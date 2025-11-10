Referenduma o pokojninski reformi ne bo

Pobudo za naknadni zakonodajni referendum o reformi je v DZ vložila t. i. Delavska koalicija, ki združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, ki so ustanovili zavezništvo proti pokojninski reformi.

Podprli so jo s skoraj 10.000 podpisi volivcev, čeprav bi jih potrebovali le 2500. Zatem je 8. oktobra stekel 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma.

Pobudniki tega namreč ocenjujejo, da je reforma usmerjena proti delavcem. Po reformi bo treba delati dlje, referenčno obdobje za izračun pokojninske osnove bo daljše, realna vrednost pokojnin pa nižja, so tedaj poudarili.

A kot kaže, s svojimi argumenti niso uspeli prepričati zadostnega števila volivcev, saj jim do izteka roka ne bo uspelo zbrati potrebnih podpisov.

To je potrdil tudi predstavnik pobudnikov in generalni sekretar Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc. Poudaril je sicer, da bodo podpise zbirali še danes in v torek, ko se izteče razpisan rok za zbiranje podpisov. "Kljub tem pa ne bežimo od tega dejstva in se zavedamo, da seveda podpisov ne bo dovolj," je dejal. Pred iztekom roka pa izplena zbiranja podpisov po njegovih besedah ne bodo podrobneje komentirali, pač pa bodo to storili v prihodnjih dneh.

Pokojninska reforma, ki jo je DZ sprejel 18. septembra, ohranja 40 let pokojninske dobe, predvideva pa postopen dvig starostne meje za upokojitev s 60 let na 62 let ter zvišuje odmerni odstotek na 70 odstotkov. Referenčno obdobje postopno podaljšuje na 40 let, od katerih se bo odštelo pet najslabših let. Uvaja pa tudi zimski dodatek.