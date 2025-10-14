Referenduma o podražitvi vozovnic LPP ne bo, Janković: Bil bi nedopusten

Zoran Janković je na današnji redni tedenski novinarski konferenci pojasnil, da Feratovićeva pobuda ni dopustna, ker gre v zadevi za posamični akt občine, ne pa za splošnega.

Zakon o lokalni samoupravi namreč v 46. členu določa, da lahko občani na referendumu odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

V 67. členu medtem zakon določa, da občina s posamičnimi akti odloča o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. O zadevah iz občinske pristojnosti na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan. O pritožbah zoper tovrstne odločbe odloča župan.

Feratović je sicer pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma o podražitvi vozovnic LPP Jankoviću poslal v začetku meseca in ji priložil več kot 100 podpisov občanov.

Pobuda je sledila odločitvi ljubljanskega mestnega sveta, ki je 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni tako znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki, med njimi tudi iz vrst Piratov.

"Pirati menimo, da je podražitev vozovnic LPP nesprejemljiva, saj kakovost avtobusnega prevoza iz leta v leto pada," je v pobudi zapisal Feratović. Kot je opozoril, so avtobusi prepolni, ujeti v dolgotrajne zastoje, frekvenca voženj pa upada.

Podražitev vozovnic bo po njegovem prepričanju prizadela predvsem socialno šibke. Tiste, ki imajo izbiro med avtobusom in drugimi prevoznimi sredstvi, pa bo podražitev še bolj odvrnila od rabe LPP, je ocenil.