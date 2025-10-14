Svetli način
Slovenija

Referenduma o podražitvi vozovnic LPP ne bo, Janković: Bil bi nedopusten

Ljubljana, 14. 10. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K. , STA
Komentarji
17

Občinskega referenduma o podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) ne bo, ker bi bil glede na določila zakona o lokalni samoupravi nedopusten, je v odgovoru na pobudo predsednika stranke Pirati in ljubljanskega mestnega svetnika Jasmina Feratovića zapisal župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Zoran Janković je na današnji redni tedenski novinarski konferenci pojasnil, da Feratovićeva pobuda ni dopustna, ker gre v zadevi za posamični akt občine, ne pa za splošnega.

Zastoj v središču Ljubljane
Zastoj v središču Ljubljane FOTO: Bralka Lara

Zakon o lokalni samoupravi namreč v 46. členu določa, da lahko občani na referendumu odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

V 67. členu medtem zakon določa, da občina s posamičnimi akti odloča o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. O zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan. O pritožbah zoper tovrstne odločbe odloča župan.

Feratović je sicer pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma o podražitvi vozovnic LPP Jankoviću poslal v začetku meseca in ji priložil več kot 100 podpisov občanov.

Pobuda je sledila odločitvi ljubljanskega mestnega sveta, ki je 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni tako znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki, med njimi tudi iz vrst Piratov.

"Pirati menimo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva, saj kakovost avtobusnega prevoza iz leta v leto pada," je v pobudi zapisal Feratović. Kot je opozoril, so avtobusi prepolni, ujeti v dolgotrajne zastoje, frekvenca voženj pa upada.

Podražitev vozovnic bo po njegovem prepričanju prizadela predvsem socialno šibke. Tiste, ki imajo izbiro med avtobusom in drugimi prevoznimi sredstvi, pa bo podražitev še bolj odvrnila od rabe LPP, je ocenil.

Naslednji članek

Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 23. novembra?

Naslednji članek

Bruselj Sloveniji odobril izplačilo dodatnih 440 milijonov evrov

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JApajaDAja
14. 10. 2025 14.57
tako bo in je kot šef ukaže !
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
14. 10. 2025 14.47
+1
Podpiram podražitve,se premalo.
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1935308
14. 10. 2025 14.41
+3
Kaj, če bi šel ta Feratović domov red delat?
ODGOVORI
3 0
JApajaDAja
14. 10. 2025 14.57
tam sploh ne vedo kaj je avtobus....
ODGOVORI
0 0
krohotalo
14. 10. 2025 14.29
+7
Ne razumem, čemu podražitev, če plače šoferjev niso šle gor, frekvence busov se manjšajo, gorivo pa je zmeraj na istem nivoju. Gre se sam za to, ker država prek IJPP daje pogodbenikom 20 centov več in hoče to razliko v ceni tudi MOL pobrat.
ODGOVORI
7 0
krpati
14. 10. 2025 14.26
+1
Podpiram podražitve......mi to zmoremo.......če ne drugače pa s plesom.....
ODGOVORI
2 1
Legolas99
14. 10. 2025 14.22
+7
Koliko županskih mandatov je dovoljeno? Vprašam za prijatelja 😀
ODGOVORI
7 0
andro69
14. 10. 2025 14.11
+0
Podpiram podražitev...še premalo....
ODGOVORI
5 5
El pi5tolero
14. 10. 2025 14.06
+11
Hah ejga kva vam dela mafic zoki! Lol
ODGOVORI
11 0
TamauPaTapriden
14. 10. 2025 14.52
+2
a je parkiranje na Vršiču kaj drugače?
ODGOVORI
2 0
dule100
14. 10. 2025 14.05
+10
Zoran Janković in njegov svetnik Jasmin Feratović! 😂
ODGOVORI
11 1
Blue Dream
14. 10. 2025 13.53
+13
A se spomne kdo šasov ko so bili še žetoni napol zastonj? časi pred Jankovićem in ko Ljubljana še ni bila Zokiland turistična destinacija. Ljubljana ni Mercator in Ljubljančani živimo tu
ODGOVORI
13 0
Polkavalčekrokenrol
14. 10. 2025 14.23
+6
Na volitvah dobi 70% pa kfo ga potem voli?
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
14. 10. 2025 14.36
+5
boomerji navdušeni nad belim betonom in južnjaki tipa "Zoki kralju"
ODGOVORI
5 0
eurosapiens
14. 10. 2025 14.54
nevidni volilci ga volijo ... in tisti ki se iz tujine pripeljejo z avtobusi in prijavijo prebivališče samo za volitve
ODGOVORI
0 0
wsharky
14. 10. 2025 13.47
+6
hvala Zoran, ti kar lupi vse po vrsti, ki pridejo v tvoje prelepo mesto brez kriminala, prav jim je, imaš moje dovoljenje
ODGOVORI
7 1
Morgoth
14. 10. 2025 13.46
+7
Začnejo naj lovit in kaznovat PRIŠLEKE iz 3. sveta, ki stalno ŠVERCAJO gor pa bo dovolj denarja!
ODGOVORI
8 1
