi."


Celotno soočanje si lahko ogledate v videu zgoraj.

referendum prostovoljno končanje življenja Bogdan Biščak Aleš Primc
